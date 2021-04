SÉBASTIEN OGIER REMPORTE LE RALLYE DE CROATIE DEVANT EVANS ET NEUVILLE

FLASH – FLASH – FLASH

C’est finalement le Champion du monde en titre le Français Sébastien Ogier avec son navigateur Julian Ingrassia qui remporte sur le fil in extremis, devant le Gallois Elfyn Evans – autre membre de l’équipe Toyota- ce dimanche 25 avril en début d’après-midi le Rallye de Croatie, la 3éme manche du Championnat du monde des rallyes WRC 2021

A l’arrivée à l’issue de la 20éme epreuve spéciale, la Power Stage, l’ES20, second passage dans Zagorska Sela – Kumrovec et ses 14,09 km, décrochée par la Toyota de ce même Ogier en 8’14 et qui devance finalement de … SIX DIXIEMES au classement final, son partenaire Elfyn Evans qui le devançait pourtant avant cette Power Stage de 3 secondes9! Neuville complétant ce podium final à huit secondes 1

Cette vingtième et ultime spéciale est donc gagnée par la paire Ogier-Ingrassia en 8 secondes 14. Lesquels précédent les Hyundai de Breen-Nagle et de Neuville-Wydaeghe respectivement de trois et quatre secondes. Suivent Evans et saToyota Yaris seulement quatrième à 4 secondes 5 et une autre Hyundai, celle de l’Estonien Ott Tänak, le Champion du monde 2019 à 5 secondes 4

Ogier qui quelques minutes avant qu’il n’apprenne sa victoire, précisait :

« Je pense que ce ne sera pas suffisant pour la victoire. Ce fut un week-end mouvementé pour moi après ce matin. Nous sommes ici et nous devons regarder devant nous. »

Et pourtant c’est bel et bien le grand vainqueur avec un écart hallucinant : SIX DIXIEMES !!!

Elfyn Evans, battu alors que la victoire semblait en cette matinée lui tendre les bras , lâchait :

« Ce dernier virage! J’ai pris la gravette et j’ai complètement raté le virage suivant. Je n’ai pas tout perdu là-bas, mais je dirais qu’une seconde a disparu. C’est dommage, mais ce fut un gros combat tout le week-end et chapeau à Seb pour la dernière spéciale. »

Thierry Neuville complétant le podium à 8 secondes 1 avec sa Hyundai. Top 5 pour Ott Tänak mais beaucoup plus loin à 1minute 25’1 et pour le rookie Français, Adrien Fourmaux, fabuleux cinquième lui qui découvrait l’univers du WRC.

Après cette Power Stage, Neuville pestait :

« J’ai vraiment attaqué très fort mais j’ai fait un tout-droit où j’ai loupé une intersection et perdu trois secondes. J’étais absolument à la limite de la voiture partout. Je suis content d’être là. On a fait de notre mieux et j’essayais de prendre du plaisir au maximum, ce que nous avons fait. Martijn a également fait du bon travail – ce n’était pas facile pour le copilote. »

Saluons la superbe performance de l’un des jeunes espoirs Français, Adrien Fourmaux, formidable cinquième pour se grands débuts en mondial WRC avec l’une des Ford Fiesta M Sport de Malcolm Wilson. Lequel confiait :

« Je suis vraiment très content de ce week-end. Je suis déçu d’une chose, c’est que le rallye soit terminé. Je remercie M-Sport et la FFSA qui ont cru en moi et m’ont donné cette opportunité. Je ne sais pas quand je serai de retour avec cette voiture, il faut demander à M-Sport ! »

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS

(A suivre)

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU RALLYE DE CROATIE 2021

1.Ogier S./ Ingrassia J. (Toyota Yaris WRC)

2.Evans Elfyn/ Martin Scott (Toyota Yaris WRC) à 00.6

3.Neuville Thierry/ Wydaeghe M (Hyundai i20 Coupe WRC) à 08.1

4.Tänak Ott/ Järveoja M (Hyundai i20 Coupe WRC) à 1’25.1

5.Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud (Ford Fiesta WRC) à 3’09.7

6.Katsuta T./ Barritt Daniel (Toyota Yaris WRC) à 3’31.8

7.Greensmith Gus/ Patterson Chris (Ford Fiesta WRC) à 3’58.8

8.Breen Craig/ Nagle Paul (Hyundai i20 Coupe WRC) à 4’28.2

9.Østberg Mads/ Eriksen T (Citroën C3 Rally2) à 10’00.8

10.Suninen Teemu/ Markkula Mikko (Ford Fiesta R5 MkII) à 10’29.3