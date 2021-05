VICTOIRE DE SCOTT DIXON DANS LA 1ere DES DEUX COURSES DE FORT WORTH AU TEXAX EN INDYCAR

Le Néo-Zélandais Scott Dixon du Chip Ganassi, le champion IndyCar en titre, a remporté dans le nuit de samedi à dimanche en France, la première des deux épreuves du Grand Prix de Fort Worth, au Texas.

Magnifique doublé des deux Néo-Zélandais, car Dixon précède son compatriote et ‘Rookie’ le Champion des V8 Supercars Australien, Scott McLaughlin du Team Penske, brillant second pour ses grands débuts sur ovale et le Mexicain Pato O’Ward de l’écurie Arrow McLaren, qui complète ce premier podium Texan 2021, de la série Indycar.

Rappelons (voir lien) que la séance des qualifications avait été annulées à la suite de fortes pluies… C’est la raison pour laquelle, la grille de départ avait été établi comme le stipule le règlement, sur le classement général provisoire après les deux premières épreuves disputées à Barber Park puis à St Petersburg !

Sextuple champion IndyCar, Scott Dixon s’est donc élancé est en troisième position derrière le poleman, l’Espagnol Alex Palo Son équipier chez Chip Ganassi, victorieux de la première course de la saison au Barber Motorsport Park dans l’Alabama, et l’Australien Will Power, l’un des pilotes du camp Penske.

Dixon a ensuite dépassé le leader et après quatre tours de cette première manche au Texas, la seconde aura lieu ce dimanche sur cette même piste, un ovale et longue de 300 miles!

Dixon a donc doublé et Power et Palou. Et exception faite de son arrêt- ravitaillement d’essence, le Néo-zélandais a conservé le commandement la tête pendant la totalité de la course.

Concernant les deux pilotes Français, cette épreuve ne leur a pas permis de briller …

Ainsi le Manceau – lors du 56e tour – Sébastien Bourdais du du Team AJ Foyt Racing, a hélas été contraint d’abandonner, sa monoplace étant percutée par la Monoplace de l’Américain Josef Newgarden, l’un des pilotes de l’équipe de Roger Penske… envoyant Bourdais heurter les murs de protection, synonyme d’abandon !

Par la suite, la direction de course l’a naturellement pénalisé punition qui lui a fait perdre plusieurs places, mais Newgarden termine néanmoins au sixième rang et empoche de précieux points.

D’autres crashs ont eu lieu, impliquant entre autres au 160eme tour, l’un des pilotes Andretti, James Hinchcliffe, parti tout seul à la faute et filant percuter les murs!

Au 191eme tour, c’était au tour de l’Américain Colton Herta autre pilote Andretti, le vainqueur dimanche dernier de la course de Saint Petersburg en Floride, d’abandonner, suite à un ennui sur son pneumatique avant-droit.

Terminons enfin en ajoutant que le deuxième Français en piste ce weekend – le 3eme Romain Grosjean ne roule pas sur les ovales – Simon Pagenaud du camp Penske, se classe dixième sous le damier, après s’être plaint du comportement de sa monoplace avec des vibrations provenant de son train de pneumatiques!

Finalement Scott Dixon triomphe sans souci et l’emporte au volant de sa Dallara-Honda du Chip Ganassi en gagnant cette 3eme épreuve Indycar 2021, devançant dans l’ordre son compatriote Scott McLaughlin au volant de sa Dallara-Chevy-Penske et Pato O’Ward avec la Dallara-Chevy d’AMSP.

Top 5 pour l’ancien leader, Alex Palou et l’une des Dallara-Honda du Chip Ganassi et pour Graham Rahal lui aussi avec une Dallara-Honda du Rahal RLL.

Et, Dixon s’empare des commandes au classement général provisoire 2021, totalisant désormais 118 points devant Palou avec 100 et Power qui en compte 81 points!

Et c’est lui qui s’élancera ce dimanche soir en pole position de la deuxième manche toujours sur ce même ovale de Fort Worth.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE FORT WORTH, SUR LE TEXAS SPEEDWAY, LE 1er MAI 2021

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 212 tours

2 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 212

3 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) AMSP – 212

4 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 212

5 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 212

6 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 212

7 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Meyer Shank – 212

8 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 212

9 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 212

10 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 212

11 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 212

12 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 212

13 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) AMSP – 212

14 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 212

15 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne – 212

16 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 212

17 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 212

18 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 212

19 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 211

20 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 211

21 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 211

22 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 190

ABANDONS

159° tour: James Hinchcliffe

56° tour: Sébastien Bourdais

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’INDYCAR 2021

1.Dixon : 118 points – 2. Palou : 100 – 3. Power : 81 – 4. O’Ward : 80 – 5. Harvey : 77.‍