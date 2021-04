UN VIN DU LUBERON PROPRIÉTÉ DE L’ANCIEN VAINQUEUR DES 24 HEURES DU MANS JEAN GUICHET ET NOMMÉ … HUNAUDIÈRES!

Lors d’un déjeuner récent chez lui, notre ami et confrère qui fut longtemps grand reporter et rédacteur en chef à France Inter et France Info, Christian Bex, et avec lequel en sa compagnie, j’ai été consultant à l’occasion de plusieurs Paris-Dakar et aussi aux 24 Heures du Mans, nous a offert un petit cadeau surprise :

Une bonne bouteille de vin du Luberon, provenant de la propriété de l’ancien brillant pilote Marseillais, Jean Guichet. Et dénommée ´ Les Hunaudiéres’

Désormais âge de 93 ans – il est né le 10 août 1927 à Marseille – Jean Guichet, fut notamment victorieux au volant d’une Ferrari, le 11 juin 1964 des 24 Heures du Mans, associé au Sicilien a l’époque ´roi ‘ de la très réputée et célèbre Targa Florio, Nino Vacarella !

Jean Guichet, a d’ailleurs participé à treize reprises aux 24 Heures du Mans, entre 1956 et 1975. Son palmarès dans l’épreuve Sarthoise comprend trois podiums:

1964: victoire au classement général

1962: deuxième place au classement général et victoire en GT

1961: troisième place au classement général et victoire en GT

1969: cinquième place au classement général

Après deux participations sans résultats en 1956 et 1957 au volant d’une Gordini, il revient en 1960 au volant d’une Fiat Abarth avant d’entamer une longue série forte de sept participations consécutives avec Ferrari dont la la victoire lors de l’édition de 1964 où il partageait le volant d’une275 P avec le Sicilien Nino Vaccarella. La paire triomphant à la moyenne de 195,63 km/h devant deux autres Ferrari, les 330 P, des équipages formés du Britannique Graham Hill et du Suédois Jo Bonnier et de l’Italien Lorenzo Bandini, associé à l’Anglais John Surtees .

En septembre 1968, il partage le volant d’une Alpine-Renault avec Jean-Pierre Jabouille mais ils abandonnent suite à une panne électrique. En 1969, il retrouve chez Matra, Nino Vaccarella et ils terminent cinquième au volant d’une Matra MS 630.

Il revient au Mans une dernière fois en 1975 pour aux côtés de l’Américain Sam Posey et d’Hervé Poulain avec une BMW 3.0 CSL. Voiture que le commissaire priseur parisien, a fait décoré par le sculpteur Alexndre Calder. Une rupture de cardan de transmission mettra fin à leur course au bout de neuf heures.

Les 13 participations de Jean Guichet aux 24 Heures du Mans

1956 : Gordini T 15 S n o 15, Manzon, Guichet (abandon, moteur).

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Michel PICARD – DR et AutoNewsInfo