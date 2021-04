McLaren a vendu … son siège de Woking en Angleterre, qui regroupe l’équipe de Formule 1, le département des voitures de route et des projets spéciaux, et qui a été acheté pour 170 millions de livres (194 millions d’€) par le géant américain de l’immobilier Global Lease Network.

Un plan pour la vente préparé depuis plusieurs mois pour augmenter la liquidité, en baisse notamment avec la pandémie du Coronavirus COVID-19 qui en 2020 a considérablement réduit la vente de son modèle Supercars.

L’entreprise Britannique, en tout cas, ne quittera pas pour autant son sublime siège pharaonique, projet qu’avait souhaité et initié l’ancien patron, Ron Dennis et qui fut créé et achevé en 2004 par le célèbre architecte Norman Foster.

En effet, un loyer annuel sera versé à Global Lease Network au travers d’un accord de vingt ans. C’est un système désormais adopté par de nombreuses multinationales.

L’actuel patron, l’Américain Zak Brown avait d’ailleurs confié à plusieurs reprises :

« Nous ne sommes pas une société immobilière, nous sommes une équipe de compétition et un constructeur automobile, nous commençons à rationaliser notre bilan»

Indiquant :

« Cette structure coute très chère et ce n’est pas un avantage lorsque nous voulons investir dans notre entreprise. Nous la vendrons à quelqu’un, et nous utiliserons l’argent collecté pour devenir plus forts. »

L’année dernière, pour éviter le ‘risque de défaut’ et de faillite, McLaren a obtenu un méga-prêt de 150 millions de dollars(124 millions d’€) de la banque nationale de Bahreïn, dont le fonds Mumtalakat détient d’ailleurs déjà la majorité du groupe !

En décembre dernier, 15% de l’équipe de F1 a ensuite été vendue à MSP Sports Capital, un fonds d’investissement qui a ramené environ 200 millions d’€ dans les caisses.

Et on peut peut-être voir que les résultats sur la piste s’améliorent progressivement et semblent confirmer la bonne utilisation de ces mouvements, le Team McLaren après plusieurs années de disette, retrouvant le haut des classements, n’occupe- t-elle pas, en ce début de saison et après les deux premiers Grands Prix de la saison 2021, la troisième place du classement provisoire du Championnat du monde de Formule 1 !

John ROWBERG

Photos : McLAREN