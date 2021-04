BELLE REUSSITE POUR GRAND PRIX HISTORIQUE DE MONACO 2021: CAP SUR LE 25éme ANNIVERSAIRE !

Le 12éme Grand Prix Historique de Monaco vient de lancer le week-end dernier, en petit comité certes pour cause du Coronvirus, mais avec un plateau exceptionnel, comme d’habitude et depuis 1997, une série de trois événements de sport automobile, dans les rues de la Principauté.

Alors que la pandémie du COVID-19, continue à faire rage sur toute la planète, c’est un vrai message d’espoir de la part de l’ACM (Automobile Club de Monaco).

En attendant le 25éme anniversaire de ce qui est devenu, comme Le Mans Classic, un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et les amateurs de voitures de course anciennes.

A Monaco, sur le circuit rendu célèbre par les Formule 1 depuis 1950, et au printemps, quand il est en place pour quelques semaines seulement, aucun collectionneur digne de ce nom, surtout s’il habite dans le nord de l’Europe, ne peut résister à l’appel du soleil et de la légende, deux atouts maîtres de la Principauté.

Avec quelques avantages supplémentaires, tel le plaisir de voir passer et d’entendre rugir les plus belles pièces de sa collection, mais aussi la perspective de booster éventuellement leur valeur grâce à une victoire, sans oublier un podium à Monaco, ce qui est toujours bon pour le palmarès.

Comme l’explique très bien Sébastien Boulet, le patron de la structure Zig Zag créée en 1997 sur le Circuit du Luc, dans le Var, la même année que le GPH de Monaco, « les voitures qui roulent à Monaco sont des voitures qui ont un palmarès, une histoire et un Passeport Technique Historique (PTH).

Ce dernier n’est pas simple à obtenir car la voiture doit être en totale conformité par rapport à la période choisie. Une Formule 1 peut avoir couru plusieurs années avec des configurations différentes et avoir eu, par exemple, plusieurs modèles de boîte de vitesses. Ce n’est pas facile de trouver la bonne source d’information mais en recourant à des archives ou à la mémoire de certaines personnes dont les connaissances sont extrêmement pointues, on y arrive.

C’est un travail qui peut se révéler très ardu et très coûteux et c’est pour cela que nos clients nous confient leur voiture. »

TOUJOURS FAIRE CONFIANCE A DES PROS…

Grâce à l’essor des courses de voitures anciennes, orchestré notamment par Patrick Peter, grand manitou de l’épreuve ‘Le Mans Classic et de plusieurs autres épreuves, nées ces dernières années sur des circuits prestigieux, comme Spa-Francorchamps, des écuries de course ont été créées, se sont reconverties ou se sont diversifiées.

Elles rendent service à tous ces collectionneurs ayant besoin de services personnalisés, mais seulement quelques fois dans l’année, quand l’occasion se présente de sortir certaines voitures d’exception de leur hangar ou de leur musée.

Cette année à Monaco, malgré le cortège de mesures sanitaires et autres tests PCR obligatoires, certaines structures se sont fait remarquer par la quantité et ou la qualité des voitures garées dans le paddock du Quai Antoine-1er !

Il y avait par exemple le Methusalem Racing, appartenant à un collectionneur allemand, qui engageait deux Ferrari 312 B3 de 1974, ex-Niki Lauda, pour Jean Alesi et René Arnoux, deux anciens pilotes de la Scuderia en F1, et une autre pour Alex Caffi, 56 GP au compteur.

Les trois monoplaces ont terminé accidentées, mais elles ont fait le spectacle tout le week-end.

GPX EN FORCE AVEC 11 F1 A MOTEUR COSWORTH !

Il y avait aussi la filiale historique du Team GP Extreme (GPX), basé à Dubaï, qui engageait la bagatelle de … 11 monoplaces de F1 des années 70. Toutes équipées du mythique Ford Cosworth DFV V8 de trois litres de cylindrée, le moteur qui a remporté le plus grand nombre de GP de F1 (155 au total) et de titres mondiaux (12).

Cette démonstration de force n’est pas passée inaperçue, car les modèles alignés étaient tous rares, en parfait état, et car la plupart des pilotes avaient de sérieux états de service…

A commencer par le Suisse Jean-Denis Delétraz, au volant d’une Hesketh 308B toute blanche et d’une ATS D4 toute jaune. Un autre pilote GPX avait une double mission à remplir à Monaco, le Sud-Africain Jordan Grogor, avec une Surtees TS9 B de 1972 et une Arrows A3, classée 3éme ici en 2018, qu’il a placée en pole position pour la Course du plateau E.

Le trio composé de l’inoxydable Alain Ferté, de Julien Andlauer et d’Axcil Jefferies, avait fait briller les couleurs de GPX Racing en remportant cet hiver les 24 Heures de Dubaï, une épreuve d’endurance en catégorie GT3.

Ils ont été récompensés par une sortie à Monaco dans une F1 d’époque, aussi belle que rapide. Vainqueur du Grand Prix de Monaco de F3 et à deux reprises en 1981 et 1982, Alain Ferté a piloté l’autre Arrows A3 de GPX, alors que le Zimbabwéen Jefferies était aux commandes d’une pièce unique, une Token RJ02, et que le plus jeune, Andlauer, âgé de 21 ans, plus jeune pilote engagé cette année à Monaco, a pris la deuxième place de la Course du plateau F, au volant d’une March 761, ex Arturo Merzario, suite à l’incident de fin de course entre Marco Werner (Lotus 77) et Jean Alesi (Ferrari 312).

Deux fervents collectionneurs ayant déjà couru à Monaco étaient engagés aussi, le Suisse Tiziano Carugati dans une ATS D3 et Frédéric Fatien, fondateur Français de cette structure GP Extreme, dans la seule Amon AF101 jamais construite.

Quant à son DG et Team Principal sur les épreuves de GT3, Pierre-Brice Mena, il avait l’honneur et le privilège de piloter la Shadow DN8 ayant remporté le GP d’Autriche 1977. Une autre Shadow, modèle DN5, était confiée à Jérémy Loisel, issu du motocross et rompu aux courses de voitures de tourisme.

PODIUMS : CHOPARD PASSE LE RELAIS A TAG-HEUER

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, les sept vainqueurs de ce 12éme Grand Prix Historique de Monaco, dans les sept catégories de voitures engagées, construites entre 1930 et 1980, sont repartis avec une montre haut de gamme.

Et comme la plupart sont aussi des amateurs de belles montres, ils ont pu profiter du changement de partenaire horloger de l’ACM, pour étoffer leur collection, car après Chopard, partenaire de 2002 à 2018, c’est désormais maintenant TAG-Heuer (Groupe LVMH) qui a pris le relais.

Une autre marque associée de près au sport automobile depuis le tournage du film Le Mans en 1970, avec Steve McQueen dans le rôle principal.

En fait, il n’y a eu que quatre vainqueurs au palmarès de cette édition 2021 puisque l’Anglais Michael Lyons a remporté trois courses (E, F et G), dans trois F1 des années 70, une Surtees, une McLaren et une Hesketh, ce qui lui a permis de redescendre du podium avec trois superbes montres produites en série limitée par l’horloger suisse, des « Monaco Green Dial Calibre Heuer 02 ».

Quant à Guillermo Fierro-Eleta, l’une des plus grosses fortunes espagnoles selon Forbes, il est reparti avec deux montres pour ses victoires dans les courses B et C, à chaque fois dans une Maserati d’époque, une 250 F puis une 300 S.

Pour connaître la suite du palmarès, il faudra attendre le mois de mai 2022, et plus exactement le week-end du 13 au 15 mai, soit deux semaines avant le Grand Prix de F1, comme avant la pandémie de Covid-19.

Ce sera la 13éme édition du Grand Prix Historique de Monaco et donc le 25éme anniversaire, depuis la toute première édition en 1997.

Donc « Save The Date », comme disent les Anglais !!!

Alors, rendez-vous en mai 2022, pour continue de rêver et comme le répétait Gilles Gaignault, pour ‘cet immense et incroyable plaisir des yeux et des oreilles aussi naturellement !’

Surtout dans le dédale des rues de la Principauté …

Texte : Daniel ORTELLI

Photos : ACM/Jo LILLINI et Olivier CAENEN