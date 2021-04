GABRIELE SAUCY 1er POLEMAN 2021, EN FORMULE REGIONALE ALPINE A IMOLA

Le Suisse Grégoire Saucy de l’équipe Française ART Grand Prix à signé ce samedi matin 17 avril, la première pole position de la saison 2021 de la série Formule Régionale by Alpine, ex Eurocup Renault!

Sur le circuit F1 Enzo et Dino Ferrari à Imola, Saucy obtient le meilleur temps au tour en QP1 avec un chrono de 1’38.139, valable pour la grille de la Course 2, prévue demain dimanche.

Il s’élancera avec à ses cotés sur la première ligne, le Français Hadrien David de chez R-ace GP, son dauphin aux qualifications avec 1’38.328.

Derriére eux en seconde ligne, on pointe au troisième rang et quatrième rangs, deux des pilotes de la Scuderia Prema Powerteam, le Britannique Paul Aron avec 1’38.347 et l’Espagnol David Vidales avec 1’38”522

Le premier des Rookies est Dino Beganovic, autre membre du Prema Powerteam, septième avec 1’38.768.

Mais précisons que cette QP1 a été arrêté avec drapeau rouge quelques minutes avant la finet ce en raison d’un hors-piste à Piratella de Jasin Ferati du Monolite Racing. Les pilotes n’ont donc réussi à n’avoir qu’un tour rapide au redémarrage, et avec seulement 2’25 avant la fin de la séance et certains d’entre eux, entrés en piste dans la partie arrière du groupe, n’ont pas pu franchir la ligne de départ avant la fin de la séance, et n’ont pas pu avoir une dernière occasion d’améliorer leur meilleur temps au tour!

Grégoire Saucy expliquait: « Je suis vraiment content du résultat. J’ai réussi à entrer en piste et à éviter autant que possible le trafic, et aussi à réchauffer les pneus de la meilleure façon, et cela a été la clé pour obtenir la pole position. J’espère que j’arriverai à faire de même dans QP2 ».

Hadrien David : « Je suis vraiment content du résultat. L’équipe a très bien travaillé sur la voiture après le FP2, et ce résultat est extrêmement positif. Un temps au tour fantastique compte tenu également du fait que cela a été réalisé dans le seul tour au redémarrage après le drapeau rouge ».

Paul Aron : « Je suis content, même s’il y avait un potentiel pour obtenir la pole position. Les pneus étaient à leur apogée lorsque la séance s’est arrêtée avec drapeau rouge, et j’ai peut-être manqué de tirer le meilleur parti du potentiel à ce moment-là ».

Gilles GAIGNAULT

Photos : FORMULE REGIONALE ALPINE

LE CLASSEMENT DE LA SESSION DES QUALIFICATIONS LE 17 AVRIL 2021 A IMOLA

1 – Gregoire Saucy – ART GP – 1’38”139

2 – Hadrien David – R-Ace – 1’38”328

3 – Paul Aron – Prema – 1’38”347

4 – David Vidales – Prema – 1’38”522

5 – Zane Maloney – R-Ace – 1’38”534

6 – Alex Quinn – Arden – 1’38”724

7 – Dino Beganovic – Prema – 1’38”768

8 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’38”816

9 – Gabriele Minì – ART GP – 1’38”926

10 – Mari Boya – VAR – 1’39”008

11 – William Alatalo – Arden – 1’39”073

12 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’39”115

13 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’39”138

14 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 1’39”233

15 – Elias Seppanen – KIC – 1’39”435

16 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’39”485

17 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’39”490

18 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’39”504

19 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’39”550

20 – Brad Benavides – DR Formula – 1’39”593

21 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’39”705

22 – Tommy Smith – JD Motorsport – 1’39”753

23 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’39”781

24 – Francesco Pizzi – VAR – 1’39”845

25 – Nico Gohler – KIC – 1’40”053

26 – Patrik Pasma – KIC – 1’40”101

27 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 1’40”434

28 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’40”745

29 – Jasin Ferati – Monolite – 1’41”088

30 – Belen Garcia – G4 Racing – 1’41”541