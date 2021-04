PRÉSENTATION DU GRAND PRIX DU PORTUGAL DE FORMULE 1 2021 AVEC LES PILOTES ALPINE

L’équipe Alpine F1 Team, prépare le Grand Prix du Portugal, la troisième course de la saison 2021 de Formule 1. Les pilotes Esteban Ocon, Fernando Alonso et le directeur de la compétition Davideo Brivio, partagent leurs sentiments sur le Grand Prix du Portugal.

PAROLES DE PILOTES

Esteban Ocon : « Portimão est l’un des circuits les plus plaisants au volant. Il est vraiment fluide avec des enchaînements de virages très amusants. Pour notre première course en 2020, beaucoup de gens l’ont comparé à des montagnes russes avec tous ses changements d’élévation et ses courbes rapides. J’étais ravi d’apprendre que le Portugal restait au calendrier. C’est un lieu fantastique, tout comme l’Algarve, et il devrait faire chaud. J’ai donc hâte d’y être. »

Fernando Alonso : « Portimão propose un défi totalement différent de Bahreïn et d’Imola. Le circuit est très amusant et je pense que ce sera vraiment excitant au volant de ces F1 modernes. La piste offre d’énormes dénivelés. Je n’y ai réalisé que des essais dans des conditions très humides. Il y aura donc un peu d’apprentissage au début, mais j’aime les nouveaux défis. Nous voulons marquer plus de points ce week-end. »

Davide Brivio, conclut : « C’est un circuit assez unique et il y a bien une raison si tout le monde l’assimile à des montagnes russes ! Il se compose de dénivelés le rendant très spécial. La météo y sera probablement différente de ce que nous avons eu au mois d’octobre, donc nous surveillerons ce sujet. La surface de la piste pourrait offrir quelques améliorations avec une température ambiante plus élevée et une meilleure adhérence de manière générale. Ce sera intéressant à découvrir. Il s’agit d’un nouveau tracé pour Fernando tandis qu’Esteban tentera de capitaliser sur son expérience acquise l’an passé. Nous essayerons d’améliorer nos performances par rapport à celles d’Imola et celles de l’an dernier. »

Premiers tours de roues ce vendredi.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS