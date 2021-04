1er PODIUM 2021 POUR LE FRANCAIS SIMON PAGENAUD A ST PETERSBURG EN INDYCAR

Simon Pagenaud et la Dallara/Chevrolet Australian Gold n°22 ont mis à profit une solide séance de qualification et un bon rythme pour se classer troisième dimanche après-midi à Saint-Petersburg, et monter sur le premier podium de la saison.

Pagenaud a réussi à atteindre le « Fast Six » samedi en qualifications et a pris le départ de la course en quatrième position. Au début de la course de dimanche, la brillante Chevrolet dorée s’est maintenue en quatrième position. Après la première vague d’arrêts aux stands, Pagenaud et l’équipe n°22 ont gagné une position et se sont emparés de la troisième place grâce à un arrêt sans faute.

Pendant le reste de la course, Pagenaud a conservé sa troisième position jusqu’aux derniers arrêts aux stands. Deux drapeaux jaunes en fin de course ont réduit les écarts, mais la n°22 n’a pas été en mesure de dépasser les deux premières voitures pilotées par le vainqueur Colton Herta et par son coéquipier du Team Penske, Josef Newgarden. Pagenaud repart avec une troisième place pour son premier podium en 2021.

Simon Pagenaud : « Super week-end ! Je suis content d’avoir eu des lunettes de soleil et de la crème solaire. La course a été chaude, mais nous sommes très heureux du dénouement. On avait une voiture qui était parfaite sur les longs relais avec peu d’usure des pneus. La stratégie était excellente. Nous avons eu des occasions lors des restarts, mais c’était trop glissant à l’intérieur pour y aller. Je l’ai remarqué quand j’ai essayé de passer Jack (Harvey). En fait j’ai perdu la course au début du premier relais, mais dans l’ensemble, c’était une grosse performance de l’équipe n°22. Un grand coup de chapeau à mes mécaniciens, car on a fait les meilleurs arrêts du plateau. Il reste encore deux positions à aller chercher. On a vraiment trouvé notre rythme. La prochaine course au Texas se déroule sur ovale où nous sommes très compétitifs, donc on a de gros espoirs. C’est de très bon augure pour la suite du championnat. »

Cette troisième place permet à Pagenaud de passer de la 12e à la 5e place du championnat, à seulement 13 points de la première place.

Dès ce week-end les deux prochaines courses se dérouleront sur l’ovale du Texas Motor Speedway, le samedi 1 et dimanche 2 mai.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYVAR-TEAM

SIMON PAGENAUD EN BREF

Simon Pagenaud est de retour en 2021 pour une septième saison en INDYCAR avec le team Penske, l’équipe nord-américaine la plus titrée en monoplace. Pagenaud a gagné l’édition 2019 des 500 miles d’Indianapolis avec brio et est devenu le premier français à gagner « la plus grande course du monde » en 99 ans. Le palmarès de Pagenaud en INDYCAR comprend 15 victoires, 13 pole positions (dont celle des 500 miles en 2019), le titre de champion INDYCAR Series en 2016 et vice-champion en 2017 et 2019. Le natif de Montmorillon, près de Poitier, a été élu meilleur « rookie » en 2012 et a gagné le championnat américain d’endurance ALMS LMP en 2010.

En 2021, il participe également à quatre courses (Daytona – Sebring – Watkins Glen – Petit Le Mans) du championnat d’endurance américain IMSA au sein de l’écurie Action Express Racing.

LE CALENDRIER 2021 DE LA SERIE INDYCAR

18 avril : Barber Motorsports Park

25 avril : Streets of St. Petersburg

1er mai : Texas Motor Speedway course 1

2 mai : Texas Motor Speedway course 2

15 mai : Indianapolis Motor Speedway Road Course

30 mai : 105ème édition des 500 miles d’Indianapolis

12 juin: The Raceway at Belle Isle Park course 1

13 juin : The Raceway at Belle Isle Park course 2

20 juin : Road America

4 juillet : Mid-Ohio Sports Car Course

11 juillet : Streets of Toronto

8 aout : Streets of Nashville

14 aout : Indianapolis Motor Speedway Road Course

21 aout : World Wide Technology Raceway

12 septembre: Grand Prix de Portland

19 septembre : Weathertech Raceway Laguna Seca

26 septembre : Streets of Long Beach