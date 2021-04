LA VIE ET FUITE DE CARLOS GHOSN AU CINÉMA

la vie rocambolesque de celui qui se croyait intouchable, qui vivait comme un roi confondant son rôle de président du Groupe Renault Nissan avec son entreprise personnelle, dépensant en veux-tu, en voilà sur le compte des deux entreprises, la Française et la Nippone, mais démasqué au sein de ces deux entreprise et finalement rattrapé par la justice Japonaise, va être mise en scène.

On apprend en effet plus de deux ans aprés sa folle évasion qui depuis le cloue sur ses terre au Liban, son pays d’origine que le cinéma va raconter sa drôle de vie …

Et, c’est l’acteur Français François Cluzet qui a été choisi et retenu pour incarner Carlos Ghosn dans « Le fugitif », une mini-série qui détaillera ce que fut la trépidante vie, de celui qui vivait comme un monarque intouchable… Tant ses subordonnes craignaient tous, s’ils ne filaient pas droit d’être ‘exécutés’ et virés sur le champ, tel son ancien bras droit, Patrick Pelata, victime de l’espionnage bidon chez Renault!

Donc depuis son apogée jusqu’à la chute de l’ancien PDG de Renault-Nissan, la société de production Française ‘Fédération Entertainment’ indique qu’elle prépare une mini-série sur la vie folle, palpitante, pressée de celui qui vivait comme un roi mieux même tel un empereur! Mais déchu car devenu paria du milieu de l’automobile international. Et réfugié au Liban depuis sa fuite rocambolesque du Japon en décembre 2019,

On apprend donc qu’il s’agira d’une mini-série en six épisodes d’une durée de 52 minutes, librement adaptée du livre que lui ont consacrés Régis Arnaud et Yann Rousseau et dont le titre est ‘Le Fugitif’ paru aux Editions Stock en 2020.

Incarcéré à Tokyo avant d’être libéré sous caution, l’ancien brillant homme d’affaires à al triple nationalité (franco-libano-brésilien) avait, rappelons-le, fui le Japon en décembre 2019, caché bien camouflé dans une caisse de matériel audio!

le but étant de se soustraire et d’échapper à la justice Japonaise et à un retentissant procès et ce pour de multiples malversations financières!

Pour sa défense, il se disait comme il ne cesse de le répéter depuis ‘victime d’un complot’. C’est d’ailleurs ce qu’il tente d’expliquer dans un livre paru le mois dernier et intitulé «Ensemble, toujours», ouvrage écrit en partenariat, avec son épouse Carole.

Précisons enfin qu’outre les différents affaires le concernant au Japon, Carlos Ghosn, fait aussi d’une part, l’objet d’une demande d’arrestation Internationale d’Interpol et d’autre part également, d’une interdiction de quitter le territoire par la justice Libanaise, car visé par plusieurs affaires en France, portant essentiellement sur des soupçons d’abus de biens sociaux !

Gilles GAIGNAULT

Photo : Gilles VITRY

LIVRE ‘ LE FUGITIF’

Né au Brésil de parents libanais, éduqué en France, patron incontesté de l’alliance Renault-Nissan, célébré partout, il incarnait depuis vingt ans la mondialisation. La réussite. Le 19 novembre 2018, ceux qui l’adulaient l’ont jeté en prison devant les caméras du monde entier. Craignant un procès à l’issue écrite d’avance, il s’est finalement arraché à ses gardes.

Complot politico-économique ou hold-up en col blanc ? Les deux, peut-être. Les auteurs ont remonté le cours de sa vie, de son enfance hantée par un terrible secret à sa cellule de Tokyo. Ils ont rencontré les personnages de son histoire, copains de classe, soutiens loyaux, ennemis jurés et relations d’affaires, et décrivent la métamorphose d’un homme adulé puis conspué, public mais inconnu.