 SUCCÈS DE LA LIGIER JS P320 DE L’ÉCURIE RLR MSPORT EN MICHELIN CUP A CATALUNYA

L’équipe RLR MSport remporte ce samedi 17 avril, la première épreuve de la saison 2021 de la Michelin Le Mans Cup sur le Circuit de Catalunya à Montmélo au nord de Barcelone.

Course marquée par plusieurs neutralisations, entrainant des surprises et la victoire inattendue de la Ligier N°15 du RLR MSport, laquelle s’est d’ailleurs jouée à trois minutes du drapeau à damier, lors de la relance d’un Full Course Yellow.

Garett Grist qui fait équipe avec Rob Hodes , alors leader au volant d’une autre Ligier JS P320, la N°71 du Team Virage, profitait de ce ‘FCY’ pour effectuer son troisième et ultime arrêt. Malheureusement, il était toujours immobilisé à son stand lorsque la course redémarrait et que Tommy Foster s’emparait de ce fait du commandement au volant de la Ligier N°15 de l’écurie RLR MSport.

Le Britannique épaulé en course par Mike Benham profitait de la situation et c’est bien lui qui franchissait la ligne d’arrivée en tête avec 1,3 seconde d’avance sur la Ligier N°71 !

Le podium étant complété par une autre Ligier JS P320, la N°22 du Team United Autosports, suivi par la voiture-sœur, la 23, la Ligier JS P320 du Cool Racing ; la N°69 se classant au cinquième rang.

En GT3, triomphe de la Porsche 911 GT3 R N°2 du Pzoberer Zürichsee by TFT pilotée par le Français Julien Andlauer et par le Suisse Nicolas Leutwiller qui l’emporte avec onze secondes d’avance sur la Ferrari N°8 de Paolo Ruberti et Rino Mastronardi .Une autre Ferrari la N°51 de la Scuderia AF Corse de la paire Abe-Cressoni, complétant le podium à 1 tour.

Signalons que l’équipage 100% féminin, composé de la Belge Sarah Bovy et de la Française Doriane Pin n’a pas participé à l’épreuve, leur Ferrari Iron Lynx, la N°9 n’ayant pu prendre le départ de la course à la suite d’un problème technique.

Prochaine manche de la Michelin Le Mans Cup sur le circuit Paul Ricard du Castellet, début juin.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR