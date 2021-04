OGIER SOLIDE LEADER AU RALLYE DE CROATIE DEVANT EVANS ET NEUVILLE

Le Champion du monde en titre leader aprés la 1ére journée vendredi a récidivé ce samedi, brillant à nouveau sur le routes Croates, et enlevant encore plusieurs ES, huit des seize épreuves spéciales en tout, depuis le départ de ce Rallye de Croatie, !

Sébastien Ogier donc au volant de sa Toyota Yaris type WRC a terminé la journée de samedi, en conservant la tête du Rallye de l’épreuve, 3éme manche du mondial WRC 2021, mais ses deux rivaux pour la victoire finale ce dimanche sont lancés à se trousses, d’abord son équipier chez Toyota, le Galois Elfyn Evans qui ne pointe qu’à 6 »9 et le Belge Thierry Neuville meilleur de ilotes Hyundai, troisième lui à 10 »4, seulement! Autrement dit, rien n’est encore joué entre ces trois hommes !!!

Mais visiblement l’erreur commise par le staff de l’équipe Coréenne Hyundai dans le choix des pneumatiques ce samedi matin a pesé lourd sur le déroulement de cette deuxième journée de ce Rallye de Croatie.

Fort heureusement au cours de l’après-midi, l’équipe Hyundai managée par le transalpin Andrea Adamo a rapidement corrigé le tir et remédié à la situation, permettant du coup à Thierry Neuville de se mettre en évidence et de remonter dans le Top 3.

Avant l’étape finale de ce dimanche, le voilà revenu au troisième rang, et pas trop loin à seulement 10 « 4 du leader Sébastien Ogier!

le Belge a donc rattrapé 9″ par rapport à la matinée, mais c’est la raison pour laquelle, la colère est grande pour lui et les siens quand on se rappelle que Thierry s’était élancé ce samedi matin en première position et avec 7 « 7 d’avance du pilote Français de Toyota!

Mais Ogier a eu …chaud car il a connu un moment difficile en finale de la spéciale 13 -celle du second passage dans Mali Lipovec Grdanjci et ses 20,30 km – quand il a crevé un pneu arrière à 2 km de l’arrivée, incident qui aurait pu lui coûter cher, très cher mais finalement chanceux sur ce coup parvenant à finir septième, il n’ a perdu que 10 « 1, face Neuville, le vainqueur de cette ES13 !

Ensuite, les deux grands rivaux se l’a sont joué aux dixièmes de seconde. Dans la suivante, l’ ES14, le pilote Hyundai termine troisième derriére le deux autres Toyota de Katsuta et Evans avec un dixième de mieux qu’ Ogier !

Lors de l’ES15, Ogier et Neuville signent… le même temps, en 5’32 » 1, alors que dans la spéciale finale, l’ES16 Ogier gagne parcourant les 8,78 km en 4’36 « 6 et Neuville troisième, lâchant une infime petite seconde !

Bref, il y a eu ce samedi aprés-midi un bel équilibre entre les deux sans oublier Elfyn Evans qui les sépare au classement, occupant toujours la seconde place…

Entre ces trois lascars tout sera décidé ce dimanche dans les quatre dernières spéciales. Mais si l’attention s’est portée sur le duel Ogier-Neuville, attention au troisième larron… Elfyn Evans, qui avec la deuxième Yaris se retrouve encore et toujours dans le match lui aussi pour tenter de décrocher la victoire finale, car il ne point lui qu’ à 6″9 d’Ogier et il possède un avantage de 3″ 5 sur Neuville.

Pour le moment hors du jeu, pour le succès et même une place le podium, l’ancien Champion du monde sacré en 2019, l’Estonien de Hyundai, Ott Tanak qui, même avec les bons pneus, a raté l’occasion de se rapprocher.

Seulement troisième, cinquième, quatrième, et encore cinquième, ses classements dans les quatre spéciales de l’après-midi, il a visiblement laissé passer sa chance, lui !

Pire encore pour l’Irlandais Craig Breen, deux jours en soutien avec la troisième Hyundai et ce soir qui a considérablement dégringolé se retrouvant huitième du classement général provisoire, derrière les deux Ford Fiesta des surprenants Adrien Fourmaux, le jeune rookie Français et Gus Greensmith, et la Toyota Yaris de Katsuta sérieusement remonté.

Signalons enfin hélas la sortie de l’autre espoir tricolore, le jeune Pierre-Louis Loubet jusqu’alors brillant mais qui a commis un petite fzute lourde de conséquence lor de l’ES 14, sortant trop large dans un virage à droite rapide.

Sa Hyundai a filé dans les buissons en contrebas, synonyme d’abandon… Dommage pour le pilote de Porto Vecchio qui occupait une excellente sixième place, derrière Fourmaux et devant son partenaire chez Ford, Gus Greensmith, devant une meute de cadors de la discipline, les Katsuta, Breen, Ostberg et Teemu Suninen, que des pilotes bien plus expérimenté et tous habitués au WRC !

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU RALLYE DE CROATIE SAMEDI SOIR 24 AVRIL 2021

1 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris) en 2h06’35″8

2 – Evans-Martin (Toyota Yaris) à 6″9

3 – Neuville-Wydaeghe (Hyundai) à 10″4

4 – Tanak-Jarveoja (Hyundai) à 37″8

5 – Fourmaux-Jamoul (Ford Fiesta) à 1’29″5

6 – Greensmith-Patterson (Ford Fiesta) à 2’23″8

7 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris) à 2’46″5

8 – Breen-Nagle (Hyundai) à 3’51″8

9 – Ostberg-Eriksen (Citroen C3 WRC2) à 7’06″0

10 – Suninen-Markkula (Ford Fiesta WRC2) à 8’09″6

11 – Gryazin-Aleksandrov (VW Polo WRC2) à 8’24″5

12 – Kajetanowicz-Szczepaniak (Skoda Fabia WRC3) à 8’41″4

13 – Bulacia-Ohannesian (Skoda Fabia WRC2) à 9’21″3

14 – Lindholm-Korhonen (Skoda Fabia WRC3) à 9’28″0

15 – Ingram-Whittock (Skoda Fabia WRC3) à 11’34″7