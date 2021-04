GUERLAIN CHICHERIT CONFIRME SON RETOUR SUR LE DAKAR EN 2022

Guerlain Chicherit confirme son retour au Rallye Dakar en 2022 avec son copilote Alex Winocq. Il s’agira de son 11ème Dakar et de son 1er après une pause de six ans !

Chicherit disputera l’épreuve au volant d’un véhicule alimenté au bio-éthanol et préparé par sa propre équipe GCK Motorsport.

Guerlain Chicherit, vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain de la FIA, confirme ce mardi 13 avril 2021, sa participation en 2022 à l’une des épreuves la plus difficile du monde, le Rallye Dakar, au volant du GCK Thunder, un véhicule tout-terrain de 340ch, alimenté au bioéthanol et préparé par son équipe GCK Motorsport.

GCK Motorsport prendra part à la célèbre épreuve de rallye-raid en utilisant une alternative écologique au carburant fossile, avec l’introduction du bioéthanol comme source de carburant approuvée par la FIA pour le Dakar.

Cette solution est aujourd’hui l’une des plus écologiques en attendant l’arrivée d’un véhicule alimenté à l’hydrogène sur lequel GCK Motorsport travaille depuis plusieurs mois. Le groupe GCK a d’ailleurs récemment annoncé qu’il allait concevoir, développer et intégrer son propre système pile à combustible forte puissance avec le géant mondial de l’ingénierie FEV, afin de concourir avec un véhicule zéro émission en 2023/2024.

La présence de Chicherit en 2022 au volant du GCK Thunder est une nouvelle étape dans le programme d’acquisition de données et de développement de la voiture et de l’équipe en vue de cette échéance.

En parallèle, l’équipe s’appuie sur le GCK e-Blast 1 présenté au Dakar 2021 pour préparer le GCK eBlast H2, un véhicule hybride à hydrogène qui sera en course en 2023.

Chicherit sera accompagné du très expérimenté Alex Winocq comme copilote, reformant ainsi un duo très apprécié sur le Dakar. Les deux hommes avaient fait les gros titres en 2015 lors de l’une des étapes les plus dramatiques du Rallye Dakar, qui les a vus tous deux renaître des cendres d’un buggy calciné avant de le reconstruire.

Alex Winocq, associé à Romain Dumas en 2020 et à l’Espagnol Nani Roma cette saison avec le BRX de Prodrive, avec lequel ils se sont classés au cinquième rang au classement final.

Concernant ce come-back et sa future participation, Guerlain confie :

« Je n’ai jamais caché ma passion pour le Dakar et mon désir d’y revenir un jour. Nous avons petit à petit façonné GCK Motorsport pour être prêt à relever ce challenge et tous ceux qui me connaissent savent à quel point il a été difficile d’être patient et d’attendre le moment opportun pour revenir. Le programme de développement que nous avons lancé au sein de GCK Motorsport et le travail que nous faisons aux côtés d’ASO pour soutenir la réduction de l’impact environnemental de l’événement me rendent super excité à l’idée de revenir. Nous serons évidemment là pour grandir et progresser en 2022 mais nos 1ers essais me font penser que nous aurons une belle carte à jouer. Le Dakar est le plus grand défi qu’un athlète et une équipe puissent relever, et j’ai déjà hâte d’y être».

Après avoir participé au Dakar à dix reprises entre 2005 et 2016, Guerlain s’est ensuite consacré à la création et à l’essor de sa propre équipe de sport automobile.

Connue sous le nom de GCK Motorsport, la structure prépare des véhicules intégrant les technologies les plus vertes et les plus performantes pour soutenir un sport automobile propre et plus responsable. GCK Motorsport est la vitrine médiatique et sportive de Green Corp Konnection (GCK), un écosystème d’entreprises industrielles développant des solutions technologiques à la pointe de la transition énergétique en matière de mobilité et d’approvisionnement en énergie verte.

François LEROUX

Photos : TEAM