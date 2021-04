MOTOGP 2021 A PORTIMAO : POLE ET RECORD DE LA PISTE POUR QUARTARARO, ZARCO TROIS ET MARQUEZ SIX!

Incroyable pole !

Bon, certes, Fabio Quartararo ayant tout gagné depuis le début du week-end Portugais, meilleur temps combiné des essais, meilleur temps de la FP4, la session libre où l’on roule en mode GP, il était le favori logique et tient le haut du pavé toute la séance sauf… au dernier tour, ou Bagnaia lui colle un wagon… (Trois dixièmes).

Mais Bagnaia n’a pas respecté un drapeau jaune agité au moment où Oliveira s’est fait une chute colossale, il est déclassé, donc Fabio Quartararo garde la pole.Sa onzième en carriére en MotoGP … Et avec le record absolu de la piste en MotoGP !

Ce qu’il en dit, Fabio à sa descente de selle à Simon Crafar, le génial commentateur stands de MotoGP TV.:

« Avant tout, c’est une pole position mais elle n’a pas le même goût que d’habitude. J’ai vu que Bagnaia a été extrêmement rapide sur un tour, donc je suis plus heureux de la FP4 et de la FP3 que pour cette pole position. Mais l’objectif principal était de partir en première ligne et c’est fait et même avec la pole position. Donc je me sens vraiment bien mais c’est dommage car lors du dernier tour j’ai eu de grosses secousses à la sortie du dernier virage alors que j’aurais pu améliorer un petit peu le chrono. Mais je me sens heureux et je sais le rythme que je peux avoir, et je dédie celle-là à mon équipe. »

Johann Zarco a fait une chute lui, le temps de changer de moto est long, il a pu repartir après une grosse négo avec les commissaires qui ne voulaient pas qu’il remonte sur la moto mais doit passer au stand chercher sa deuxième moto, il réussit un quatrième temps (il a été un moment en tête de cette pole) qui devient troisième après le déclassement de Bagnaia, qui partira onze sur la grille !

Ce que dit Johann : « La première ligne c’est bien ! Avec le medium arrière, j’ai un bon feeling j’ai fait de bons chronos, donc une première ligne et un bon rythme ça peut faire une bonne course pour dimanche”.

Il s’excuse aussi du mauvais état de sa combarde, il n’a pas eu le temps d’en changer aprés sa chute!

Et, c’est Rins qui s’est glissé sur la première ligne entre les deux Français, lui réalise ce que Suzuki cherche vainement depuis longtemps, partir devant grâce à un bon tour rapide.

Au contraire de son coéquipier Joan Mir qui a été longtemps deuxième temps derrière Fabio Quartararo, puis s’est écroulé dans les tours rapides pour partir finalement neuvième !

La première ligne, dont il rêve depuis le Moto3 selon les commentateurs de MotoGP TV, est encore largement ratée…

Autres ratagses énormes pour le pilote Yamaha, partenaire de Fabio, Maverick Vinales qui partira loin du douzième rang, pour Oliveira qui à cause de sa chute partira dix, er aussi pour Marini qui a roulé l’enfer depuis vendredi et est tombé aussi, il partira hui, luit.

Avant cette pole, il y a eu des choses importantes.

La chute énorme de Jorge Martin en FP3, le matin donc, il avait foiré ses deux séances FP la veille, il cherchait à remonter un peu mais avait-t’ il dit vendredi soir, la moto saute dans les courbes rapides. Et il a été gêné par le vent.

C’est en effet un défaut de la Ducati, que les pilotes qui connaissent la moto arrivent à maîtriser, Jorge Martin est rappelons-le … rookie il débute cette saison en MotoGP!

Il est blessé et ne participera pas ce dimanche au GP.

Chez Honda, Nakagami s’est blessé la veille, pas de Grand Prix non plus!

Ce matin, le revenant Marc Marquez a roulé peu et mal, a raté sa Q2 direct et passera avec Mir en Q1.

On verra l’après midi que pour la pole, Marc Marquez attendra les cinq dernières minutes de la qualif pour sortir du stand, obligé d’économiser son bras droit qui visiblement le fait souffrir, Portimao est rappelons-le, un circuit très physique, il décroche quand même le sixième temps, derrière Morbidelli et Miller.

Dans les autres ratages, Pol Espargaro, qui s’est pris un énorme high side en Q1, il partira quatorzième…

Et globalement KTM, le meilleur est Oliveira mais qui sera un peu chiffon après sa chute.

Ratage total aussi pour Valentino Rossi, qui s’élancera encore plus loin car seulement dix septième, j’écris depuis le Qatar qu’il fait peut-être la saison de trop, cela se confirme…

La pisté était à 37 degrés, les pneus soft pour tout le monde à l’arrière bien sûr mais on a sorti les medium à l’avant…

Tous les résultats de toutes les séances sont sur le lien indiqué au bas de ce reportage.

En Moto3, la Honda de Migno prend la pole devant Foggia et Alcoba, en Moto2, Lowes prend la troisième pole sur les trois courues depuis le début de saison mais il est quatre millièmes seulement devant Gardner, le fils de l’ancien Champion du monde Australien !

Autrement dit, Lowes (chute dans le dernier tour de la qualif !) devra se battre comme un chien avec Gardner, on rappelle, l’info a été calculée par Jacques Bolle, ex président de la FFM, qu’en cylindrée Moto2/250, le dernier titre anglais remonte à 1971 avec un certain Phil Read !

Bref, Lowes porte l’Angleterre entière sur son dos et on lui souhaite « Good Luck »…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : MotoGP