MOTOGP : TI AMO…

Ah voilà, Bernardelli se met à la déclaration d’amour…

Pas du tout, c’est un clin d’œil mais une belle histoire…

Dont le fin mot sera révélé au bas du reportage…

’D’abord ça concerne Iannone que l’on sait puni à tort et interdit de piste pour des années par un TAS aveugle mais on sait ce que je pense des juges sportifs en général, à part au rugby où un tout petit mec se fait obéir par des tonnes de muscle, ça ne moufte pas mais depuis longtemps, quand l’arbitre a un doute, il demande l’aide TV et l’on revoit parfois plusieurs fois la même action sous différentes angles, du coup l’arbitrage est intelligent et respecté…

Bref, là encore ignorance, incompétence, aveuglement, raideur bref tout ce qui a fait les joies des procureurs staliniens et des Inquisiteurs espagnols.

Il en a jusqu’en 2023, le pauvre Andrea alors il vit… autrement et on le connaît, il est amateur de belles histoires d’amour… La vache, les gants que je dois prendre pour ne pas me retrouver dans le goudron et les plumes de la bien-pensance actuelle en matière de séduction, voire de drague ce mot aujourd’hui interdit sous peine de mort…

Bref on l’a vu avec une top-model Vénézuélienne, comme sa précédente fiancée (Belen) son nom de famille est Rodriguez.

Son prénom est en revanche Carmen Victoria et les photos que l’on voit circuler montrent que Iannone est toujours un homme de goût.

Comment l’a-t-il connue ?

Elle était ‘grid girl’ au départ des courses de MotoGP, pour le team Leopard (Photo d’ouverture…)

C’est assez marrant parce que sous ce même uniforme que Valentino Rossi a connu sa compagne Francesca Sofia Novello !

Ce qui prouve que d’abord c’est dommage que cette m… de virus ait chassé les jeunes filles des grilles de départ et que quand c’était autorisé, Leopard avait bon goût dans ses castings…

D’ailleurs les deux jeunes filles en question se connaissent bien, dans le temps on aurait dit qu’il y a un filon ou (ouaf, celle-là je l’aime bien) une griffe « Leopard »…

Sur les networks le mot « love » a été lu, alors qu’amore est si sublime mais la jeune fille n’est pas italienne et dans le milieu de la mode c’est comme en F1, on parle l’anglais très pauvre appelé Pidgin English.

Bon, on sait qu’Andrea n’en est pas à sa première expérience amoureuse (encore les gants pour en parler)… la presse italienne people toujours aussi peu douée en textes que les revues du même genre dans toute l’Europe se contente de poser la question « Amitié très forte ou plus ? »

Bon je ne vais pas disserter sur les mésaventures amoureuses de Iannone, après tout tant mieux pour lui si c’est une grande histoire, on en arrive, c’est logique, à la révélation de mon titre…

En fait, Andrea et Carmen Victoria se sont connus grâce à une amie commune, une certaine Natasha Tozzi…

C’était il y a quelques années et à l’époque Iannone sortait avec Natasha. Elle est la fille d’Umberto Tozzi…

Umberto Tozzi qui en 1977, a sorti une chanson qui selon l’expression de l’époque (qui serait totalement intolérable aujourd’hui…) quand elle passait en boîte en plein air dans les pinèdes en Italie, voyait toutes les filles nous tomber dans les bras « Tous les mecs devenaient Delon » disait une fiancée d’alors.

Cette chanson deviendra plus tard un succès planétaire… « Ti amo »….

Ce monde est tout petit et parfois très beau…

Tiens cadeau…

Quand il a lancé sa chanson, Tozzi avait cette tête là…

Jean Louis BERNARDELLI