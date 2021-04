OUVERTURE DE LA SAISON EN LIGIER EUROPEAN CUP A CATALUNYA

Les pilotes à l’assaut des essais libres et des qualifications en Ligier European Cup pour le premier meeting de la saison à Catalunya.

Le top départ de la saison 2021 de la Ligier European Series, a été officiellement donné ce vendredi 16 avril. Pour ce premier ‘Heat’, les pilotes du plateau ont pu découvrir le circuit de Catalunya de Barcelone, en Espagne.

La Ligier JS2 R N°53 de M Racing et la Ligier JS P4 N°23 de HP Racing by MonzaGarage, ont pris les devants lors de la séance d’essais libres du matin.

Combats serrés pendant les deux séances de qualifications. La Ligier JS2 R N°24 d’Orhès Racing et la Ligier JS P4 N°34 de Les Deux Arbres, décrochent les premières pole positions de la saison.

Lors de la deuxième séance, la Ligier JS2 R N°53 de M Racing et la Ligier JS P4 N°23 de HP Racing by MonzaGarage, prennent le dessus sur leurs adversaires.

Les anciens de la série arrivent en tête de la séance d’essais libres

Les Ligier JS P4 et les Ligier JS2 R se sont élancées sur le circuit de Catalunya pour la première séance d’essais libres de la saison, ce vendredi 16 avril à 9h30. Une séance qui a été dominée dès le départ par la Ligier JS P4 N°23 de HP Racing by MonzaGarage, pilotée par le duo, Jacopo Faccioni et Alessandro Cicognani. Malgré un drapeau jaune en tout début de session après la sortie d’une voiture dans les graviers, elle conserve la tête du classement et signe le meilleur temps de 1’53.357, quarante minutes après le début de la séance.

Du côté des Ligier JS2 R, c’est la N°53 de M Racing pilotée par Natan Bihel, vice-champion JS2 R de la Ligier European Series en 2020, qui se classe en tête de la catégorie avec un meilleur temps en 1’55.550. Elle est suivie par la N°24 d’Orhès Racing, pilotée par le duo Olivier Pernaut et Mathieu Martins avec un chrono de 1’56.000. En troisième position, on retrouve la N°69 de M Racing, avec le gentleman driver, Laurent Millara au volant et qui réalise 1’57.786.

Des combats serrés pendant les deux séances de qualifications

Place ensuite à la première séance de qualifications de quinze minutes, à 15h20. Dans la catégorie JS2 R, la N°24 d’Orhès Racing aux mains de Mathieu Martins a livré une longue bataille avec la N°53 de M Racing, pilotée par Natan Bihel.

Alors que plusieurs de leurs tours ont été supprimés pour dépassement des limites de la piste, les deux pilotes se sont battus jusqu’au bout pour le gain de la première place.

Scénario identique côté JS P4 avec une confrontation entre la N°23 de HP Racing by MonzaGarage et la N°33 de l’écurie Les Deux Arbres. L’écart n’a parfois été que de deux centièmes entre les deux voitures, qui se sont également vues supprimer des tours de piste après avoir dépassé les limites du circuit.

Cette première séance de qualifications s’est finalement terminée par la pole position de la N°24 d’Orhès Racing pour la catégorie JS2 R, avec un temps de 1’55.365 obtenu par Mathieu Martins. Pour la catégorie JS P4, c’est la N°34 de Les Deux Arbres pilotée par Steve Zacchia qui s’octroie la pole avec un temps de 1’53.441.

S’en est immédiatement suivi la deuxième séance de qualifications. Une belle occasion pour les habitués de la série de prendre leur revanche. Côté JS2 R, c’est le gentleman driver Laurent Millara qui a pris la tête en début de session avec la N°69 de M Racing.

À mi-séance, il a été doublé par la deuxième voiture de l’équipe, la N°53 avec Natan Bihel au volant. La fin de la session a été marquée par la remontée de la N°24 d’Orhès Racing, pilotée par Olivier Pernaut, qui termine deuxième de la session.

Dans la catégorie JS P4, la N°23 de HP Racing by MonzaGarage, pilotée par Alessandro Cicognani et la N°33 de Les Deux Arbres, avec Jacques Nicolet au volant, ont poursuivi leur bataille déjà engagée au cours de la première séance.

C’est finalement la N°23 de HP Racing by MonzaGarage qui partira en tête grâce à un meilleur temps de 1’53.807 réalisé par Alessandro Cicognani. Côté Ligier JS2 R, la pole revient à la N°53 de M Racing avec Natan Bihel au volant, qui a réalisé un temps de 1’55.261.

Steve Zacchia, auteur en JSP4 de la Pole Position en qualifications 1 confie :

« On a eu un souci lors de la séance d’essais libres ce matin et on a très peu roulé avec Antoine. Je me suis lancé dans les qualifications sans vraiment connaître l’auto. Je n’avais pas pu l’essayer avant ce meeting. Et bon feeling, super bon feeling avec la voiture. Assez différent de ce sur quoi j’ai pu rouler jusqu’à maintenant mais très sympa. A ma grande surprise, ça s’est plutôt bien passé ! »

Mathieu Martins, auteur en JS2R de Pole Position en qualifications 1 en :

« On a fait beaucoup de réglages ce matin pour que la voiture soit au top cet après-midi pour les premières qualifications de la saison et ça a super bien marché ! Pole position lors de la première séance. Olivier signe le deuxième temps lors de la deuxième qualification. On essaie d’être à fond pour demain, on ne lâche rien, en espérant que ça se passe bien »

Alessandro Cicognani, auteuren JSP4 de la Pole Position qualifications 2 :

« C’est beaucoup d’émotions d’être de retour sur le paddock de l’European Le Mans Series avec une voiture fantastique. Je ne m’attendais pas à décrocher la pole position. Ça a été une magnifique surprise ! Il faut dire que la voiture s’est très bien comportée, et j’espère faire une bonne course demain. »

Natan Bihel, M Racing, auteur en JS2R Pole Position Qualifications 2 :

« J’étais à l’aise tout de suite dans la voiture. J’ai vite repris les rênes. Lors de la première séance de qualifications on a bien bataillé avec Mathieu. C’était vraiment serré. J’ai l’impression que nous avons repris là où nous en étions l’année dernière ! Il va falloir faire attention en course, ne pas faire d’erreur et être régulier. Il va y avoir de belles batailles. »

Les pilotes prendront le départ de la première course de la saison ce samedi 17 avril à 10h50. Elle durera une heure. Le départ de la deuxième course, d’une heure elle aussi, sera donné à 14h50.

François LEROX

Photos : Antoine CAMBLOR