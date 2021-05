BOTTAS EN POLE DU GP DU PORTUGAL A PORTIMA0. 1ére LIGNE MERCEDES AVEC HAMILTON!

FLASH- FLASH-FLASH

En Q3, pole et première ligne pour les pilotes Mercedes et c’est le Finlandais Valterri Bottas décroche ce samedi 1er mai 2021 – on n’oublie pas Ayrton Senna décédé le 1er mai 1994, ni non plus Roland Ratzenberger, mort la veille – la pole position du Grand Prix du Portugal , 3éme manche du Championnat du monde de Formule 1 2021, aprés Bahreïn et Imola et qui se déroule sut le circuit de Portimao en Algarve.

Il devance dans l’ordre avec 1’18.348, son équipier Lewis Hamilton qui n’obtient pas sa 100éme pole et doit se contenter de la 1ére ligne avec 1’18.355 à 0.007 et Max Verstappen qui au volant de sa Red Bull-Honda finit troisième à 0.398. Et doit lui aussi se contenter de ne partir qu’en deuxième ligne, ce dimanche!

Top 5 pour la seconde Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Pérez et pour la première Ferrari, celle de l’Espagnol Carlos Sainz Junior.

Suivent ensuite dans l’ordre, l’Alpine-Renault du Français Esteban Ocon, la McLaren-Mercedes Lando Norris, la seconde Ferrari de Charles Leclerc, l’Alpha Tauri-Honda du second pilote tricolore, Pierre Gasly et enfin la seule Aston Martin de cette Q3, celle de l’Allemand Sebastian Vettel, classé dixième.

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

Ne passent pas en Q2, la Williams de George Russell, l’Alfa Roméo de Giovinazzi, l’Alpine de Fernando Alonso, l’Alpha Tauri de Yuki Tsunoda et la seconde Alfa Roméo de Kimi Räikkönen

Les deux Mercedes de Lewis Hamilton en 1’17.968 et de Valterri Bottas en 1’18.458 à 0.490, signent les deux meilleurs temps devant la McLaren-Mercedes de Lando Norris, 3éme en 1’18.481, à 0.513

Sont retenus pour la Q3 : Hamilton, Bottas, Norris, Ocon, Verstappen, Leclerc, Sainz Junior, Pérez, Vettel et Pierre Gasly. Les deux tricolorEs sont en Q3 !

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Ont été sortis et éliminés des la Q1 : les deux pilotes Haas, Nikita Mazepin et Mick Schumacher, la Williams de Nicholas Latifi, l’Aston Marin de Lance Stroll et plus surprenant … la McLaren de Daniel Ricciardo !

Et ce d’autznt plius que le meilleur crono de cette Q1 a été obtenu par… son propre équipier, le Britannique Lando Norris en 1’18.794 devzbt la Mercedes de Valterri Bottas à 0.411 et la Ferrari de Carlos Sainz Junor, 3éme à 0.515

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS- PIRELLI

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DU PORTUGAL 2021

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’18″348 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’18″355 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’18″746 – Q3

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’18″890 – Q3

5 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’19″039 – Q3

6 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’19″042 – Q3

7 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’19″116 – Q3

8 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’19″306 – Q3

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’19″475 – Q3

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’19″659 – Q3

11 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’19″109 – Q2

12 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’19″216 – Q2

13 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’19″456 – Q2

14 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’19″463 – Q2

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’19″812 – Q2

16 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’19″839 – Q1

17 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’19″913 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’20″285 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’20″452 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’20″912 – Q1