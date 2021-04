DE VRIES VICTORIEUX D’UN GP DE VALENCE DE FORMULE E AU RÈGLEMENT …NUL, NULLISSIME !

Nyck de Vries l’un des deux pilotes Mercedes-EQ FE Team, remporte la cinquième manche de la saison 7 devant Nico Müller du Dragong-Penske Autosport et le Belge Stoffel Vandoorne, son équipier chez Mercedes-EQ FE team, au terme d’un final absurde !!!

Chez les Français, Jean-Eric Vergne de l’équipe DS Techeeth, termine neuvième, cependant que Norman Nato de Venturi Racing, n’a pas fini la course, lui.

Sous la pluie et après la sortie de la Safety Car à quatre reprises, le Portugais Antonio Felix Da Costa, le second pilote de l’équipe DS Techeetah – le Champion en titre -qui menait la course depuis le départ, a et comme la moitié du plateau, manqué d’énergie pour finir et sera disqualifié.

Dommage le spectacle qu’a donné ce samedi cette formule des monoplaces électriques déjà tant décriée…

En effet douze des vingt-quatre monoplaces n’ont pu rallier l’arrivée faute d’nergie !

EXPLICATION

Si Nyck de Vries remporte donc cette cinquième manche du Championnat du Monde de Formula E 2021 devant Nico Müller et son coéquipier chez Mercedes Stoffel Vandoorne, cette arrivée à plutôt fait grincer des dents…

Vandoorne qui avait remporté la super pôle s’était ensuite vu déclassé en fond de grille après une infraction sur le passeport technique de sa voiture, le numéro des pneus montés ne correspondant pas à celui inscrit.

C’est donc Antonio Felix Da Costa qui s’est élancé en pole et qui gardera la tête de la course jusqu’à l’avant-dernier tour de piste.

Sous une pluie battante et sur une nouvelle configuration du circuit Ricardo Tormo, le premier des deux E-prix de Valence a vu de nombreux accrochages entre pilotes tout au long de la course menant à la sortie de la Safety Car à quatre reprises dont la dernière à cinq minutes de la fin de course.

Chaque sortie de safety car entraîne un recalcul de l’énergie restante pour l’ensemble des voitures encore en course. Cette règle a vraissemblablement surpris la majorité des équipes aujourd’hui.

Ceux qui avaient juste assez d’énergie pour finir la course n’ont pas su anticiper la dernière sortie de la safety car, reduisant leur quantité d’energie restante à quasiment plus rien.

Et de ce fait l’issue des 45 minutes de course, Da Costa alors leader doit effectuer un dernier tour de piste avec moins de 2% d’énergie alors que De Vries derrière lui affiche le double d’énergie restante.

La suite reste du domaine rocambolesque et franchement du grand guignol !

Nul de nul, quel final affligeant et quelle tristesse cette course… Cette Formule électrique, n’est assurément pas prête d’intéresser les vrais passionnés de courses automobiles !

En tout neuf monoplaces classées après dix abandons et cinq disqualifiés ….

Du jamais vu depuis la naissance de cette discipline en 2014 !

Franchissant la ligne derrière le Hollandais, Oliver Rowland de Nissan e.Dams et Alex Sims de Mahindra Racing, sont ensuite tous deux disqualifiés pour surconsommation d’énergie …

Comme ce fut le cas pour Norman Nato à Rome.

Du coup, Nico Müller décroche la deuxième place derrière Nyck de Vries alors que le Suisse venait de s’accrocher avec André Lotterer juste avant la dernière sortie de Safety car.

Stoffel Vandoorne finit sa course sur la troisième marche du podium après être parti bon dernier et ce … en pointant pourtzbt incroyablement au-delà de la 15ème place à trois minutes du terme de premier E-prix de Valence !

Le Belge a stratégiquement manœuvré prenant son dernier ‘Attack Mode’ en toute fin de course, dépassant alors la bagatelle de dix de ses adversaires, tous alors au ralenti pour faute d’énergie, tenter de rallier l’arrivée dans un dernier tour ubuesque et grotesque et qui ne fera pas de la bonne publicité pour cette Formule déjà tellement critiquée et attaquée de toutes parts par les fans de la compétition…

Et pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, le Champion en titre, Antonio Felix Da Costa sera disqualifié après course.

Nyck qui racontait sa course:

« Quelle course! Pour être honnête, je suis encore plus heureux aujourd’hui que lorsque j’ai remporté ma première course à Diriyah, surtout car cette victoire est une surprise. Après le week-end de course vraiment difficile à Rome et ma pénalité de cinq places sur la grille, je ne m’y attendais certainement pas. Mais c’est une façon fantastique pour moi de rebondir. Un grand merci à toute l’équipe, qui a parfaitement exécuté la stratégie aujourd’hui, et bien sûr à Stoffel, qui s’est frayé un chemin du fond jusqu’au podium. Je dois admettre que j’ai été surpris de le voir debout à côté de moi lors de la cérémonie du podium. La journée d’aujourd’hui s’est avérée tout simplement fabuleuse pour notre équipe. »

Nyck de Vries qui totalise 58pts, reprend la tête du Championnat du Monde de cette Formula E, avec sa deuxième victoire de la saison. Il devance son coéquipier Stoffel Vandoorne qui en compte 48 pts et Sam Bird, qui suit au troisième rang avec 47pts.

En conséquence, Mercedes-EQ FE Team prend la tête du classement par équipe et devance Jaguar Racing.

Unr chose est sure, à voir la pluie de critique sur la fin de cette course, ce samedi 24 avril 2021, demeurera comme la journée noire de cette discipline, crée en 2014 !

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére DES DEUX COURSES DE VALENCE

1 – Nyck De Vries (Mercedes) Mercedes, les 24 tours en 48’20″547

2 – Nico Muller (Penske) Dragonn, à 13″128

3 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes, à 34″886 *

4 – Nick Cassidy (Audi) – Virgin, à 36″903

5 – René Rast (Audi) – Audi Abt, à 51″650

6 – Robin Frijns (Audi) – Virgin, à 52″985

7 – Lucas Di Grassi (Audi) – Audi Abt, à 2’41″946 **

8 – Jake Dennis (BMW) – BMW Andretti, à 3’07″061

9 – Jean-Eric Vergne (DS) DS Techeetah, à 4’19″582

* Pénalité de 10 secondes

** Pénalité de 30 secondes

MEILLEUR TOUR: Robin Frijns, en 1’39″611

ABANDONS

24° tour :Oliver Turvey

24° tour : Tom Blomqvist

24° tour :Norman Nato

23° tour : Edoardo Mortara

21° tour: Pascal Wehrlein

20° tour: André Lotterer

20° tour: Mitch Evans

16° tour: Sérgio Sette Camara

15° tour: Maximilian Gunther

2° tour: Sébastien Buemi

DISQUALIFIÉ S

Oliver Rowland

Alexander Sims

Antonio Felix da Costa

Alex Lynn

Sam Bird

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.De Vries : 57 points – 2.Vandoorne : 48 – 3.Bird : 43 – 4.Frijns : 43 – 5.Evans : 39 – 6.Wehrlein : 32 – 7.Rast : 31– 8.Muller : 30 – 9.Mortara : 30 – Vergne : 27