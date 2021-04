LA FIA LANCE UN NOUVEAU CHAMPIONNAT POUR DES GT ÉLECTRIQUES

La FIA (Fédération internationale Automobile) a annoncé ce mercredi 21 avril 2021, la création d’une nouvelle catégorie GT 100 % électrique.

Après et depuis 2014, le Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule e, après le lancement il y a quelques semaines de celui des SUV de l’Extreme e , place désormais à celui des GT !

Avec pour objectif d’organiser des compétitions sur des circuits permanents, et non urbains, comme c’est actuellement le cas pour la Formule E.

Ce concept novateur est la concrétisation d’une combinaison unique d’innovations en sport automobile et est destiné à servir de plateforme aux constructeurs pour développer des technologies applicables à leurs voitures de route hautes performances.

Les voitures construites selon cet ensemble de règles techniques concourront sur des circuits permanents, sur toute leur longueur, et établiront de nouvelles normes pour les véhicules électriques en sport automobile en termes de performances et d’autonomie.

Ces véhicules évolueront dans une fenêtre de performance similaire à celle de la génération actuelle de voitures GT3, mais dépasseront leurs homologues à moteur à combustion sur des critères tels que l’accélération et la vitesse de qualification.

TECHNOLOGIE DE POINTE ET CONTRÔLE DES COÛTS

Cette nouvelle classe repose sur l’implication directe des constructeurs, la réglementation technique permettant d’atteindre un juste équilibre entre la marge de manœuvre créative accordée aux OEM et le développement de technologies de pointe, tout en évitant l’escalade des coûts.

La catégorie sera ouverte aussi bien aux spécialistes de la construction de véhicules électriques sans expérience préalable du sport automobile à moteur thermique qu’aux constructeurs déjà engagés dans la classe GT3, qui pourront utiliser l’architecture et certains éléments de conception de leurs voitures existantes et les convertir à l’énergie électrique.

En fonction du modèle de base, le poids minimum des voitures variera de 1490 à 1530 kg, pour une puissance maximale de 430 kW. Le fait de fixer un seuil de poids plus élevé que pour la catégorie GT3 limitera l’utilisation de matériaux coûteux.

PARTENARIAT AVEC UN LEADER DES BAT TERIES POUR PERMETTRE LA RECHARGE RAPIDE

Il s’agira de la première catégorie de sport automobile électrique n’utilisant pas de batteries standardisées. Elle accueillera en effet des voitures d’architectures très variées, avec des espaces différents pour installer les composants clés.

Grâce à un partenariat avec l’entreprise Saft, une filiale de Total, les constructeurs pourront concevoir leur propre configuration de batteries sur mesure à partir de cellules fournies par Saft. Forte de 100 ans d’expérience dans des domaines tels que l’aéronautique, les programmes spatiaux, la défense et le sport automobile, Saft a développé des cellules de poche lithium-ion sur mesure, optimisées pour les besoins de la nouvelle catégorie.

Les cellules ont été conçues pour permettre une régénération maximale de 700 kW et une recharge rapide de 700 kW qui leur permettra de reconstituer 60 % de leur capacité en quelques minutes lors d’un arrêt au stand à mi-course. Le réseau de recharge sera développé pour répondre aux exigences de la recharge rapide et, en fonction du site, comprendra des éléments d’infrastructure permanents et temporaires.

PERTINENCE POUR LA ROUTE

Outre la recharge rapide, la catégorie présentera plusieurs autres innovations pertinentes du point de vue du transfert de technologie.

Tous les constructeurs auront la liberté de choisir leur propre groupe motopropulseur, composé de deux ou quatre moteurs électriques, avec des versions à deux ou quatre roues motrices.

Les voitures seront également dotées d’un contrôle dynamique du véhicule qui ajustera automatiquement le couple de chaque roue indépendamment de la vitesse, de l’accélération, de la traction et de l’angle de braquage, garantissant ainsi des caractéristiques de maniabilité exceptionnelles.

VISION ENVIRONNEMENTALE A LONG TERME

L’introduction de ce nouveau concept est conforme à la vision à long terme de la FIA qui préconise une mise en œuvre de sources d’énergie durables dans l’ensemble de son portefeuille de disciplines de sport automobile, donnant ainsi l’exemple en matière de réduction des émissions de CO₂, tout en reflétant les dernières tendances de l’industrie automobile et en répondant aux demandes du marché.

LA PAROLES AUX RESPONSABLES DE LA FIA

Jean Todt, Président de la FIA, explique et confie : « Faire du sport automobile un laboratoire pour une mobilité durable fait partie de la vision de la FIA. L’annonce de cette nouvelle catégorie de voitures GT à propulsion électrique est une étape clé pour contribuer à atteindre cet objectif car elle ouvrira la voie à de nouvelles technologies de batteries et de charge rapide. Une illustration parfaite de notre approche “de la piste à la route. »

Leena Gade, Présidente de la Commission GT de la FIA, précise : « Le marché des supercars électriques de route hautes performances est en plein essor, d’où la nécessité d’une plateforme permettant aux constructeurs de développer et de présenter leur technologie. L’élaboration de ce règlement technique a été un projet phare pour la Commission GT de la FIA au cours des dix-huit derniers mois. Nous avons eu des discussions régulières avec les constructeurs de GT par le biais de nos groupes de travail techniques et cette nouvelle catégorie suscite un vif intérêt. Elle enrichit également le portefeuille GT de la FIA, coexistant avec la catégorie GT3 qui restera pour l’instant le point de mire du marché des courses clients dans le monde entier. »

Xavier Mestelan Pinon, le nouveau Directeur Technique qui vient de rejoindre la FIA, indiquant, lui : « Le rôle de la propulsion électrique dans l’industrie automobile ne cesse de croître, et comme nous voulons que le sport automobile soit pertinent pour notre industrie, de plus en plus de compétitions vont dans ce sens. Les principaux défis techniques sont le développement des batteries, leur intégration dans les voitures et la technologie de charge rapide. Cet aspect est crucial pour les constructeurs qui souhaitent développer une technologie adaptée à la route plutôt que de s’appuyer sur des composants standard. Par ailleurs, pouvoir utiliser et adapter la plateforme GT3 contribue à la maîtrise des coûts. »

Le promoteur de cette nouvelle compétition mondiale bâtie autour du concept de voitures GT à propulsion électrique sera annoncé en temps voulu.

Gilles GAIGNAULT

Photos : FIA