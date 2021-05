DU RIFIFI POUR LA CIK FIA, SUITE À SON APPEL D’OFFRES POUR LES PNEUMATIQUES !

Stupeur à la CIK-FIA: Des MG faute de Bridgestone !

Décidément, l’appel d’offres de la CIK-FIA concernant les pneumatiques des Championnats 2021 n’aura décidément pas été un long fleuve tranquille et s’est terminée par un incroyable retournement de situation…

Imaginez un manufacturier de pneumatiques qui a l’honneur de gagner un appel d’offres pour équiper l’ensemble des catégories de la CIK-FIA (à l’exception du Superkart) et qui annonce tout à coup qu’il n’est pas en mesure de fournir les pneumatiques demandés!

Plusieurs questions se posent:

Pourquoi la CIK-FIA, a décidé de relancer un nouvel appel d’offres, alors qu’elle avait déjà reçu des propositions (probablement de LeCont et Vega) lors du premier dépouillement des enveloppes?

Voici les termes du communiqué de décembre dernier…

“Concernant la fourniture de pneus pour les championnats FIA Karting 2021, il a été décidé de relancer un appel d’offres révisé pour sélectionner un fournisseur exclusif de pneus pour la saison 2021 de tous les championnats de FIA Karting (sauf le Superkart).”

• Pourquoi, suite au 2e appel d’offres, le choix s’est porté sur Bridgestone?

Le manufacturier a certes homologué des pneumatiques pour la période 2020-2022. Mais depuis, la marque japonaise a également décidé de mettre fin à sa production de pneumatiques à la fin de cette période d’homologation, alors qu’elle a marqué de son empreinte l’histoire du karting durant plusieurs décennies.

Quand la décision est tombée mi-février, elle n’a pas manqué de surprendre les professionnels de la discipline.

• En ces temps de pandémie, où les problèmes sont incessants en matière de transport et de logistique, était-il judicieux de faire venir en Europe des pneus depuis l’extrémité de l’Asie, alors que la CIK-FIA a la chance de compter sur plusieurs manufacturiers à proximité de la plupart des circuits choisis en 2021? Sans même évoquer l’environnement et l’empreinte carbone, la décision interpelle dans cette période spéciale.

Finalement, voici ce qu’il s’est passé, comme l’indique le communiqué FIA Karting…

“Dans l’intérêt du sport, il était important pour la FIA de trouver une solution alternative viable et immédiate pour la fourniture de pneus pour les événements qui se tiendront sur le continent européen en 2021. Par vote électronique en date du 27 avril 2021, le Conseil Mondial du Sport Automobile a donc, en plus de sa sélection en tant que fournisseur exclusif de pneumatiques pour les Compétitions FIA Karting qui se tiendront au Brésil en 2021, sélectionné MG Tires comme fournisseur exclusif de remplacement pour les pneumatiques pour les Championnats, Coupes et Trophées FIA Karting organisés sur le continent européen en 2021, à l’exception de la catégorie Superkart.”

Un vote aurait donc remplacé l’appel d’offres?

Que vont en penser LeCont et Vega? En attendant, MG s’est fait une place au soleil, alors que la marque n’était destinée qu’à ne fournir cette année que le Championnat du Monde au Brésil souhaité par le Président de la CIK-FIA Felipe Massa.

Après une première expérience en FIA Karting en 2019 aux 24H du Mans, puis une seconde au Championnat du Monde OK en 2020 à Portimao au Portugal (qui a finalement remplacé Birigui au Brésil, d’où le choix initial de MG), le manufacturier brésilien va donc équiper tous les Championnats OK, OK-Junior, KZ, KZ2 et Trophée Académie cette saison. Bingo !

La décision vient de tomber et comment penser que MG va avoir le temps d’expédier les pneumatiques du Brésil en Belgique pour la première épreuve des Championnats d’Europe OK et OK-Junior à Genk la semaine du 16 mai? Par bateau?

Trop tard. Par avion? Extrêmement coûteux !

Le partenariat que l’on connaît entre MG et l’Européen Vega a t-il sauvé la situation avec des pneumatiques qui pourraient alors être fabriqués en Europe dans l’une des deux usines Vega?

Dès lors, c’est LeCont qui ne pourra que regretter la situation.

Sentant déjà l’impossibilité d’obtenir des Bridgestone à temps, RGMCC a eu le nez fin en optant pour des MG pour la première épreuve de la série Champions of the Future ce week-end à Genk en Belgique.

Après avoir usé des Vega ou des LeCont à la WSK, les pilotes et les teams vont-ils enfin rouler cette saison avec les pneus de la même marque que celle choisie par la FIA Karting.

Reste à savoir si ce seront exactement la même qualité de pneumatiques

Jacky FOULATIER

Photo: KART MAG