L’ORECA UNITED ET L’ALPINE, LES PLUS RAPIDES JEUDI 29 AVRIL, DES 1ers ESSAIS LIBRES, DU MONDIAL WEC A SPA

Comme lors des deux journées des essais collectifs du Prologue du Championnat du monde d’endurance WEC, en début de semaine lundi et mardi , c’est à nouveau l’une des voitures de la catégorie LMP2 qui ce jeudi à l’occasion des 1ers essais officiels des Six Heures de Spa sur le circuit Ardennais de Francorchamps qui pointe en haut de la feuille des temps !.

Déjà performante l’Oreca 07 la N°22 du Team United Autosports s’est montré la plus rapide, dominant cette première séance des essais libres des 6 Heures de Spa, l’un de ses pilotes le Portugais Filipe Albuquerque qu’épauleront en course, Phil Hanson et Scherer, signant le meilleur chrono du jour en 2’04.083.

Rappelons que le temps de référence des quatre séances du Prologue en début de semaine a été de 2’04.168 chrono obtenu par l’Aurus 01 de l’équipe Russe G-Drive’

Champion LMP2 en titre, Albuquerque précède le Français Matthieu Vaxivière qui pilote cette année, l’Alpine A480 de l’écurie Signatech en compagnie de Nicolas Lapierre et du Brésilien André Negrao , première de la nouvelle classe Hypercar, qui se classe seconde en 2’04.435, à 0.252 et une autre Oreca 07, la N°70 du Realteam Racing du Français Loïc Duval, qui en partage le volant avec Norman Nato et Esteban Garcia et troisième, en 2’04.471, à 0.388.

Deux autres Oreca 07, la N°28 du Team Jota du trio Vandoorne-Gelael et Blomqvist et la N°21 du DragonSpeed, de Montoya-Hanley et Hedman, complétant en 2’04.475 et 2’O4.481, respectivement à 0.392 et 0.399, ce premier Top 5.

Et, direz-vous, quid des deux Toyota GR010 Hybrid Hypercar ? Déjà devancées lors des sessions du Prologue, elle le sont à nouveau e jeudi, n’occupant seulement que les septième et dixième rangs de la séance, à 0.491 et 0.864.

Dans la catégorie GTE/Pro, meilleur chrono pour le Français Kevin Estre au volant de l’une des Porsche 911 RSR, la N°92 du Porsche GT Team qu’il partage avec le Suisse Neel Jani avec comme temps 2’13.466.

Il précéde la voiture sœur, la N°91 de Richard Lietz et Gianmaria Bruni seconde en 2’13.500, à 0.034.

Suivent les deux Ferrari 488 GTE de la Scuderia AF Corse, les N°51 et 52, en 2’13. 520 et 2’13.717, et la Chevrolet Corvette N°63, cinquième en 2’14.405

Enfin dans la catégorie GTE/Am, la Porsche 911 RSR N°56 du Team Project 1 pilotée par Matteo Cairoli déroche le temps de référence en 2’13.941, plus vite que la Corvette C8-R GTE/PRO !

Deux autres Porsche 911 RSR, du Dempsey-Proton Racing se classent deuxième et troisième, en 2’14.228 et 2’14.558.

Ensuite, on pointe l’une des Ferrari 488 GTE des Italiens du Iron Lynx, la N°60 et l’Aston Martin Vantage GTE N°98 du NorthWest AMR

Gilles GAIGNAULT

Photos : WEC et TEAMS.