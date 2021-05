EN INDYCAR, LA PLUIE ANNULE LES QUALIFICATIONS DE LA 1ére COURSE AU TEXAS. PALOU LE LEADER 2021 EN POLE !

C’est bien connu…. on ne roule pas en course sous la pluie aux Etats-Unis !

Du coup, la session des qualifications pour la première des deux courses au programme de ce week-end, sur le Texas Motor Speedway de Fort Worth, a été tout simplement annulée!

Et comme le précise le règlement, la grille de départ de cette 1ére course sera établi en fonction du classement général provisoire du Championnat, après les deux premières manches de l’Indycar 2021, disputées à Barber et à St Petersburg!

C’est donc le leader actuel, l’Espagnol Alex Palou, la recrue cette saison du Chip Ganassi, qui s’élancera depuis la pole, avec à ses cotés, l’Australien Will Power du Team Penske, soit les deux premiers de ce classement.

Sur la seconde ligne, on retrouve Scott Dixon le Néo-Zélandais du Chip et Colton Herta d’Andretti.

Auparavant avant l’annulation de la séance des qualifications, sur l’ovale du Texas Motor Speedway et que la pluie modifie ensuite le programme initial de la journée, Tony Kanaan, ‘ le pigiste’ au volant d’une monoplace du Chip Ganassi, avait décroché le meilleur temps des essais libres.

Une seule séance d’essais était prévue sur le Texas Motor Speedway ce samedi, dominée par Tony Kanaan qui signe le meilleur temps. Mais le Brésilien s’élancera en toute fond de grille à l’arrière du peloton

Tony Kanaan qui ne participe pas à la totalité de la série, il ne roule au sein du Chip Ganassi que dans les épreuves sur ovale, où il remplace l’ancien Champion de la Nascar, qui débute cette année en monoplace en Indycar, Jimmie Johnson qui ne s’aligne que dans les épreuves sur les circuits routiers et urbains en ville .

Kanaan malgré tout satisfait, qui indiquait

« Je suis très heureux d’être de retour. C’est incroyable que Chip et toute l’équipe m’aient donné cette opportunité. Bravo à Jimmie Johnson de m’avoir laissé conduire sa monoplace. Nous verrons ce que nous pouvons faire.»

Coté pilotes Français, Simon Pagenaud, cinquième du classement provisoire, occupera la troisième ligne en compagnie de Jack Harvey. Sur la quatrième ligne, on retrouvera son compatriote Sébastien Bourdais, le second pilote Français et le Néerlandais Rinus Veekay. Ensuite, sur la cinquième, le Suédois Marcus Ericsson et l’Américain Josef Newgarden. puis sur la sixième Pato O’Ward le Mexicain et Takuma Sato, le Japonais.

A noter l’absence du troisième pilote Français, le ‘ rookie’ Romain Grosjean qui ne dispute pas les manches sur ovale, comme c’est le cas ce week-end sur le Texas Speedway de Fort Worth. Il cède donc son volant, au jeune Brésilien Pietro Fitipaldi qui pilotera la monoplace de l’écurie Dale Coyne.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR