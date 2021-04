O’WARD EN POLE A BARBER EN INDYCAR ET GROSJEAN EXCELLENT ET SURPRENANT SEPTIÈME !!!

Énormes surprises ce samedi sur le Barber Motosport Park de Birmingham en Alabama !

D’abord avec l’inattendue pole obtenue par le jeune Mexicain Pato O’ Ward lequel décroche la première pole position de la saison en Championnat de monoplace US de l’Indycar Séries, ensuite avec la superbe performance du ‘ rookie’ le Français venu de la Formule 1, Romain Grosjean qui signe le septième chrono, échouant de ses débuts aux portes du Fast Six, la session qui rassemble les six premiers et déterminant l’auteur de la pole et les trois 1éres lignes

O’Ward au volant de la Dallara-Chevy du Team AMSP signe le meilleur chrono de ce Fast Six en 1’05 »8479, et il précède l’Américain Alex Rossi d’Andretti Autosport avec 1 05 »917 à 0 »069 et Alex Palou, la recrue du Chip Ganassi Racing, qui avait réalisé le meilleur temps des premiers essais libres plus tôt dans la journée de samedi et crédité de 1 06 »053 à 0 »205.

Suivent dans le Fast Six, l’Australien Will Power de Penske, le Néo-Zélandais Scott Dixon et le Suédois Marcus Ericson, deux des pilotes du Chip Ganassi.

Et juste derrière ces habitués de l’Indycar, on pointe au septième rang, le débutant au sein du Team Dale Coyne, qui découvre la série Américaine, le Français Romain Grosjean qui échoue d’un souffle en Q2 pour obtenir la qualification dans le Fast Six pour… 6/1000 ! 1″05 »695 pour Rossi sixième de cette Q2 contre 1’05 »764 à Grosjean!

Rageant mais l’ancien pilote de Grand Prix devait être déja tellement heureux de son petit exploit, lui qui a fêté de la plus belle des manières son arrivée en Indy mais aussi ses 35 ans ce samedi étant né le 17 avril 1986, car il devance du beau monde, le ‘ rookie’

Il expliquait :

« C’est vraiment un très bon début et je suis fier de l’équipe, me classer sept juste devant Newgarden, une des stars de l’IndyCar, prouve qu’on a bien bossé pendant nos essais».

Incroyable Romain Grosjean qui se permet en outre le luxe de devancer ses deux compatriotes (Bourdais et Pagenaud), habitués de la série et maintes fois victorieux, Simon Pagenaud ayant en plus été sacré Champion 2016 et couronné à l’Indy 500 en 2019 !

Retour réussi en compétition et début en fanfare donc pour le pilote miraculé en novembre 2020 au GP de Bahrein.

Parmi les autres ‘ rookies’ le Champion Australien de la série V8 Supercars Scott McLaughlin du clan de Roger Penske signe le douzième temps,

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR -TEAMS

LE CLASSEMENT DU FAST SIX LE 17 AVRIL

1.Patricio O’Ward (Arrow McLaren SP) 1’05.847

2;Alexander Rossi (Andretti Autosport) 1’05.917, à 0.069

3.Alex Palou (Chip Ganassi Racing) 1’06.053, à 0.205

4.Will Power (Team Penske) 1’06.118, à 0.270

5.Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) 1’06.397, à 0.549

6.Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) 1’06.410, à 0.562

LE CLASSEMENT DE LA Q2

1.Patricio O’Ward (Arrow McLaren SP) 1’05.501

2.Will Power (Team Penske) 1’05.522, à 0.020

3.Alex Palou (Chip Ganassi Racing) 1’05.632, à 0.130

4.Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) 1’05.661, à 0.159

5.Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) 1’05.686, à 0.184

6.Alexander Rossi (Andretti Autosport) 1’05.695, à 0.193

7.Romain Grosjean (Dale Coyne Racing with RWR) 1’05.764, à 0.262

8.Josef Newgarden (Team Penske) 1’05.790, à 0.288

9.Colton Herta (Andretti Autosport) 1’05.795, à 0.293

10.Conor Daly (Ed Carpenter Racing) 1’05.911, à 0.409

11.Jack Harvey (Meyer Shank Racing) 1’05.963, à 0.461

12.Scott McLaughlin (Team Penske) 1’06.722, à 1.220

LE CLASSEMENT DE LA Q1 GROUPE 2

1.Patricio O’Ward (Arrow McLaren SP) 1’06.069

2.Romain Grosjean (Dale Coyne Racing with RWR) 1’06.070, à 0.001

3.Conor Daly (Ed Carpenter Racing) 1’06.103, à 0.033

4.Alexander Rossi (Andretti Autosport) 1’06.234, à 0.164

5.Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) 1’06.377, à 0.307

6.Colton Herta (Andretti Autosport) 1’06.428, à 0.358

7.Rinus van Kalmthout (Ed Carpenter Racing) 1’06.477, à 0.407

8.Sébastien Bourdais (A.J. Foyt Enterprises) 1’06.503, à 0.433

9.Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) 1’06.848, à 0.779

10.Max Chilton (Carlin) 1’07.002, à 0.932

11.Felix Rosenqvist (Arrow McLaren SP) 1’07.025, à 0.955

12.James Hinchcliffe (Andretti Steinbrenner Autosport) 11’16.723

LE CLASSEMENT DE LA Q1 GROUPE 1

1.Alex Palou (Chip Ganassi Racing) 1’05.903

2.Will Power (Team Penske) 1’05.919, à 0.015

3.Josef Newgarden (Team Penske) 1’06.388, à 0.484

Scott McLaughlin (Team Penske) 1’06.455 , à 0.552

5.Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) 1’06.499, à 0.596

6.Jack Harvey (Meyer Shank Racing) 1’06.523, à 0.620

7.Ed Jones (Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan) 1’06.557, à 0.654

8.Simon Pagenaud (Team Penske) 1’06.648, à 0.744

9.Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) 1’06.851, à 0.948

Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing) 1’07.102 , à 1.199

11 Jimmie Johnson (Chip Ganassi Racing) 1’07.709, à 1.806

12.Dalton Kellett (A.J. Foyt Enterprises) 1’07.810, à 1.906