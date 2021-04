SIMON PAGENAUD: ‘ST PETERSBURG, C’EST LE MONACO DE L’INDYCAR’

Direction la Floride ce week-end sur le circuit urbain de Saint Petersburg pour le peloton des concurrents de l’Indycar Séries. Habituellement Grand Prix inaugural de la saison, sa date a été légèrement modifiée pour cause de pandémie du Coronavirus COVID-19.

Parmi les trois pilotes Français engagés cette saison dans cette série des monoplaces US (Bourdais-Grosjean et Pagenaud) Sébastien Bourdais qui vit à coté de St Petersburg à Clearwater et déjà deux fois victorieux en 2017 et 2018 et Simon Pagenaud qui a terminé deux fois deuxième de cette course, en 2016 et en 2017 derrière Bourdais, signant le 12 mars, un sensationnel doublé des pilotes tricolores, seront en terrain connu.Alors que le petit nouveau Romain Grosjean, qui débarque cette année en Indy, ne devrait pas être trop dépaysé, lui qui a disputé pendant des années, le redoutable Grand Prix de Monaco!

Relativement court (moins de 3 km), ce circuit a la particularité de se situer à cheval entre le centre-ville et l’aéroport Albert Whitted.

A la veille des premiers tours de roues, Simon Pagenaud, confie :

« Saint Pete, c’est le Monaco de l’Indycar. Très beau circuit en ville que l’on boucle en 60 secondes, donc cela va être très serré en qualification. La course sera très physique, car il va faire chaud ce week-end. Beaucoup de rebondissements sont à prévoir, car les restarts sont généralement très animés. »

Il poursuit :

« J’ai couru en fin de saison dernière sur ce circuit Floridien et la voiture était performante, donc on a de bons espoirs pour ce week-end, avec une séance sur le simulateur cette semaine qui était très positive. Je me réjouis de courir sur un circuit urbain qui est l’une de mes spécialités. »

Avant de préciser et d’ajouter:

« Attention au nouveau look doré de ma voiture aux couleurs d’Australian Gold ! »

Après la première course à Barber Park le week-end dernier, rappelons que Bourdais pointe au cinquième rang, Grosjean au dixième et Pagenaud, lui, au douzième au classement provisoire du Championnat.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAMS et INDYCAR