HAMILTON DOMINE LA SECONDE SESSION DE PORTIMAO

Déjà devant ce vendredi matin avec le Finlandais Valterri Bottas, l’équipe Mercedes, conserve le leadership lors de la seconde séance des libres de l’après-midi mais cette fois avec son leader, son multiple Champion du monde, seulement cinquième en matinée !

Cet après-midi, le Britannique Lewis Hamilton, s’étant montré le pilote le plus vite en piste, établissant son meilleur temps avec 1’19″837 plus vite que son chrono matinal – 1’19″967 – mais moins rapide que le temps signé par Bottas… 1’19″648 !

Lewis dans cette seconde session devance Max Verstappen à nouveau second au volant de sa Red Bull Honda avec 1’19″980, à 0″143 et son habituel lieutenant, le Finlandais Bottas, troisième à 0″344 en 1’20″181 et moins rapide que quelques heures plus tôt, où il avait été crédité, on l’a dit, de 1’19″648

Le Top 5 étant complété par une Ferrari mais non plus comme ce matin, par celle de Charles Leclerc mais par la monoplace de la recrue, l’Espagnol Carlos Sainz Jr, quatrième, à 0″360 en 1’20″197.

Et, joli surprise ensuite avec la belle perf et le tir groupé aux cinquième et sixième places des deux Alpine-Renault de Fernando Alonso et d’Esteban Ocon, respectivement, à 0″383 et 0″398 avec 1’20″220 et 1’20″235

Suit Charles Leclerc avec la seconde Ferrari, septième en 1’20″360 et qui précéde dans l’ordre, Daniel Ricciardo avec la 1ére McLaren Mercedes en 1’20″418, Lance Stroll avec la 1ére Aston Martin Mercedes, neuvième en 1’20″427 et Sergio Perez au volant de la deuxième Red Bull Hond brillznt teiisièm e matin et là seulement dixième en 1’20″516

L’autre pilote Français, le vainqueur du GP d’Italie 2020, le pilote Alpha Tauri, se classe derrière en onzième position.

Alfredo SORIA

Photos : F1 -TEAMS

LE RESULTAT DE LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES DE PORTIMAO CE VENDREDI 30 AVRIL 2021

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’19″837 – 33 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull Honda) – 1’19″980 – 26

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’20″181 – 28

4 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’20″197 – 33

5 – Fernando Alonso (Alpine Renault) – 1’20″220 – 32

6 – Esteban Ocon (Alpine Renault) – 1’20″235 – 31

7 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’20″360 – 33

8 – Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) – 1’20″418 – 31

9 – Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) – 1’20″427 – 31

10 – Sergio Perez (Red Bull Honda) – 1’20″516 – 28

11 – Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) – 1’20″558 – 34

12 – Lando Norris (McLaren Mercedes) – 1’20″757 – 28

13 – George Russell (Williams Mercedes) – 1’20″976 – 32

14 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) – 1’21″053 – 33

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) – 1’21″074 – 32

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) – 1’21″225 – 22

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) – 1’21″238 – 32

18 – Mick Schumacher (Haas Ferrari) – 1’21″537 – 29

19 – Nicholas Latifi (Williams Mercedes) – 1’21″855 – 31

20 – Nikita Mazepin (Haas Ferrari) – 1’22″638 – 28