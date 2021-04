PREMIÈRE VICTOIRE POUR JAKE DENNIS, NORMAN NATO CINQUIÈME APRÈS AVOIR ÉTÉ PÉNALISÉ

Le ‘ rookie’ Britannique Jake Dennis triomphe ce dimanche et remporte au volant de sa monoplace du Team BMW i Andretti Motorsport, son premier E-Prix en Espagne à Valence, gagnant devant l’Allemand André Lotterer de l’équipe Porsche FE Team et son compatriote Alex Lynn du Mahindra Racing !

Le Français Norman Nato de la formation Monégasque Venturi Racing finit cinquième après une pénalité de 5 secondes qui le prive hélas pour lui de podium. Pour son 31éme anniversaire, Jean-Éric Vergne,,l’ancien double Champion de la série qui pilote pour l’écurie DS Techeeth, ne termine que septième !

Rendez-vous maintenant à Monaco le 8 mai 2021 pour la septième manche du Championnat du Monde de Formula E, qui a vécu un week-end noir avec l’apocalyptique dénouement de la 1ére course samedi à Valence …

Franchement à vite oublier car ce fut risible…

LA COURSE DE DIMANCHE

Par temps sec et ensoleillé, le départ du sixième E-Prix du Championnat du Monde de Formula E, s’est élancé arrêté avec en première ligne, le ‘rookie Britannique Jake Dennis du Team BMW i Andretti Motorsport en P1, suivit par l’expérimenté André Lotterer de l’équipe Porsche FE Team. Les Français Norman Nato de Venturi Racing et Jean-Eric Vergne de DS Techeeth, après de belles performances en qualification, partent respectivement P6 et P7.

Pour sa première saison en Formule E Jake Dennis, 25 ans, remporte son premier E-Prix sur le circuit permanent Ricardo Tormo de Valence après avoir décroché la pole position. Il aura parfaitement manœuvré ce dimanche alternant les phases défensives et surtout en gérant le rythme de course à l’avant pour ne négliger aucune perte d’énergie.

Cette sixième course de la saison 2021 aura été animée avec de nombreux dépassements à tous les niveaux du peloton. Dès le premier tour, André Lotterer perd trois places, dépassé par un Alex Lynn ambitieux et les deux Français, décidés à mettre la pression sur Jack Dennis.

Dans un ‘pack très serré, l’Anglais Oliver Turvey est le premier des hommes de tête à prendre l’Attack Mode permettant à Norman Nato de récupérer une place, passant de la quatrième à la troisième.

Les stratégies commencent à se mettre en place lorsque tous les pilotes du Top 10 sont en Attack Mode. André Lotterer, tire son épingle du jeu en étant le dernier à l’avoir déclenché, lui permettant de gagner trois places lorsque les modes Attack de ses adversaires se terminent.

En parallèle, le Champion Allemand du DTM, René Rast réalise une remontée fantastique après être parti en P14, il est déjà revenu troisième à l’approche du dernier quart d’heure de course !

Lynn qui semblait bien accroché à sa seconde place derrière Dennis rate un virage, il contrebraque, sort de la piste puis revient, mais cette erreur lui coûte quatre places. Nato en profite pour se hisser en seconde position.

A l’arrière, la bataille s’engage au point de voir Seb Buemi le Suisse de l’écueie Nissan e.Dams, défendre sa position fermement lorsque Stoffel Vandoorne le Belge de Mercedes-EQ FE team, tente un dépassement. Le virage fermé par le Suisse, Vandoorne percutera le mur, voyant ses espoirs de rentrer dans les points anéantis, les dommages sur sa voiture lui imposant d’abandonner.

Dennis, Nato, Lotterer et Lynn maîtrisent leur fin de course alors que l’on apprend par la direction de course qu’une pénalité de cinq secondes est infligée à Norman Nato, pour avoir causé une collision. C’est une grosse déception pour le Français de l’équipe Venturi Racing qui pensait filer jusqu’au podium et une deuxième désillusion pour lui, après avoir déja été disqualifié à Rome, alors qu’il pointait au troisième rang.

Jake Dennis remporte son premier E-Prix après une parfaite maîtrise de bout en bout de la course. Les pilotes Mercedes-EQ, le Néerlandais Nyck de Vries et le Belge Stoffel Vandoorne, conservent la tête du classement provisoire des pilotes, Sam Bird du Jaguar Racing complètant le classement.

Avec sa septième place, le jour de son 31e anniversaire, Jean-Eric Vergne est septième du classement des pilotes avant d’aborder le prochain rendez-vous en Principauté.

Jack Dennis qui concluait ce qui restera malheureusement hélas comme le week-end NOIR de cette discipline après la conclusion rudicule et grotesque de la 1ére course samedi….

Une vraie mauvaise publicité pour la Formule e, déjà à la recherche de crédibilité depuis sa création ! Ce qui s’est passé (voir notre article en lien) ne risque pas de faire venir des fans….

« Je suis aux anges honnêtement, je ne croyais pas vraiment que ça fonctionnerait, on a mené chaque tour et tout le monde était concentré dans cette course, ça montre à quel point nous sommes efficaces, cette voiture est très performante. C’est grâce au travail réalisé à l’usine, dans le garage et au soutien pendant la course. C’est juste incroyable. C’est une première victoire en tant que rookie, c’est incroyable. »

Prochaine étape avec l’E-Prix de Monaco le 8 mai prochain.

Alfredo SORIA

Photos : FORMULE E – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DIMANCHE 25 AVRIL 2021

1 – Jake Dennis (BMW) – BMW Andretti, les 30tours, en 46’32″002

2 – André Lotterer (Porsche) – Porsche, à 1″483

3 – Alex Lynn (Mahindra) – Mahinda, à 2″428

4 – Oliver Rowland (Nissan) – Nissan e.dams, à 2″870

5 – Norman Nato (Mercedes) – Venturi, à 5″811

6 – René Rast (Audi) – Audi Abt, à 8″122

7 – Jean – Éric Vergne (DS) – DS Techeetah, à 8″782

8 – Oliver Turvey (NIO) – NIO, à 11″292

9 – Edoardo Mortara (Mercedes) – Venturi, à 12″014

10 – Lucas Di Grassi (Audi) – Audi Abt, à 12″405

11 – Sébastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams, à 13″295

12 – Maximilian Günther (BMW) – BMW Andretti, à 13″594

13 – Nick Cassidy (Audi) – Jaguar à 14″329

14 – Sam Bird (Jaguar) – Jaguar, à 15″151

15 – Mitch Evans (Jaguar) – Jaguar, à 17″213

16 – Nyck de Vries (Mercedes) – NIO, à 18″444

17 – Tom Blomqvist (NIO) – NIO, à 18″885

18 – Pascal Wehrlein (Porsche) – Virgin, à 19″274

19 – Robin Frijns (Audi) – Virgin, à 19″756

20 – Nico Muller (Penske) – Dragon, à 21″069

21 – Sérgio Sette Camara (Penske) – Dragon, à 32″079

22 – António Félix da Costa (DS) – DS Techeetah, à 59″698

23 – Alexander Sims (Mahindra) – Mahinda, à 1’04″277

MEILLEUR TOUR: Alexander Sims, en 1’30″081

ABANDON

21° tour: Stoffel Vandoorne

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DES PILOTES 2021

1.De Vries : 57 points – 2.Vandoorne : 48 – 3.Bird : 43 – 4.Frijns : 43 – 5.Evans : 39 – 6.Rast : 39 – 7.Vergne : 33 – 8.Dennis : 33 – 9.Mortara : 32 – 10.Wehrlein : 32