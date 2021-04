PÔLE POUR LA MERCEDES DE LEWIS HAMILTON AU GP D EMILIE ROMAGNE A IMOLA

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des qualifications ce samedi à Imola et partira en pole position devant les deux Red Bull-Honda avec Sergio Perez deuxième et Max Verstappen troisième

Avec un temps en 1’14“411, le pilote Mercedes devance les deux Red Bull avec Sergio Pérez deuxième à 0.035 et Max Verstappen troisième, à 0.087.

Charles Leclerc avec la 1ere Ferrari et Pierre Gasly au volant de son Alpha Tauri, complètent le Top 5.

Lequel indiquait:

«Je suis très content, ça a été un super beau tour, j’ai réussi à tout mettre ensemble. Finir à 5/100e d’une Ferrari (Charles Leclerc, 4e) et surtout se qualifier 5e est un très bon résultat, devant les McLaren qui étaient vraiment très rapides, notamment Lando Norris. Je pense qu’ils avaient bien caché leur jeu pendant le début de week-end. Ca va être serré avec eux et les Ferrari, j’espère qu’on va aller chercher des gros points. Le plus important était de partir devant car on sait que doubler ici est compliqué. Il va falloir avoir une bonne stratégie, être intelligent

Suivent dans le Top 10 et dans l’ordre, les deux McLaren-Mercedes de Daniel Ricciardo et Lando Norris, la seconde Mercedes de Valterri Bottas, l’Alpine d’Esteban Ocon et l’Aston Martin-Mercedes du Canadien Lance Stroll.

Précisons que Lewis Hamilton a décroché sa première pole de la saison, qui est aussi la 99eme de sa carrière!

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

La Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Junior, l’Alpine de son compatriote Fernando Alonso, les Williams -Mercedes de Nicholas Latifi et George Russell et Sebastian Vettel avec son Aston Martin sont éliminés.

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Les deux Alfa Romeo, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, les deux Haas de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin, et plus surprenant le jeune Japonais Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri, victime d’une sortie de piste en tout début de cette séance des qualifications.

En vue lors des essais libres, les deux Williams-Mercedes de Nicholas Latifi et George Russell, confirment et passent en Q2

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS – PIRELLI

(A suivre)



LA GRILLE DE DÉPART