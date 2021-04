VICTOIRE MÉRITÉE DE MAX VERSTAPPEN AU GRAND PRIX D’ÈMILIE ROMAGNE A IMOLA

Superbe victoire ce dimanche 18 avril 2021, pour le Hollandais Max Verstappen qui dans des conditions difficiles, sur une piste détrempée, remporte ce Grand Prix d’Èmilie Romagne, sur la piste Enzo et Dino Ferrari d’Imola.

Au terme des 63 tours, le pilote de l’équipe Red Bul-Honda, franchit le drapeau à damiers en téte, en précédant la Mercedes du Champion du monde en titre, Lewis Hamilton et la McLaren-Mercedes de son jeune compatriote Britannique Lando Norris, qui signe ce dimanche son deuxième podium en F1.

Lando qui indiquait:

« Je suis heureux, c’est un bon retour après ce qui s’est passé hier samedi. Je n’ai pas bien démarré mais après j’avais un bon rythme. J’ai essayé de maintenir cette deuxième place mais Lewis était un peu trop rapide pour moi. C’est sympa de pouvoir se battre face à ces pilotes. On a du rythme et j’espère qu’on en aura encore plus dans le futur. »

Verstappen décroche ainsi sa première victoire cette année qui est aussi son onzième succès en carrière !

L’heureux vainqueur qui expliquait :

« C’était très compliqué aujourd’hui. C’était même compliqué vraiment de rester sur la piste. Il y a eu la dégradation des pneus sous la pluie, il fallait trouver le bon moment pour passer les slicks. Ce n’était pas facile, mais on l’a plutôt bien fait. »

Et il poursuivait :

« J’ai eu un petit coup de chaud au restart, mais tout le reste s’est bien passé. J’ai essayé de remettre les gaz et j’ai eu la chance de ne pas partir en tête à queue. Je me suis surpris moi-même au départ. Hamilton a glissé un tout petit peu au départ, mais dans ces conditions compliquées on a fait du bon travail. On va vivre une longue saison. »

Troisième sur la grille de départ derrière Lewis Hamilton qui partageait la 1ére ligne avec la seconde Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, il s’est emparé de la téte dès le premier virage, et malgré la piste mouillée par la pluie permanente et les multiples incidents de course et autres accrochages, Max est parvenu à rester en tête jusqu’au bout des 63 tours et à l’emporter ter face à Hamilton et Norris qui l’accompagnent finalement sur le podium.

Suivent derrière ce trio, et dans l’ordre les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l’Espagnol Carlos Sainz Junior qui rentrent dans le Top 5.

Charles Leclerc lâchant lui:

« J’ai réalisé un début de course parfait, on était très bien jusqu’au drapeau rouge. Après l’interruption, malheureusement, ce fut plus compliqué pour moi. On est très vulnérables dans les lignes droites et on l’a payé quand c’est reparti. Il y avait très peu de différence de performance pure entre Lando et nous mais je n’ai rien pu faire au premier virage quand il m’a doublé à la relance de la course. La performance globale de la voiture est très positive, quatrième en qualifications et quatrième en course. Ce sont les points positifs à retenir de ce week-end. »

Le Top 10 étant complété par la seconde McLaren-Mercedes de l’Australien Daniel Ricciardo, par l’Aston Martin du Canadien Lance Stroll, et par l’Alpha Tauri du jeune Français Pierre Gasly, bien remonté au huitième rang, après avoir été victime en début de course d’un mauvais choix de pneumatiques et qui a tardé à stopper, effectuant cet arrêt lors du … 15éme tour seulement, alors qu’il naviguait au dix-huitième rang !

Ensuite on pointe aux neuvième et dixième places, l’Alfa Roméo de l’ancien Champion du monde, alias ‘ Iceman’ le Finlandais Kimi Räikkönen et la 1ére des Alpin, celle d’Esteban Ocon qui marque son premier point. Suivi de son équipier Fernando Alonso classé onzième

Esteban qui racontait lui :

« C’était une course piégeuse dans des conditions difficiles. Les opportunités ne manquaient pas et nous avons réussi à marquer un point, ce qui est un bon résultat et une belle récompense pour le travail acharné fourni par l’équipe. Il y en avait potentiellement plus en jeu. C’était un Grand Prix long, physique et rythmé jusqu’à l’arrivée après le deuxième départ. J’ai connu quelques batailles amusantes, notamment avec Fernando. Nous attendons désormais avec impatience le prochain week-end de course. »

Et Fernando Alonso, précisait :

« C’était piégeux aujourd’hui avec plusieurs conditions différentes puisque nous sommes partis sur une piste mouillée avant de finir sur le sec. J’ai beaucoup appris en roulant à nouveau dans ces conditions. Vous n’avez pas le temps de vous préparer en Formule 1 et c’est loin d’être simple avec seulement une journée et demie d’essais. Dans l’ensemble, je dirais que cette course en valait quatre sur le plan de l’expérience. Je crois que la voiture était meilleure ce week-end. C’est positif, mais cela reste extrêmement serré entre plusieurs équipes. Nous retenterons notre chance au Portugal. »

Plus loin dans le classement , on trouve Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel et les deux Haas de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin.

LE DRAPEAU ROUGE A SAUVÉ LA FAUTE D’HAMILTON

A la suite de l’accrochage survenu sous la pluie entre la Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et la Williams du Britannique George Russell au cours du 34éme des 63 tours, ce Grand Prix d’Emilie-Romagne d’Imola a été immédiatement interrompu, au drapeau rouge.

Explication

Le pilote de la Williams,a essayé de dépasser la Mercedes, en profitant de l’aspiration et du DRS, mais sur une piste glissante, il a empiété et mis deux roues dans l’herbe, accrochant alors la monoplace du Finlandais. De nombreux débris étant éparpillés sur la piste, le directeur de course a du coup interrompu ce Grand Prix au cours de ce 34 éme tour.

Et le malheur des uns faisant c’est bien connu le bonheur des autres chez Mercedes cet incident a très probablement sauvé Lewis Hamilton lequel venait juste de commettre une sottise

En effet Lewis Hamilton, qui occupait alors la deuxième place derrière la Red Bul-Honda du leader, le Néerlandais Max Verstappen, venait de concéder beaucoup de temps, et ce à la suite d’une sortie de piste survenue pendant qu’il tentait de doubler un retardataire.

Le Champion du monde a heurté un mur petite vitesse, et il a perdu de précieuses secondes en essayant de revenir en piste et en marche arrière !

Le drapeau rouge étant agité cela lui a naturellement évité le pire…

Lewis qui lui confiait :

« Félicitations à Max qui a fait du grand travail et aussi à Lando. Quel travail incroyable, ça fait plaisir de voir McLaren de retour. Pour moi, ce n’était pas le meilleur des jours. Ça faisait longtemps que je n’avais pas commis une erreur comme celle-ci. Je ne suis qu’un être humain, ça arrive. Mais je suis heureux d’avoir pu remonter ensuite et revenir à la deuxième place. »

Le multiple Champion du monde, enchaînait :

« Il y avait une seule trajectoire sèche et j’étais peut-être un peu pressé de dépasser ces voitures. À l’instant où j’ai vu cette ligne mouillée, ça a bloqué les roues et ça m’a sorti de la piste. C’était malheureux mais je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu remonter. Ce sont des points très importants pour l’écurie. »

Et au restart, Hamilton est reparti en neuvième position, la ‘ fleur au fusil’ et a alors entamé une incroyable remontée, doublant tour à tour, ses adversaires, jusqu’à revenir aux avants postes derrière le leader, parvenant même à dépasser les deux pilotes en lutte pour une place sur le podium, Lando Norris et Charles Leclerc, et s’il n’a pas triomphé, Lewis n’en termine pas moins sur la seconde marche du podium !

Il peut aller déposer un cierge… car ce soir du coup il point toujours au commandement u classement provisoire du Chaionnat ve un petit pont d’avance sur le héros et vainqueur du jour, qui n’a commis aucune bévue!

Au classement général provisoire du Championnat du monde de F1 2021, Lewis Hamilton conserve le commandement totalisant 44 points contre 43 à Verstappen. Son point du meilleur tour en course lui permet de demeurer en tête du Championnat du monde pour … un point!

Lando Norris se retrouve troisième avec 27 points devant Charles Leclerc qui en compte 20. Top 5 pour Valterri Bottas avec 16 points

Gilles GAIGNAULT

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’ÉMILIE ROMAGNE LE 18 AVRIL 2021

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 63 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes), à 22″000

3 – Lando Norris (McLaren-Mercedes), à 23″702

4 – Charles Leclerc (Ferrari), à 25″279

5 – Carlos Sainz (Ferrari), à 27″036

6 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), à 51″220

7 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes), à 51″909

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda), à 52″818

9 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari), à 1’04″773

10 – Esteban Ocon (Alpine-Renault), à 1’05″704

11 – Fernando Alonso (Alpine-Renault), à 1’06″561

12 – Sergio Perez (Red Bull-Honda), à 1’07″151

13 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda), à 1’13″184

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari), à 1 tour

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes), à 2 tours

16 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari, à 2 tours

17 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari), à 2 tours

ABANDONS

Valtteri Bottas

George Russell

Nicholas Latifi

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES PILOTES

1.Hamilton : 44 points – 2.Verstappen : 43 – 3.Norris : 27 – 4.Leclerc : 20 – 5.Bottas: 16 – 6.Sainz Jr et Ricciardo : 14 – 8.Perez : 10 – 9.Stroll : 7 – 10.Gasly : 4 – 11.Raikkonen et Tsunoda : 2 – 13.Ocon : 1.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES TEAMS

1.Mercedes : 60 points – 2.Red Bull-Honda : 53 – 3.McLaren-Mercedes : 41 – 4.Ferrari : 34 – 5.Aston Martin-Mercedes : 7 – 6.Alpha Tauri-Honda : 6 – 7.Alfa Romeo-Ferrari : 2 – 8.Alpine-Renault : 1.