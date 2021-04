LA FORMULE E REVIENDRA À PARIS

« Paris est un étendard du Championnat. Nous reviendrons dans les rues de Paris ! Nous y travaillons, il existe un contrat à long terme et une volonté de tout le monde, de la mairie de Paris et de celle du VIIe arrondissement. Peut-être devrons-nous seulement retarder la date de la course, la saison prochaine, car il y aura les élections présidentielles en France et c’est plus ou moins à la période habituelle de l’e-Prix de Paris.»

Promoteurs de cette compétition, les duettistes Français Éric Barbaroux et Pierre Gosselin, les premiers à s’être intéressés et lancés dans la monoplace électrique, avec leur projet FORMULEC, ne désespèrent pas de retrouver une date au calendrier.

Et ce dès la saison prochaine en 2022 ! Et malgré et comme le souligne à juste titre, Alberto Longo, les élections Présidentielles qui tombent toujours en mai, la date traditionnelle du Grand Prix Automobile de Paris de Formule e!

Gilles GAIGNAULT