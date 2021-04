RICHARD VERSCHOOR, LE PLUS RAPIDE DE LA SECONDE JOURNÉE DES TESTS A CATALUNYA EN F2

Richard Verschoor en tête de la feuille des temps de la deuxième journée des tests collectifs de la F2, sur le tracé de Catalunya, avec le tour le plus rapide des tests de Barcelone aprés les quatre sessions des deux premiers jours

Le Néerlandais Richard Verschoor de l’équipe MP Motorsport a poursuivi son impressionnant début de saison en Formule 2, réalisant le meilleur temps des essais à ce jour avec un tour bouclé en 1’28,280, chrono qui le place en tête du classement général provisoire à l’issue de la deuxième journée à Montmélo au nord de Barcelone.

Le pilote recruté par le Team MP, était déjà l’un des packages surprises de la première manche de la F2 à Bahrein, terminant cinquième dans la deuxième course sprint et quatrième dans la manche longue métrage. Et il poursuit et et continue dans la même veine lors du deuxième jour des tests, après son top 10 d’hier en Séance 1 et le deuxième dansla suivante.

Ralph Boschung le Suisse a terminé deuxième avec sa monoplace du Campos Racing, à 0,194 seconde du rythme de l’homme de tête Verschoor, devant le Brésilien Felipe Drugovich d’UNI-Virtuosi.

SÉANCE MATINALE SAMEDI 24 AVRIL

Commençant la journée sous le soleil brûlant Espagnol, la matinée du second jour de roulage des jeunes espoirs de la F2? a été le moment opportun pour les simulations de qualification. Se déroulant et tenant sur des pneus durs frais, le peloton s’est d’abord mis en piste pour avoir une idée du circuit, avec Lirim Zendeli, établissant le premier chrono significatif à 1’29.440, avant d’être dépassé par Ralph Boschung, un peu plus de deux dixièmes plus vite.

La majorité du peloton est rapidement passée aux pneus intermédiaires en milieu de matinée mais leurs élans a été brièvement interrompue par un drapeau rouge après que Roy Nissany ait effectué un joli tète à queue au virage 3 et se soit retrouvé coincé dans les graviers. Malgré cette bévue, le pilote Dams a quand même réussi le sixième meilleur temps de la matinée deux rangs derrière son équipier, Marcus Armstrong.

À la reprise de la séance, Drugovich a pointé en tête avec le premier temps en moins de 1′ 29s des tests. Marcus Armstrong de Dams obtenant la deuxième place peu de temps après, suivi du Français Théo Pourchaire d’ART Grand Prix. Au fur et à mesure que de nouveaux temps tombaient, le duo a glissé dans l’ordre, terminant quatrième et septième.

Ayant chaussé des médiums frais, Verschoor a alors hérité du premier rang, battant le temps de Drugovich de 0,246 s avec un tour en 1’28,280. Avant la fin de la session, le Suisse Boschung s’est positionné et coincé entre les deux pour s’emparer de la seconde place, à 0,194 s du temps de tête de Verschoor.

Le Top 10 étnt complété par Bent Viscaal, Roy Nissany on l’a dit, Théo Pourchaire, Lirim Zendeli, Christian Lundgaard, le pilote le plus rapide de la 1ére journée et Liam Lawson d’Hitech

SÉANCE DE L’APRÈS MIDI SAMEDI 24 AVRIL 2021

Gianluca Petecof a entamé l’après-midi au commandement, emmenant l’équipe Campos en tête de la feuille de temps avec un tour de 1’30.684 dans les premiers tours.

Après une simulation de qualification dans la matinée, l’après-midi a été beaucoup plus axé sur les runs plus longus et la collecte de données, Drugovich se classant deuxième, 0,153s derrière Petecof, avec Matteo Nannini de HWA Racelab en troisième position.

Il y a eu trois perturbations dans la deuxième séance de la journée, avec Alessio Deledda en vrille aux virages 12 et 1, tandis que Robert Shwartzman s’est arrêté au virage 3. Le Russe du Prema a pu revenir en piste, terminant dix de la séance.

Le couple de l’écurie Charouz Racing System, avec David Beckmann et Guilherme Samaia, a terminé premier et deuxième lorsque la piste a été ré-ouverte avec des temps de 1’29,384 et 1’29,510.

Liam Zendeli a poursuivi le travail d’une matinée positive avec une autre bonne performance dans l’après-midi, pointant en sixième place entre Drugovich et Nannini. Lundgaard a terminé huitième dans l’après-midi avec ART Grand Prix, devant Ralph Boschung. Le Français Théo Pourchaire, unique pilote tricolore de cette F2 2021, occupant, lui, le onzième rang!

Alfredo SORIA

Photos : F2 et TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SESSION MATINALE SAMEDI 24 AVRIL 2

1 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’28″280 – 28 tours

2 – Ralph Boschung – Campos – 1’28″474 – 32

3 – Felipe Drugovich – Virtuosi – 1’28″544 – 45

4 – Marcus Armstrong – Dams – 1’28″670 – 35

5 – Bent Viscaal – Trident – 1’28″675 – 39

6 – Roy Nissany – Dams – 1’28″698 – 36

7 – Théo Pourchaire – ART GP – 1’28″766 – 48

8 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’28″801 – 41

9 – Christian Lundgaard – ART GP – 1’28″805 – 49

10 – Liam Lawson – Hitech – 1’28″810 – 40

11 – Juri Vips – Hitech – 1’28″872 – 53

12 – Guan Yu Zhou – Virtuosi – 1’28″880 – 50

13 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’28″884 – 32

14 – Gianluca Petecof – Campos – 1’28″929 – 37

15 – Dan Ticktum – Carlin – 1’29″012 – 34

16 – Oscar Piastri – Prema – 1’29″059 – 25

17 – Marino Sato – Trident – 1’29″175 – 32

18 – Robert Shwartzman – Prema – 1’29″260 – 24

19 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’30″125 – 49

20 – David Beckmann – Charouz – 1’30″194 – 44

21 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’30″855 – 27

22 – Alessio Deledda – HWA Racelab – 1’32″721 – 26

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DE L’APRES-MIDI SAMEDI 24 AVRIL 2021

1 – David Beckmann – Charouz – 1’29″384 – 37 tours

2 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’29″510 – 36

3 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’29″951 – 35

4 – Gianluca Petecof – Campos – 1’30″684 – 45

5 – Felipe Drugovich – Virtuosi – 1’30″837 – 59

6 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’30″928 – 33

7 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’31″033 – 40

8 – Christian Lundgaard – ART GP- 1’33″557 – 61

9 – Ralph Boschung – Campos – 1’34″356 – 41

10 – Robert Shwartzman – Prema – 1’34″363 – 44

11 – Théo Pourchaire – ART GP – 1’34″497 – 59

12 – Liam Lawson – Hitech – 1’34″658 – 49

13 – Juri Vips – Hitech – 1’34″668 – 51

14 – Bent Viscaal – Trident – 1’34″711 – 43

15 – Roy Nissany – Dams – 1’34″806 – 59

16 – Oscar Piastri – Prema – 1’34″907 – 41

17 – Guan Yu Zhou – Virtuosi – 1’35″052 – 55

18 – Marino Sato – Trident – 1’35″196 – 45

19 – Marcus Armstrong – Dams – 1’35″270 – 50

20 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’35″278 – 39

21 – Dan Ticktum – Carlin – 1’35″607 – 39

22 – Alessio Deledda – HWA Racelab – 1’36″174 – 43