LES PILOTES DE L’INDYCAR RETROUVENT LE PILOTAGE SUR OVALE AU TEXAS.

Premier ovale de la saison avec deux courses samedi et dimanche sur le Texas Motor Speedway. Il faudra boucler 212 tours, soit 480 km, pour la première et 248 tours pour la deuxième course, soit 600 km.

La séance de qualification du samedi sera prise en compte pour les deux. Sur neuf participations, Simon Pagenaud n’a jamais remporté cette course, mais a terminé six fois dans le top six dont trois fois sur le podium.

Le pilote Français tout r »cent dimanche dernier sur le podium avec sa troisième place au GP de St Petersburg, a appris à apprécier ce type de circuit propre aux Etats-Unis et a bon espoir, sur la lancée de son podium, de faire un bon résultat.

Simon Pagenaud confie : « Le Texas Motor Speedway est un circuit que j’apprécie énormément, un des plus atypique du calendrier avec des bankings (virages relevés) et une usure des pneus importants, ce qui génère une dégradation très variable en fonction des voitures et donc des opportunités de dépassement intéressantes. Cela oblige à faire ressortir son intelligence de course et à penser en amont au comportement de la voiture dans le trafic et comment gérer les turbulences aérodynamiques. Les arrêts aux stands jouent également un rôle important. Il est plus intéressant de s’arrêter tôt, mais ce qui peut entrainer un dernier relais plus long avec des problèmes de dégradation en fin de course. Le choix des pneus et le moment choisi pour les changer est très important et peut avoir une énorme incidence sur le résultat. On s’est beaucoup concentré sur les ovales au sein du Team Penske cet hiver. On sait que la voiture est très performante. Le but est d’aller chercher la victoire sur les deux courses, car il va y avoir beaucoup de points à récolter. »

Simon Pagenaud est actuellement 5ème du championnat avec 54 points, à 13 petits points du leader.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS