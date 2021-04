BOTTAS-HAMILTON-VERSTAPEN-LECLERC-GASLY. LE PREMIER TOP 5 DES 1ers ESSAIS LIBRES A IMOLA

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton signent ce vendredi matin 16 avril, les deux meilleurs temps de la 1ére des trois séances des essais libres du Grand Prix d’Emilie Romagne, seconde manche du Championnat du monde de Formule 1, qui se déroule ce week-end sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola

Les deux pilotes Mercedes décrochent avec 1’16″564 et 1’16″605, les deux chronos les plus rapides, le ‘ lieutenant’ Finlandais précédant le multiple Champion du monde, son chef de fil, le Britannique Lewis Hamilton de … 0″041. Lewis qui s’est offert un joli tete à queue, au cours de cette séance!

Suivent et complétant le premier Top 5, le Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull-Honda, troisième à 0″058, en 1’16″622 et qui devance dans l’ordre, la 1ére des Ferrari, celle du Monégasque Charles Leclerc, crédité lui de 1’16″796 à 0″232 et la plus rapide des Alpha Tauri-Honda, celle du Français Pierre Gasly, excellent cinquième, à 0″324, en 1’16″888.

Ensuite, on pointe la seconde Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Junior qui signe exactement le même chrono que Gasly en 1’16″888 et agréable surprise, la 1re Alpine de l’Espagnol Fernando Alonso septième, à 0″893, en 1’17″457

Derrière, on trouve le Canadien Lances Stroll, avec la 1ére Aston Martin-Mercedes en 1’17″489, suivi ce qui représente une sacrée performance de la Williams-Mercedes, pilotée par son compatriote, Nicholas Latifi, incroyable neuvième en 1’17″739 !

Dixième rang pour l’Australien Daniel Ricciardo et la plus vite des deux McLaren-Mercedes en 1’17″769. Onzième position pour la seconde des Williams-Mercedes, du grand espoir Anglais, George Russell, en 1’17″866 et qui confirme avec la position de Latifi, le renouveau – à confirmer bien sur – des monoplaces Williams !

Quatorzième place pour Sebastian Vettel et l’autre Aston Martin, Seizième pour la seconde Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Perez et dix-septième pour la deuxième Alpine du Français Esteban Ocon, les deux pilotes s’étant accrochés !

A retenir encore enfin que le jeune Russe Nikita Mazepin s’est montré plus rapide que le jeune Allemand Mick Schumacher dans le camp du Team US, Haas! Il a pourtant à nouveau comme à Bahreïn commis des bourdes… Se retrouvant d’abord dans le bac à gravier dans Rivazza, lors de son premier tour de formation avant – encore mieux – de s’offrir un tète à queue et de filer taper le mur à l’entrée des stands… après le drapeau à damier!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 –TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SÉANCE DES ESSAIS LIBRES CE VENDREDI MATIN 16 AVRIL 2021 A IMOLA

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16″564 – 23 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16″605 – 25

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’16″622 – 21

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’16″796 – 13

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’16″888 – 21

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’16″888 – 26

7 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’17″457 – 23

8 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’17″489 – 19

9 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’17″739 – 24

10 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’17″769 – 23

11 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’17″866 – 25

12 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″883 – 16

13 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’17″935 – 16

14 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’17″984 – 23

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’18″058 – 24

16 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’18″228 – 15

17 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’18″360 – 20

18 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’18″823 – 22

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’19″480 – 18

20 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’19″781 – 11