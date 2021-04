VIDALES REMPORTE LA PREMIÈRE VICTOIRE 2021 A IMOLA EN FORMULE RÉGIONALE ALPINE

L’Espagnol Vidales remporte ce samedi 17 avril, la première victoire de la saison 2021 en Championnat Régional by Alpine anciennement Eurocup Renault..

David Vidales, l’un des pilotes de la Scuderia Prema Powerteam, est donc le premier à triompher lors de la première course de la saison sur le circuit F1 Enzo et Dino Ferrari d’Imola.

A ses cotés sur le podium, le Britannique Alex Quinn d’Arden Motorsport et le Français Hadrien David de R-ace GP, cependant que le vainqueur du classement ‘Rookies’ est un autre pilote tricolore, le coéquipier de David cez R-ace, Isack Hadjar, classé septième au général.

Au départ, Vidales n’est pas très rapide mais parvient à garder la première position sur Paul Aron du Prema Powerteam qui perd effectivement du temps et est même dépassé par Alex Quinn et Hadrien David.

Derrière les trois premières positions, se trouvent Aron, Grègoire Saucy d’ART Grand Prix, William Alatalo d’Arden Motorsport, l’autre Français Isack Hadjar de R-ace GP et Gabriel Bortoleto duFA Racing.

Au deuxième tour, Nicola Marinangeli s’offre une toupie et est dans les graviers et Brad Benavides est sorti dans Acque Minerali, donc la voiture de sécurité entre en piste.

Un bon redémarrage de Vidales , suivi de Quinn, qui perd du temps, mais parvient à regagner des mètres aussi grâce au sillage, et se rapproche sur Vidales.

Tommy Smith est sorti après 19 minutes de course, mettant la roue arrière externe sur l’herbe et patinant, donc la voiture de sécurité est à nouveau en piste.

Après le deuxième redémarrage, Vidales parvient à gagner de la distance par rapport à Quinn, tandis que derrière les deux premiers, les positions sont inchangées avec David, Aron, Saucy, Alatalo et Hadjar.

Kas Haverkort du MP Motorsport est vctime d’un tète à queue à Piratella en raison d’un contact avec Patrik Pasma du KIC Motorsport, le touchant à l’arrière. Pasma sera finalement pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course 2 demain, en raison de la décision des commissaires sportifs.

La course se termine sous la voiture de sécurité, avec Vidales remportant la première course de la saison, suivi de Quinn et David. Le premier des Rookies et le septième au classement général est Isack Hadjar.

PAROLES DE PILOTES

David Vidales : « Belle course, je suis absolument heureux, comme l’année dernière, j’ai fait du bon travail ici. Alex poussait sûrement au début. Il était important avec les pneus Pirelli de contrôler l’usure tout au long de la course, et c’était ma première course avec de tels pneus. Demain, je commence P5, mais je sais que j’ai le rythme donc ça va être amusant. Merci au travail fantastique de l’équipe ».

Alex Quinn : « J’ai pris un bon départ et j’ai presque pu dépasser Vidales, mais je n’étais pas tout à fait là. J’avais le rythme pour dépasser jusqu’à la première voiture de sécurité, mais après cela, nos allures étaient similaires, donc c’était plus difficile. Heureux de toute façon pour ce résultat.».

Hadrien David : « Heureux, excellent résultat, bon dépassement d’une position au départ, et j’ai eu un bon rythme avec le tour le plus rapide de la course. Il est important de faire valoir de bons points ici à Imola. Demain, je partirai de la P2 donc j’espère conquérir la victoire.».

Gilles GAIGNAULT

Photos : Formule ALPINE

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE LE 17 AVRIL 2021 A IMOLA

1 – David Vidales – Prema, les 16 tours, en 34’48″848

2 – Alex Quinn – Arden, à 0″202

3 – Hadrien David – R-Ace, à 0″999

4 – Paul Aron – Prema, à 1″714

5 – Gregoire Saucy – ART GP, à 4″061

6 – William Alatalo – Arden, à 4″668

7 – Isack Hadjar – R-Ace, à 5″047

8 – Dino Beganovic – Prema, à 5″501

9 – Gabriel Bortoleto – FA Racing, à 5″775

10 – Mari Boya – VAR, à 6″159

11 – Gabriele Minì – ART GP, à 6″730

12 – Andrea Rosso – FA Racing, à 6″983

13 – Patrik Pasma – KIC, à 7″334

14 – Oliver Goethe – MP Motorsport, à 8″137

15 – Elias Seppanen – KIC, à 9″877

16 – Pietro Delli Guanti – Monolite, à 10″158

17 – Axel Gnos – G4 Racing, à 11″310

18 – Francesco Pizzi – VAR, à 13″647

19 – Lorenzo Fluxa – VAR, à 14″284

20 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport, à 15″395

21 – Nico Gohler – KIC, à 16″120

22 – Jasin Ferati – Monolite, à 16″802

23 – Belen Garcia – G4 Racing, à 17″415

24 – Alexandre Bardinon – FA Racing, à 20″239

ABANDONS

Kas Haverkort

Emidio Pesce

Tommy Smith

Nicola Marinangeli

Brad Benavides

Zane Maloney

MEILLEUR TOUR: Hadrien David, en 1’38″769

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Vidales : 25 points – 2.Quinn : 18 – 3.David : 15 – 4.Aron : 12 – 5.Saucy : 10 – 6.Alatalo : 8 – 7.Hadjar : 6 – 8.Beganovic : 4 – 9.Bortoleto : 2 – 10.Boya:1 : 1