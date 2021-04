LES DEUX MERCEDES AVEC BOTTAS ET HAMILTON DEVANCENT GASLY LORS DE LA SECONDE SESSION A IMOLA

Comme lors de la séance matinale et naturellement comme trop bien souvent, les duettistes du Team Mercedes AMG, se montrent à nouveau les deux pilotes les plus vites ce vendredi aprés-midi, à l’occasion de la seconde session des essais libres du Grand Prix d’Emilie Romagne, qui se déroule ce week-end, sur la piste du circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola!

Et comme ce matin, c’est à nouveau Valterri Bottas qui a tourné le plus vite, le Finlandais bouclant le plus rapide de ses 25 tours couverts, en 1’15″551, donc plus vite que son chrono matinal, qu’il avait établi en 1’16″564 !

Cet aprés-midi, il précède encore le Champion du monde en titre, son équipier Britannique, Lewis Hamilton son plus proche rival, second en 1’15″561 à 0″010

Suivent, un formidable Pierre Gasly, le Français vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020, confirmant son excellente prestation de la matinée et sa cinquième place, pointant au terme de la seconde séance au troisième rang en 1’15″629, à 0″078

Top 5 pour les deux Ferrari, elles aussi à la fête à nouveau … Mais cette fois, la recrue Espagnole Carlos Sainz Junior devance Charles Leclerc, les deux équipiers étant respectivement crédités de 1’15″834 et de 1’16″371, à 0″283 et 0″820. Mais en fin de séance, Leclerc est sorti de la piste, endommageant visiblement sérieusement l’avant droit de sa Rosso

Suivent, le Mexicain Sergio Perez avec la 1ére Red Bull-Honda en 1’16″411, le débutant Japonais Yuki Tsunoda,le nouveau pArtenaire Cette saison de Gasly chez Alpha Tauri-Honda, septième en 1’16″419, suivi de l’Anglais Lando Norris avec la plus rapide des McLaren-Mercedes en 1’16″485?

Ensuite, on pointe l’Italien Antonio Giovinazzi et l’Alfa Romeo-Ferrari) 1’16″513 et le Canadien Lance Stroll au volant de l’une des Aston Martin-Mercedes, dixième en 1’16″737

Plus loin, on trouve la 1ére des Alpine, celle du Français Esteban Ocon, au onzième rang en 1’16″817. Fernando Alonso septième en matinée, pointant là en treizième position lui en 1’16″835 !

Belle séance à nouveau pour le Team Williams, le Canadien Nicholas Latifi se classant douze en 1’16″823 cependant que George Russell décroche lui le seizième temps ! C »est plus qu’encourageant pour l’écurie de Growe, constamment abonné aux fonds de grille ces dernières saisons !!!!

Et direz vous, quid et de Verstappen, et de Vettel, et encore de Ricciardo, seulement … dix-huitième ?

Le Néerlandais a été victime en tout début de séance, d’un ennui d’arbre de transmission qui l’a stoppé sur le circuit, alors que Vettel continue de galérer au volant de sa nouvelle monoplace l’Aston Martin!

Gilles GAIGNAULT

Photos :F1 -TEAMS -PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI APRES MIDI 16 AVRIL

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″551 – 25 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’15″561 – 26

3 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’15″629 – 30

4 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’15″834 – 30

5 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’16″371 – 28

6 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’16″411 – 25

7 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’16″419 – 26

8 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’16″485 – 23

9 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’16″513 – 25

10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’16″737 – 25

11 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’16″817 – 27

12 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’16″823 – 29

13 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’16″835 – 27

14 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’16″999 – 5

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’17″092 – 27

16 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’17″179 – 31

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″273 – 27

18 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’17″281 – 24

19 – Mick Scnumacher (Haas-Ferrari) 1’17″350 – 28

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’17″857 – 16