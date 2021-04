UNE STRATÉGIE NON PAYANTE POUR SIMON PAGENAUD A BARBER PARK EN INDYCAR 

Simon Pagenaud a connu un début de saison IndyCar 2021 sans incident dimanche, en terminant à la 12éme place sur le circuit de Barber Motorsports Park.

Après s’être qualifié 15éme samedi, Pagenaud est parvenu à éviter tout contact avec plusieurs voitures impliquées dans l’accident provoqué par l’un de ses équipiers au sein du clan Penske, l’Américain Josef Newgarden, lors du premier tour, alors qu’il atteignait la 13éme position.

De là, le pilote Français a pris ses marques après plusieurs drapeaux jaunes en début de course, bien que sa Dallara Chevrolet N° 22 ait subi de légers dommages sur le capot avant, lors de l’incident du premier tour, mais qui n’ont pas causé de problème de tenue de route.

Au 16éme tour, Simon Pagenaud a cependant dû faire un arrêt imprévu pour vérifier les dommages sur le capot de sa monoplace.

L’équipe Penske a malgré tout décidé et choisi de ne pas remplacer le capot avant et Simon es reparti en piste, Pagenaud reprenant la course.

Il s’est de nouveau arrêté au 38éme tour, s’en tenant au plan de l’équipe qui prévoyait une course à trois arrêts.

La stratégie décalée a permis à Pagenaud de boucler des tours rapides en gagnant du terrain sur les leaders. Bien qu’il n’ait jamais fait partie du Top 10 en raison de stratégies de course différentes, Pagenaud a fait des temps au tour comparables aux leaders pendant la majeure partie de la course.

Après son dernier arrêt, Pagenaud a essayé de rattraper les voitures devant lui, mais plusieurs d’entre elles ont terminé la course en ne faisant que deux arrêts, dont celle du futur vainqueur, le pilote Espagnol Alex Palou, ce qui a abouti à une 12éme place pour Pagenaud qui a eu un stop supplémentaire …

Simon Pagenaud qui expliquait: « On a beaucoup progressé pendant le week-end. La voiture était beaucoup mieux en course, mais il nous reste à nous améliorer pour aller chercher un petit peu plus de vitesse. »

Et Simon précisait :

« Il faut que l’on arrive à trouver la solution pour enrouler les virages un petit peu mieux. On peut être satisfait de très bons arrêts car on a tenté quelque chose au niveau de la stratégie, mais cela n’a pas marché. Cela fait partie de la course. Pour avoir plus d’options, il faut que l’on démarre plus aux avants postes. Il nous reste à travailler sur la performance pure de la voiture sur les circuits routiers. Mais on va y arriver. »

La prochaine course du championnat aura déjà lieu ce week-end, du 23 au 25 avril 2021 sur le tracé urbain de St. Petersburg en Floride.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR