POLE ET DOUBLÉ DES TOYOTA GR010 HYBRID HYPERCAR A SPA, POUR L’OUVERTURE DU MONDIAL WEC

C’est l’équipe Japonaise Toyota Gazoo qui a décroché ce vendredi soir, la première pole position de la saison en Championnat du monde d’endurance WEC sur la piste Spadoise de Francorchamps, où se déroule ce week-end, la manche inaugurale du calendrier 2021, avec l’épreuve Ardennaise des 6 Heures de Spa,

Dominé depuis le début de la semaine et les sessions des essais collectifs du Prologue, et encore ce jeudi lors des premiers essais libres par les plus rapides des LMP2, les Oreca 07 et Aurus 01, les deux Toyota GR010 Hybrid, la N°7 et la N°8, ont retrouvés le bon rythme, l’occasion des qualifications …

Et du coup, Kamui Kobayashi le Nippon au volant de la N°7 avec un chrono de 2’00.747, décroche le temps de référence de la session, synonyme de pole et il signe par la même occasion le meilleur temps de la semaine !

Le japonais précède la seconde Toyota GR010 Hybrid, la voiture-sœur, la N°8 pilotée par son compatriote, Kazuki Nakajima second avec 2’01.266 et qu’il devance de 519 millièmes!

Troisième temps de ces qualifications pour le très véloce et régulier Portugais Filipe Albuquerque au volant, lui, de la plus rapide des LMP2, et des Oreca 07 , celle du United Autosports, la N°22 crédité de 2’02.937 et qui a tourné plus vite en qualification que l’autre Hypercar en piste, l’Alpine A480 la N°36 de L‘écurie Berrichonne Signatech, aux mains de Nicolas Lapierre, et qui a bouclé son tour en 2’02.652, à 1.905 de la pole.

Top 5, pour l’Aurus 01 de l’équipe Russe du G-Drive Racing, la N°26 avec le Néerlandais Nick de Vries en 2’02.984, à 2.237

Suivent, l’Oreca 07 N°29 du Racing Team Nederland confiée à un autre Hollandais, Giedo van der Garde, en 2’03.435, à 2.688, puis l’Oreca 07 N°70 du RealTeam Racing en 2’03.475, la seconde Aurus 01 du G-Drive Racing, la N°25 en 2’03.485 et les deux Oreca 07 du Team Jota, les N°28 et 38, neuf et dix en 2’03.516 et 2’03.625

Dans l catégorie GTE/Pro, les qualifications ont été stoppé par deux drapeaux rouges, à cause des sorties survenues dans le raidillon de l’eau rouge à deux des Porsche 911 RSR, la N°56 du Team Project 1 d’Egidio Perfetti et la N°77 du Dempsey-Proton Racing de Christian Ried

Finalement le Français Kévin Estre signe la pole position de cette catégorie GTE Pro au volant d’une autre Porsche 911 RSR, la N°92 officielle de l’écurie Porsche GT Team avec un chrono de 2’11.219. Il précède de 1.132 l’une des Ferrari 488 GTE de la Scuderia AF Corse, la N°52 pilotée par l’Espagnol Miguel Molina et créditée de 2’12.351, et la seconde Porsche 911 RSR ‘usine’, la N°91 de Richard Lietz, troisième avec 2’12.370.

Pole position l’équipe AMR Aston Martin N°33 de chez TF Sport, dans la catégorie GTE Am avec l’Américain Ben Keating en 2’14.660

Laquelle devance de 955 millièmes une autre Aston Martin Vantage GTE, la N° 98 du NortWest AMR, et la Porsche 911 RSR N°88 du Dempsey-Proton Racing d’Andrew Haryanto, troisième avec 2’16.319, à 1.659.

Les deux Ferrari 488 GTE d’AF Corse, les N°54 et 83 de Thomas Flohr et François Perrodo complétant le Top 5 !

Gilles GAIGNAULT

Photos :WEC et TEAMS

LE RÉSULTAT DES QUALIFICATIONS DES 6 HEURES DE SPA

1 – Kobayashi/Conway/Lopez (Toyota GR010 H) Toyota Gazoo – 2’00″747

2 – Nakajima/Buemi/Hartley (Toyota GR010 H) Toyota Gazoo – 2’01″266

3 – Albuquerque/Hanson/Scherer (Oreca 07) United Autosports – 2’02″404

4 – Lapierre/Negrao/Vaxiviere (Alpine A480) Alpine Signatech – 2’02″652

5 – De Vries/Rusinov/Colapinto (Aurus 01) G-Drive – 2’02″984

6 – Van der Garde/Van Eerd/Van Uitert (Oreca 07) Racing Team Nederland – 2’03″435

7 – Nato/Garcia/Duval (Oreca 07) Realteam – 2’03″475

8 – Merhi/Falb/Andrade (Aurus 01) G-Drive – 2’03″485

9 – Vandoorne/Gelael/Blomqvist (Oreca 07) Jota – 2’03″516

10 – Davidson/Gonzalez/Da Costa (Oreca 07) Jota – 2’03″625

11 – Hanley/Hedman/Montoya (Oreca 07) DragonSpeed – 2’03″816

12 – Aubry/Kelly/Trummer (Oreca 07) PR1 Mathiasen- 2’03″869

13 – Frijns/Habsburg/Milesi (Oreca 07) WRT – 2’03″915

14 – Brundle/Smiechowski/Van der Zande (Oreca 07) Inter Europol – 2’04″207

15 – Calderon/Floersch/Visser (Oreca 07) Richard Mille – 2’05″284

16 – Fjordbach/Magnussen/Andersen (Oreca 07) High Class – 2’05″522

17 – Burke/Konopka/Jackson (Ligier JSP217) Arc Bratislava – 2’07″051

18 – Estre/Jani (Porsche 911 RSR) Porsche GT – 2’11″219 (1er en LMGTE/PRO)

19 – Molina/Serra (Ferrari 488 Evo) AF Corse – 2’12″351

20 – Lietz/Bruni (Porsche 911 RSR) Porsche GT – 2’12″370

21 – Pier Guidi/Calado (Ferrari 488 Evo) AF Corse – 2’12″443

22 – Garcia/Gavin (Corvette C8R) Corvette – 2’13″106

23 – Keating/Pereira/Fraga (Aston Martin Vantage) TF Sport – 2’14″660 (1er en LMGE/AM)

24 – Dalla Lana/Farfus/Gomes (Aston Martin Vantage) Aston Martin – 2’15″615

25 – Haryanto/Seefried/Picariello (Porsche 911 RSR) Dempsey-Proton – 2’16″319

26 – Flohr/Castellacci/Fisichella (Ferrari 488 Evo) AF Corse – 2’16″367

27 – Perrodo/Nielsen/Rovera (Ferrari 488 Evo) AF Corse – 2’17″560

28 – Lacorte/Sernagiotto/Fuoco (Ferrari 488 Evo) Cetilar – 2’17″719

29 – Gostner/Frey/Legge (Ferrari 488 Evo) Iron Lynx – 2’18″452

30 – Wainwright/Barker/Gamble (Porsche 911 RSR) GR Racing – 2’18″813

31 – Schiavoni/Piccini/Cressoni (Ferrari 488 Evo) Iron Lynx – 2’20″356

32 – Perfetti/Cairoli/Pera (Porsche 911 RSR) Project 1 – Pas de temps

33 – Ried/Evans/Campbell (Porsche 911 RSR) Dempsey-Proton – Pas de temps

34 – Hoshino/Fujii/Watson (Aston Martin Vantage) D’Station – Pas de temps