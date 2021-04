VALEO PRÉSENTE AU SALON DE L’AUTO DE SHANGHAI EN CHINE SIX INNOVATIONS

Six innovations de Valeo pour une mobilité plus propre et plus sûre dévoilées à l’occasion de Salon de l’Auto de Shanghai 2021

À l’occasion de la 19ème édition du Salon de l’Auto de Shanghai en Chine, la firme Française Valeo lève le voile sur six innovations qui répondent aux grands défis de la mobilité, dont la Chine est aujourd’hui à l’avant-garde.

La réduction des émissions de CO2 et le respect de l’environnement font partie de l’ADN de Valeo. Pionnier de l’électrification des véhicules, Valeo a investi plus de 10 milliards € ces dix dernières années dans le domaine, pour en devenir numéro un mondial. Le Groupe dispose du plus large portefeuille de technologies, couvrant tous les segments et tous les usages, des solutions abordables aux systèmes les plus puissants.

Parce que la mobilité vit une révolution quant à sa motorisation, l’attention se focalise souvent sur les systèmes électriques. C’est oublier que sans systèmes thermiques novateurs, cette révolution n’est simplement pas possible. Valeo occupe aussi en ce domaine une place de leader mondial et propose toutes les technologies adaptées. L’expertise du Groupe s’étend de la gestion thermique des batteries et à celle sur les climatisations intelligentes.

Valeo présente ainsi au Salon de l’Auto de Shanghai 2021, deux technologies novatrices permettant de ne plus avoir à trancher le dilemme entre l’autonomie des batteries et le confort thermique à l’intérieur des habitacles :

– La nouvelle pompe à chaleur de Valeo utilisant un réfrigérant naturel puise les deux tiers de ses besoins en énergie dans l’air ambiant, ce qui limite d’autant le recours aux batteries. Les voitures électriques qui en sont équipées peuvent parcourir jusqu’à 30% de kilomètres de plus, par une température -15°C, que les mêmes véhicules faisant appel à des solutions de chauffage classiques. Un grand constructeur automobile européen propose en première mondiale, en 2021, pour sa nouvelle plateforme de véhicules électriques, l’option de climatisation intégrant cette technologie de Valeo à pompe à chaleur et réfrigérant naturel.

– Valeo FlexHeater est une nouvelle technologie de chauffage intelligent. Constituée de panneaux rayonnants dissimulés sous les revêtements de l’habitacle, elle consomme un quart d’électricité en moins (avec 4 passagers dans le véhicule) et même moitié moins (quand le conducteur est seul à bord), par rapport à un système de chauffage traditionnel qui délivre des flux d’air par ventilation.

Dans une logique de mobilité toujours plus propre, Valeo présente aussi au salon de l’Auto de Shanghai 2021, son premier système complet de propulsion 100% électrique, développant 100 kW, comprenant le moteur électrique, l’onduleur (le cerveau du système) et le réducteur (l’équivalent de la boîte de vitesses), issu de sa Joint-Venture ‘Valeo Siemens eAutomotive’ basée en Chine. Cette solution, adaptée aux petites et moyennes citadines qui constituent la majorité des véhicules en Chine, peut très bien convenir aux petites berlines du monde entier. Elle leur assure la performance nécessaire, à un coût raisonnable.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive.

Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 16,4 milliards d’€ et a consacré 12 % de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement.

Valeo emploie, au 31 décembre 2020, 110.300 collaborateurs dans 33 pays, dans 187 sites de production, 20 centres de recherche, 43 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est côté à la Bourse de Paris.

Valeo aborde le défi de la mobilité plus sûre de manière globale, en développant non seulement les solutions d’assistance à la conduite qui aident l’automobiliste à mieux voir, mieux comprendre son environnement et donc à prendre les bonnes décisions au bon moment, mais qui lui permettent aussi, lui et ses passagers, de rouler dans un habitacle sain. Valeo présente ainsi un ensemble de technologies qui transforment le véhicule en « bouclier sanitaire ».

Elles détectent la pollution, mettent à l’abri des particules, protègent les personnes en bloquant les germes, les allergènes et les virus dans un filtre à très haute efficacité.

Pour une plus grande sécurité, Valeo annonce lors du Salon de l’Auto de Shanghai 2021 la mise au point d’une solution d’éclairage à 360°. Elle consiste à « ceinturer » de lumière le véhicule, lequel va projeter, à courte distance autour de lui, des indications claires, simples, instantanées, entrant dans le champ de vision des autres usagers de la route, et notamment les plus vulnérables d’entre eux (qui sont aussi de plus en plus nombreux, comme les cyclistes, les conducteurs de trottinettes et de scooters, etc.).

A l’heure où justement, la mobilité prend de nouvelles formes et voit apparaître de nouveaux véhicules, comme les droïdes ou autres petits robots de livraison, Valeo met à disposition ses technologies prêtes à l’emploi, pouvant être intégrées dans les nouveaux véhicules sans conducteur.

Le Valeo Mobility Kit, présenté au Salon de l’Auto de Shanghai 2021, se compose des capteurs (les « yeux et les oreilles du véhicule »), des unités de contrôle électronique et des algorithmes.

C’est ainsi que des solutions logistiques sans conducteur, bénéficiant des systèmes de perception « Plug & Play » (opérationnels dès leur installation) de Valeo, peuvent prendre forme. Elles permettent l’émergence de nouveaux business, en s’appuyant sur des technologies éprouvées, à la qualité et à la fiabilité automobile, aux coûts accessibles parce que fabriquées en grande série.

Toutes les innovations de Valeo, en particulier celles présentées à l’occasion du Salon de l’Auto de Shanghai 2021 visent à rendre la mobilité plus intelligente, c’est-à-dire, concrètement, réduisant son impact sur le réchauffement climatique, moins consommatrice d’énergie, plus sûre, capable de prendre soin des personnes et de leur santé, et mieux partagée avec le plus grand nombre, parce que plus accessible.

Tout cela est le fruit d’une stratégie fondée sur l’innovation. En 2020, d’ailleurs, 94% du chiffre d’affaires première monte du Groupe a été généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et à l’amélioration de la sécurité et 56% des commandes enregistrées par le Groupe (incluant Valeo Siemens eAutomotive), ont porté sur des technologies qui n’existaient pas il y a trois ans.

Gilles GAIGNAULT

Photos : VALEO