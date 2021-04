3 PODIUMS POUR GIULANO ALESI A SUZUKA EN SUPERFORMULA LIGHT! ET SECOND DU CHAMPIONNAT !

Merveilleux week-end à Suzuka pour le jeune pilote Français Giuliano Alesi qui brille simultanément en Super Formula décrochant dès sa 1ere course dans cette série un Top10, se classant neuvième mais qui a aussi récolté trois nouveaux podiums dans les trois manches de la série inférieure, celle de la Super Formula Light. Après ses deux premiers podiums obtenus au début du mois d’avril sur la piste du Fuji

Parti s’expatrier au lointain Japon comme beaucoup d’autres pilotes tricolores depuis plusieurs décennies, tels Raphanel, Comas, Seb Philippe, Loïc Duval, Benoit Treluyer, pour n’en citer que quelques uns des plus anciens, et plus récemment Sacha Fenestraz ou Charles Milesi, Giuliano Alesi dont la carrière en Europe ne décollait pas, la relance visiblement de belle manière au pays du Soleil Levant!

On ne peut que s’en réjouir pour le fils de l’ancien pilote de F1 et notamment de la Scuderia Ferrari, avec laquelle il remporta le Grand Prix du Canada le dimanche 11 juin 1995.

Gilles GAIGNAULT

TRIPLÈ AUSSI POUR TEPPEI NATORI A SUZUKA !

Bien qu’il ne soit plus soutenu par Honda, Teppei Natori a du coup d’ailleurs dû activer une campagne de financement participatif pour financer sa saison 2021 en Super Formula!

Bien lui a pris car plus déterminé que jamais à concourir à nouveau en Super Formula Lights, il pointe aprés les deux premières courses et les six manches au commandement de la série et il fait dorénavant figure désormais de grand favori dans la course au titre, grâce à son superbe triple succès à Suzuka, la deuxième épreuve du calendrier de cette saison 2021.

Partant de la pole position, dans la 1ére course, le pilote de l’équipe B-Max a dû résister à l’assaut final de Ren Sato, qui dans un léger contact roue-roue dans le dernier tour a vécu le pire scénario, heurtant les rails au 1er virage. La deuxième course a également été très disputée, avec des pneus usagés, dans laquelle l’ancien pilote de la FIA F3 a été ‘chassé’ par son rival du Toda Racing, jusqu’à l’arrivée. Mais il n’a à nouveau pas lâché, ni craqué, décrochant une seconde victore !

Enfin, dans la troisième course, Natori a gardé ‘sous contrôle’ la menace du jeune Français, Giuliano Alesi, qui au premier virage avait tenté de lui arracher la tête. Cette fois, Sato est resté en retrait du podium, devant se remettre du fond de la grille déterminé par les résultats de la première manche, dans laquelle il était le seul à avoir abandonner. Sa belle remontée s’es néanmoins arrêtée à la cinquième place, derrière un incisif ,Atsushi Miyake, impossible à doubler.

Giuliano Alesi, qui dans ce même week-end a également fait ses débuts remarqués avec l’écurie Tom’s, dans la grande série de la Super Formula se clAssant – autre belle performance – dans le Top 10, n’a dans la discipline inférieure de la Formula Light, jamais quitté le podium au volant de sa Dallara-Toyota de l’équipe d’usine Tom’s!

Il termine deuxième deux fois et une fois troisième. En comptant les résultats de la première manche au Fuji, il a récolté 5 sur 6 des odiums dans le Top 3. Désormais, le fils de l’ancien pilote de la Scuderia Ferrari occupe la deuxième du classement provisoire totalisant, 30 points, un de plus que Sato, mais Natori est déjà loin devant en comptant 61, avec pour lui quatre victoires et deux deuxièmes places !

Néanmoins le parcours du ‘ rookie’ Alesi Junior, interpelle et intéresse les medias locaux, car son père est une idole au Japon et sa maman est Japonaise!

Bill TAMAMA

Photos : SUPER FORMULA LIGHT et TEAM

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE SAMEDI 24 AVRIL 2021

1 – Teppei Natori (Dallara-Spiess) B-Max, les 12 tours, en 22’36″281

2 – Giuliano Alesi (Dallara-Toyota) Tom’s à 10″377

3 – Seita Nonaka (Dallara-Toyota) Tom’s à 17″267

4 – Atsushi Miyake (Dallara-Spiess) Rn-sports à 17″835

5 – Hibiki Taira (Dallara-Toyota) Tom’s à 18″668

6 – Shunsuke Kohno (Dallara-Toyota) RS Fine à 22″605

7 – Tsubasa Iriyama (Dallara-Tomei) Albirex à 40″683

8 – Nobuhiro Imada (Dallara-Spiess) B-Max à 47″941

9 – Masayuki Ueda (Dallara-Spiess) Rn-sports à 1’00″496

10 – Takashi Hata (Dallara-Spiess) B-Max à 1’00″820

11 – Dragon (Dallara-Spiess) B-Max à 1’28″225

12 – Ren Sato (Dallara-Spiess) Toda à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Teppei Natori, en 1’52″035

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE DIMANCHE 25 AVRIL 2021

1 – Teppei Natori (Dallara-Spiess) B-Max, les 12 tours, en 22’38″320

2 – Ren Sato (Dallara-Spiess) Toda, à 0″535

3 – Giuliano Alesi (Dallara-Toyota) Tom’s, à 8″836

4 – Hibiki Taira (Dallara-Toyota) Tom’s, à 10″684

5 – Seita Nonaka (Dallara-Toyota) Tom’s, à 14″149

6 – Atsushi Miyake (Dallara-Spiess) Rn-sports, à 17″268

7 – Shunsuke Kohno (Dallara-Toyota) RS Fine, à 20″673

8 – Dragon (Dallara-Spiess) B-Max, à 46″816

9 – Masayuki Ueda (Dallara-Spiess) Rn-sports, à 53″364

10 – Takashi Hata (Dallara-Spiess) B-Max, à 54″570

11 – Tsubasa Iriyama (Dallara-Tomei) Albirex, à 1’17″226

12 – Nobuhiro Imada (Dallara-Spiess) B-Max, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Teppei Natori, en 1’52″655

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE DIMANCHE 25 AVRIL 2021

1 – Teppei Natori (Dallara-Spiess) B-Max, les 17 tours, en 32’16″413

2 – Giuliano Alesi (Dallara-Toyota) Tom’s, à 1″543

3 – Hibiki Taira (Dallara-Toyota) Tom’s, à 2″331

4 – Atsushi Miyake (Dallara-Spiess) Rn-sports, à 8″320

5 – Ren Sato (Dallara-Spiess) Toda, à 8″546

6 – Shunsuke Kohno (Dallara-Toyota) RS Fine, à 14″654

7 – Seita Nonaka (Dallara-Toyota) Tom’s, à 15″594

8 – Tsubasa Iriyama (Dallara-Tomei) Albirex, à 23″768

9 – Dragon (Dallara-Spiess) B-Max, à 48″870

10 – Nobuhiro Imada (Dallara-Spiess) B-Max, à 49″679

11 – Masayuki Ueda (Dallara-Spiess) Rn-sports, à 1’28″885

MEILLEUR TOUR : Ren Sato, en 1’53″221

ABANDON

6° tour: Takashi Hata (Dallara-Spiess) – B-Max –

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE 2021

1.Natori : 61 points – 2.Alesi : 30 – 3.Sato : 29 – 4.Miyake : 20 – 5.Taira : 16 – 6.Nonaka : 13 – 7.Jin : 5 – 8.Kohno et Koyama : 4 –