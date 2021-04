F2. FELIPE DRUGOVITCH CONCLUT EN TÈTE LES DERNIERS ESSAIS COLLECTIFS DE CATALUNYA

Drugovich termine les trois journées des essais collectifs d’inter-saison de la F2, avec le chrono le plus rapide du général des six sessions de roulage sur la piste de Catalunya à Montmelo près de Barcelone, obtenu lors de la dernière journée de ces tests

Le Brésilien Felipe Drugovich d’UNI-Virtuosi a en outre été le seul pilote à franchir la barre des 1’28s lors du deuxième test de la Formule 2 de la saison à Catalunya, chrono signé lors de la séance matinale

Le jeune pilote de 20 ans a, avec son excellent temps de référence en 1’27″945, terminé 0,190s devant le vainqueur de la première manche de la saison sur la piste de Sakhir à Bahreïn, l’Australien Oscar Piastri du Prema Racing, tandis que le Danois Christian Lundgaard d’ART Grand Prix a terminé au troisième rang.

LA SESSION MATINALE

Pour cette dernière matinée en Catalogne, le ciel n’était pas aussi lumineux que la veille, deuxième jour des essais collectifs, avec des nuages ​​sombres suspendus au-dessus du circuit, et même un petit début d’averse de pluie vers la fin de cette première séance matinale.

Le peloton s’est rapidement élancé et les pilotes ont vite eu une idée du rendement du tarmac, avant de passer à leur dernier set des gommes Pirelli medium.

Il y a eu un bref arrêt alors qu’Alessio Deledda de l’équipe HWA Racelab s’est offert un splendide tête à queue au premier virage, provoquant la sortie du drapeau rouge, mais l’action a rapidement repris, avec Drugovich prenant de suite le contrôle avec le meilleur temps. Le pilote du Team UNI Virtuosi a alors franchi pour la première fois cette semaine la barrière des 1’28s sur ce trcé Catalan de Montmelo à Barcelone, signant un excellent 1’27.945, une fois qu’il est passé aux pneus médiums.

Christian Lundgaard et Lirim Zendeli le deux pilotes du de MP Motorsport ont été les suivants à lui emboîter le pas, entreprenant une simulation de qualification de leur propre chef, mais aucun des deux ne pouvait tout à fait boucler plus vite, les trois secteurs. Lundgaard a perdu du temps dans le premier et Zendeli dans le troisième, les plaçant toutefois P2 et P4.

Piastri s’intercalant finalement, en terminant deuxième le plus rapide du dernier jour, à 0,190s de Drugovich

La très chevronnée Prema ayant envoyé Piastri en piste sur des médiums frais et le pilote Australien a vite réalisé le deuxième meilleur temps de la matinée repoussant Lundgaard à la troisième place, à seulement 0,190 s de Drugovich.

Le Team Hitech a également envoyé son duo du Red Bull Junior, Liam Lawson et Jüri Vips, sur les mêmes pneus, le duo se classant aux quatrième et cinquième places.

Le coéquipier chez ART GP, de Lundgaard, le jeune espoir Français Théo Pourchaire, a impressionné avec la sixième performance la plus rapide de la cette ultime matinée, à seulement cinq dixièmes du rythme de tête.

Robert Shwartzman a pris, lui, la septième place au volant de l’autre monoplace du PREMA, devant Bent Viscaal et Zendeli, retombé en P9.

Le deuxième pilote UNI Virtuosi a complété le top 10, avec Guanyu Zhou neuvième, à 0.810s de son coéquipier.

La fin de séance a été un peu prématurée, car Jehan Daruvala de Carlin Racing s’est arrêté au virage 11 dans la dernière minute.

LA SÉANCE DE L’APRÈS MIDI

Le soleil est revenu pour le dernier après-midi du test de Catalunya, juste à temps pour une série de longs runs, avec le duo HWA Racelab, Matteo Nannini et Deledda établissant les temps de référence, en tête du classement avec 1’30.346 et 1’32.183.

Il y a eu un bref arrêt dans la première heure, alors que Lawson se loupait finissant dans le mur au virage 5. Le Kiwi a réussi à revenir en piste, mais s’est ensuite arrêté entre les virages 8 et 9 à quinze minutes de la fin.

Malgré les arrêts, le pilote Hitech avait quand même réussi auparavant à signer le neuvième temps le plus rapide du relais final.

Il y a eu aussi un troisième drapeau rouge au cours de l’après-midi, provoqué par le Néerlandais Richard Verschoor, qui s’est arrêté au début du virage 7.

Viscaal a ensuite dominé la fin de cette sixième session avec un chrono final de 1’ 30.280

Lorsque l’action a repris, le couple de l’écurie Trident, la paire Viscaal et Marino Sato a commencé à grimper au classement, s’offrant les troisième et quatrième places, avant de s’améliorer encore, montant en deuxième et troisième, repoussant Deledda en P4.

Le Néerlandais Bent Viscaal a poursuivi et continué à s’améliorer et a devancé Nannini dans la dernière heure, avec un chrono de 1’30.280.

Le duo de la formation Dams, Marcus Armstrong et Roy Nissany a glissé aux cinquième et septième rangs, encadré par Zendeli. Shwartzman le Russe était derrière eux en huitième position, avec son coéquipier chez Prema, Piastri, deux places plus loin en 10éme place.

Drugovich tentera de confirmer sa forme lors de la deuxième épreuve de la saison à Monaco, manche qui se déroulera dans un peu moins d’un mois, du 20 au 22 mai.

Alfredo SORIA

Photos : F2 -TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA CINQUIÈME SESSION DES TESTS COLLECTIFS DE CATALUNYA

1 – Felipe Drugovich – Virtuosi – 1’27″945 – 21 tours

2 – Oscar Piastri – Prema – 1’28″105 – 23

3 – Christian Lundgaard – ART GP- 1’28″285 – 43

4 – Liam Lawson – Hitech – 1’28″422 – 39

5 – Juri Vips – Hitech – 1’28″433 – 25

6 – Theo Pourchaire – ART GP- 1’28″484 – 44

7 – Robert Shwartzman – Prema – 1’28″491 – 31

8 – Bent Viscaal – Trident – 1’28″736 – 38

9 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’28″737 – 35

10 – Guan Yu Zhou – Virtuosi – 1’28″755 – 24

11 – Roy Nissany – Dams – 1’28″906 – 33

12 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’28″972 – 35

13 – Gianluca Petecof – Campos – 1’28″973 – 29

14 – Ralph Boschung – Campos – 1’28″992 – 21

15 – Dan Ticktum – Carlin – 1’28″993 – 36

16 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’29″032 – 35

17 – Marino Sato – Trident – 1’29″182 – 51

18 – Marcus Armstrong – Dams – 1’29″678 – 31

19 – David Beckmann – Charouz – 1’29″744 – 38

20 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’30″166 – 36

21 – Alessio Deledda – HWA Racelab – 1’32″096 – 37

22 – Matteo Nannini – HWA Racelab – Pas de chrono – 6

LE CLASSEMENT DE LA SIXIEME SESSION DES TESTS COLLECTIFS DE CATALUNYA

1 – Bent Viscaal – Trident – 1’30″280 – 30 tours

2 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’30″346 – 59

3 – Marino Sato – Trident – 1’30″943 – 22

4 – Alessio Deledda – HWA Racelab – 1’32″183 – 55

5 – Marcus Armstrong – Dams – 1’33″199 – 44

6 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’33″271 – 47

7 – Roy Nissany – Dams – 1’33″529 – 55

8 – Robert Shwartzman – Prema – 1’33″572 – 50

9 – Liam Lawson – Hitech – 1’33″782 – 24

10 – Oscar Piastri – Prema – 1’33″816 – 57

11 – Theo Pourchaire – ART GP- 1’34″308 – 49

12 – Ralph Boschung – Campos – 1’34″502 – 57

13 – Gianluca Petecof – Campos – 1’34″515 – 43

14 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’34″540 – 37

15 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’34″693 – 43

16 – Felipe Drugovich – Virtuosi – 1’34″709 – 45

17 – Juri Vips – Hitech – 1’34″883 – 45

18 – Dan Ticktum – Carlin – 1’35″075 – 44

19 – Guan Yu Zhou – Virtuosi – 1’35″088 – 54

20 – Christian Lundgaard – ART GP – 1’35″106 – 50

21 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’35″120 – 44

22 – David Beckmann – Charouz – 1’35″310 – 60