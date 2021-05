BOBBY UNSER ANCIEN TRIPLE VAINQUEUR DES 500 MILES A INDIANAPOLIS EST MORT

Ancien triple vainqueur des très prestigieuses INDY 500 plus connu dans le monde sous l’appellation de 500 miles d’Indianapolis, le pilote Amércain Bobby Unser, est mort hier soir dimanche 2 mai, à l’âge de 87 ans, étant né le 20 février 1934, à Colorado Springs.

Bobby Unser, était une star aux USA, après avoir triomphé à trois reprises, à l’INDY 500, en 1968, 1975 et 1981.

Bobby Unser est décédé dimanche soir de causes naturelles dans sa résidence à Albuquerque au Nouveau-Mexique.

Natif du Colorado, sa famille a rapidement déménagé dès son enfance au Nouveau-Mexique. Son père Y possédait un garage le long de la Route 66

La famille Unser est très connu aux Etats-Unis, où elle jouit d’une renommée exceptionnelle, car outre Bobby, son frère, Al Unser Sr, a lui aussi été sacré et à quatre reprises à Indianapolis et son fils, Al Unser Jr, y a triomphé lui aussi également et à deux reprises !

Grand patron d’équipe, le très respecté Team Penske et désormais propriétaire et du Championnat Indycar Série et du circuit d’Indianapolis, Roger Penske, pour lequel Bobby Unser, a piloté a déclaré ce lundi 3 mai, en apprenant la triste nouvelle :

« Bobby Unser était un compétiteur redoutable au volant et dur et difficile en piste. Il possédait une énorme personnalité qui en a fait l’un des pilotes les plus appréciés jamais vu. Ses anecdotes et sa passion pour la course restent légendaires. »

Ajoutant en hommage au défunt :

« Bobby Unser restera comme quelqu’un d’unique »

Originaire du Colorado, Bobby Unser s’y était aussi fait remarquer, en remportant, à dix reprises, la célébre course vers les nuages, celle de la course de côte de Pikes Peak, entre 1956 et 1986 !

Peter GRISWLD

Photos : INDYCAR