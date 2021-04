NOUVEAU SUCCÈS POUR TOMOKI NOJIRI EN SUPER FORMULA A SUZUKA. ALESI JUNIOR DANS LES POINTS!

Seconde manche le week end dernier pour le Championnat Nippon de la Super Formula 2021 sur le circuit de Suzuka, où Tomoki Nojiri, a remporté une seconde et nouvelle victoire aprés celle décrochée précédemment au Fuji, lors de la manche d’ouverture.

Une sorte de petit exploit en soi, car depuis la saison 2018, aucun pilote dans cette série n’avait réussi à remporter deux succès consécutifs dans cette Super Formula, le dernier à y être parvenu étant Naoki Yamamoto, l’actuel Champion.

Nojiri s’est emparé de la tête, à la suite de la malchance frappant le poleman Nirei Fukuzumi, qui au cours du 9éme tour a été victime hélas de la défaillance du pneu arrière droit dans la ligne droite qui précède le virage 130R, avec pour conséquence d’endommager la suspension!

À partir de ce moment, Nojiri a conservé le commandement et est resté en tête, jusqu’à la ligne d’arrivée. Derrière Ryo Hirakawa s’est montré comme son principal poursuivant, mais sans pouvoir véritablement tenter une sérieuse attaque, ni après les arrêts aux stands respectifs, ni non plus après l’intervention de la voiture de sécurité, appelée en piste un peu plus tard, à la suite du spectaculaire crash de Yuji Kunimoto, ce dernier en sortant indemne. Encore une fois à cause d’un pneu défaillant !.

Ukyo Sasahara a complété le podium, lui qui au sein de l’écurie Dandelion remplace le convalescent Tadasuke Makino, tandis que Yuhi Sekiguchi a terminé quatrième aprés sa bagarre avec Hiroki Otsu.

Huitième Yamamoto, le ChampIon 2020 qui est passé à l’équipe de Nakajima devance le débutant, un excellent Giuliano Alesi, que Toyota a immédiatement lancé en Super Formula sur la voiture de Tom’s de l’absent Kazuki Nakajima, retenu en Europe par son programme en mondial d’endurance WEC, tout comme d’ailleurs Kamui Kobayashi, également pour son engagements en WEC, avec l’équipe Toyota Gazoo.

Alesi Junior, déjà en action lors des récents essais hivernaux et également brillant en Super Formula Lights, où il accumule le podiums déjà 5 en six courses ! Dont trois ce week-end à Suzuka, un dans chacune des trois manches!

Bon huitième des qualifications ensuite en Super Formula, Giuliano est mal parti en course, après avoir retardé au maximum son arrêt, tout comme son coéquipier Ritomo Miyata, il a ensuite dépassé Kenta Yamashita et Toshiki Oyu pour remonter neuvième et récolter déjà ses deux premiers points.

Pas mal cette grande première à ce niveau de la Super Formula pour le fils de l’ancien pilote Ferrari, toujours très populaire au Japon

Prochaine étape, avec la troisième épreuve, les 15 et 16 mai sur le circuit d’Autopolis situé dans l’Île de Kyushu.

Bill TAMAMA

Photos : SUPER FORMULA – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE

1 – Tomoki Nojiri (Dallara-Honda) Mugen les 30 tours en 56’53″047

2 – Ryo Hirakawa (Dallara-Toyota) Impul à 1″452

3 – Ukyo Sasahara (Dallara-Honda) Dandelion à 4″186

4 – Yuhi Sekiguchi (Dallara-Toyota) Impul à 9″914

5 – Hiroki Otsu (Dallara-Honda) Mugen à 10″521

6 – Ritomo Miyata (Dallara-Toyota) Tom’s à 11″854

7 – Sho Tsuboi (Dallara-Toyota) Inging à 14″777

8 – Naoki Yamamoto (Dallara-Honda) Nakajima à 14″780

9 – Giuliano Alesi (Dallara-Toyota) Tom’s à 15″103

10 – Toshiki Oyu (Dallara-Honda) Nakajima à 16″302

11 – Sena Sakaguchi (Dallara-Toyota) Inging à 19″107

12 – Kenta Yamashita (Dallara-Toyota) Kondo à 21″442

13 – Nobuharu Matsushita (Dallara-Honda) B-Max à 22″183

14 – Yuichi Nakayama (Dallara-Toyota) Kondo à 22″652

15 – Kazuya Oshima (Dallara-Toyota) – Rookie à 24″379

16 – Kazuto Kotaka (Dallara-Toyota) – KCMG à 25″915

17 – Tatiana Calderon (Dallara-Honda) Drago Corse à 29″363

MEILLEUR TOUR: Hiroki Otsu, en 1’40″417

ABANDONS

15° giro – Yuji Kunimoto

10° giro – Nirei Fukuzumi

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Nojiri : 45 points -2.Hirakawa : 23 – 3.Oyu : 19 – 4.Sasahara : 18 – 5.Fukuzumi : 14 – 6.Miyata : 9 – 7.Sekiguchi : 8 – 8.Yamamoto : 8– 9.Otsu : 6 – 10.Tsuboi : 4