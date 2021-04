LE PARCOURS DU SILK WAY 2021 EST CONNU

Après hélàs malheureusement l’annulation de la précédente édition en juillet 2020 et pour cause évidemment de la pandémie du Coronavirus COVID-19, on apprend avec plaisir l’orgnisation en juillet prochain d’une nouvelle édition de cette magnifique épreuve que nous suivons annuellement chaque été depuis sa toute 1ére édition./

Et avec cette année de nombreuses nouveautés lors de cette édition 2021 du Silk Way Rally et qui se déroulera en Russie entre Omsk en Sibérie et Oulan-Bator en Mongolie en dix étapes dont une longue étape marathon, citons

Le lancement des catégories G-Moto Challenge (Malles moto) et Historic Adventure (c’est à la mode), l’ouverture des accréditations en ligne, et naturellement des mesures sanitaires adaptées.

Luc Alphand, le tout nouveau Directeur sportif du Silk Way Rally qui succède à Fred Lequien qui a rejoint la direction et du Mondial d’endurance WEC et aussi celui de l’ELMS Européen, explique :

« Après une année difficile pour tout le monde où les occasions de s’échapper du quotidien ont été rares, nous allons offrir la part de liberté et d’aventure qui nous manque à tous. Le rallye sera comme une bulle d’oxygène pour tous les participants. »

Et ‘ Lucho’ enchaîne et précise :

« Après une première incursion en Mongolie en 2019 qui avait ravie les concurrents, la Mongolie sera de nouveau le morceau de choix de cette édition 2021 mais sur un parcours différent, tracé d’Ouest en Est, à la découverte de nouvelles régions.Celui-ci sera plus équilibré entre les zones de montagnes, les steppes, et les dunes.»

Et Luc Alphand de conclure :

« Je suis sûr que cela sera une belle course que les concurrents apprécieront. »

LES NOUVEAUTÉS EN 2021

G-MOTO CHALLENGE: UN PACKAGE TOUT COMPRIS RÉSERVÉ AUX AMATEURS

Afin d’aider les motards qui souhaiteraient participer au Silk Way Rally à moindres frais, les organisateurs ont décidé de mettre en place le G-Moto Challenge (malle motos). Cette catégorie, limitée aux quinze premiers inscrits est réservée uniquement aux motards amateurs, ne faisant pas partie de liste prioritaire des pilotes FIM, ni de la liste Elite d’ASO et s’engageant sans aucune assistance.

Transport Aller-Retour de la moto ou du quad depuis Paris, transport d’une malle, d’un set de 2 roues et 2 pneus, fourniture du matériel de couchage, mise à disposition sur chaque bivouac d’un espace réservé équipé de l’ensemble des outils nécessaires, sont les services qui composent le package, en plus de ceux déjà inclus dans l’inscription en course moto.

Les inscriptions débuteront le 21 avril et seront ouvertes jusqu’au 1er juin.

HISTORIC ADVENTURE

Sur le Silk Way Rally 2021, il sera aussi possible pour une quinzaine de véhicules de s’enregistrer pour participer à l’Historic Adventure, course de régularité, avec des voitures ou camions rallye tout terrain manufacturés jusqu’en 2000.

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 15 mai.

SILK WAY RALLY 2021 : UNE ARRIVÉE À OULAN-BATOR

Seul rallye marathon de la saison à la fois manche de la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout Terrain et du Championnat du Monde FIM des Rallyes, le Silk Way Rally proposera on l’a dit, dix étapes, dont une marathon (pour toutes les catégories), 3300 km de spéciales sur un total de 5400 km environ avant les recos finales, le tout sans journée de repos.

Le Silk Way Rally se terminera le 11 juillet dans la capitale de la Mongolie – Oulan-Bator, la capitale la plus froide du monde, mais avec des habitants au cœur chaud !

Une population connue comme étant accueillante et attentive à tous ceux qui viennent dans la ville principale de Mongolie.

Près de la moitié des habitants de la Mongolie vivent à Oulan-Bator qui est la seule capitale au monde où vivent encore aujourd’hui de vrais nomades.

UN PARCOURS POUR RÊVER

De la Taiga russe aux montagnes de l’Altaï, en passant par l’immensité des steppes jusqu’aux dunes mongoles, c’est une mosaïque de paysages et de terrains qui attend cet été les concurrents du Silk Way Rally.

3 ÉTAPES EN RUSSIE

Après Irkoutsk en 2019, c’est cette fois Omsk qui accueillera les vérifications techniques, administratives et le Podium départ du Silk Way Rally 2021 pendant deux jours.

Les concurrents s’élanceront ensuite pour deux étapes au cœur de la Sibérie orientale et de la Taïga Russe où le pilotage sera intense, avant d’aborder l’Altaï, ses paysages montagneux grandioses et ses pistes plus techniques pour la dernière étape en Russie.

SEPT ÉTAPES A LA DÉCOUVERTE DE L’OUEST DE LA MONGOLIE

Changement de pays et changement de décor à partir de la 4ème étape qui sera la première des sept étapes courues en Mongolie. Les concurrents partiront à la découverte du pays du Ciel Bleu, sur un parcours où les liaisons seront plus courtes, les spéciales plus longues, alternant entre la moyenne montagne, les lacs, les steppes immenses et les zones de dunes. Entre navigation, pilotage, franchissement, pistes rapides ou techniques, tous les ingrédients du rallye raid seront présents dans l’immensité désertique du pays de Gengis Khan.

Gilles GAIGNAULT

Photos : SILK WAY

LE PROGRAMME DE l’ÉDITION 2021

8 MARS – OUVERTURE DES ENGAGEMENTS

1er JUIN – CLÔTURE DES ENGAGEMENTS

30 JUIN & 1er JUILLET – VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES A OMSK

1er JUILLET – CÉRÉMONIE PODIUM DÉPART À OMSK

2 AU 11 JUILLET – 10 ÉTAPES À TRAVERS LA RUSSIE & LA MONGOLIE

11 JUILLET – ARRIVÉE DU RALLYE & PODIUM FINAL À OULAN-BATOR