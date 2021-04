 STOFFEL VANDOORNE REMPORTE LA SECONDE COURSE DU E-GP PRIX DE ROME EN FORMULE E

Le Belge Stoffel Vandoorne au volant de l’une des deux Mercedes-EQ, s’impose ce dimanche dans la deuxième course du meeting du GP de Rome, quatrième manche de la saison 2021, en devançant le Britannique Alexander Sims du Mahindra Racing et l’Allemand Pascal Wehrlein de l’écurie Porsche.

Le Français Norman Nato du Venturi Racing, initialement troisième, est finalement disqualifié pour surconsommation d’énergie… Victorieux hier samedi, le Français Jean-Eric Vergne termine onzième.

Il n’avait pas fini la course hier, entraînant son coéquipier dans sa chute, mais Stoffel Vandoorne a prouvé aujourd’hui qu’il fallait bien compter sur lui dans cette septième saison de la Formule E, sa troisième saison dans la série tout électrique.

Parti quatrième sur la grille, le Belge n’aura eu besoin que d’un quart d’heure pour prendre la tête de la course, profitant d’une erreur du poleman, le Néo-Zélandais Nick Cassidy du Team Virgin Racing, en début de parcours et utilisant stratégiquement le premier de ses trois Attack Mode.

Dans son rétroviseur, Vandoorne assiste à une bataille endiablée entre Pascal Wehrlein de Porsche, Alexander Sims de Mahindra Racing, Oliver Rowland de Nissan e.Dams, Maximilian Gunther du BMW i Andretti Motorspor et Norman Nato du Venturi Racing.

A l’entame de la demi-heure de course commence le cauchemar de l’équipe Audi ABT Schaeffler avec le crash sans gravité du Brésilien Lucas di Grassi, entraînant un ‘Full Course Yellow’ et des débris sur la piste…

À la reprise, Alexandre Sims surprend Pascal Werhlein au redémarrage et reprend la deuxième place au pilote Allemand. En tête de course Stoffel Vandoorne profite de son avance pour prendre son deuxième ‘Attack Mode avant que ses concurrents directs, ne l’imitent mais avec près de six secondes d’avance sur Sims, le Belge semble déjà bien parti pour s’imposer.

La fin de course se rapproche et les espoirs Français reposent alors sur les épaules de Norman Nato, brillant en qualification avec le meilleur temps et parti en seconde posirion après la super pole.

Il dépose Pascal Wehrlein pour s’emparer de la troisième place, quand le cauchemar d’Audi continue, alors que René Rast percute à son tour le mur. L’intervention de la nouvelle safety car de la Formule E, la MINI Electric Pacesetter, se fait sans attendre.

Il ne restera qu’un tour aux pilotes encore en course pour boucler ce second E-Prix de Rome à la reprise.

Stoffel Vandoorne en profite pour utiliser son FANBOOST. Derrière lui, Sims et Nato tiennent bon malgré le peu d’énergie restante. Le leader du Championnat et second sur le podium hier samedi Sam Bird, perd le contrôle dans un virage, entraînant malheureusement le Néerlandais Nyck de Vries et l’Anglais Oliver Rowland dans le mur avec lui !

Stoffel Vandoorne s’impose finalement devant Alex Sims, Norman Nato et Pascal Wehrlein. Pensant obtenir son tout premier podium en Formule E, le ‘rookie’ Français de l’équipe Monégasque Venturi Racing, sera hélas finalement disqualifié, ayant surconsommé son énergie pour finir la course.

Stoffel qui indiquait :

« Ça fait du bien de ramener la victoire à la maison aujourdh’ui, on aurait pu le faire hier avec la pole et la vitesse que l’on a démontré sur la piste mais ce n’a pas été le cas. J’étais confiant dans la voiture encore aujourd’hui, j’ai fait les dépassements aux bons moments et l’équipe a élaboré la stratégie parfaite avec les Attack Modes ce qui m’a rendu la vie plus facile avec l’écart créé sur Alex Sims. Il était juste derrière à la fin avec la sortie de la Safety Car, je ne savais pas à quoi m’attendre alors j’ai utilisé mon FANBOOST dans le dernier tour pour défendre ma position. »

Sam Bird conserve la tête du Championnat devant son coéquipier chez Jaguar Racing, le Néo-Zélandais Mitch Evans. Jean-Éric Vergne, pointant au huitième rang, après quatre courses.

Rendez-vous en Espagne à Valence pour les deux prochaines courses, cinquième et sixième manches du Championnat du monde ABB FIA Formula E les 24 et 25 Avril.

Gianpietro CERVONIA

Photos : FORMULE et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DU GP DE ROME LE 11 AVRIL 2021

1 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes, les 23 tour, en 46’52″603

2 – Alexander Sims (Mahindra) Mahindra, à 0″666

3 – Pascal Wehrlein (Porsche) Porsche, à 2″346

4 – Edoardo Mortara (Mercedes) Venturi, à 5″018

5 – Maximilian Günther (BMW) BMW Andretti, à 5″305

6 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar, à 5″671

7 – Antonio Felix da Costa (DS) – DS Techeetah, à 6″133

8 – Sebastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams, à 9″795

9 – Tom Blomqvist (NIO) NIO, à 12″032

10 – Nico Müller (Penske) Dragon, à 12″872

11 – Jean-Éric Vergne (DS) DS Techeetah, à 15″676

12 – Sergio Sette Camara (Penske) Dragon, à 16″009

13 – Jake Dennis (BMW) BMW Andretti, à 16″352

14 – Oliver Turvey (NIO) NIO, à 17″134

15 – André Lotterer (Porsche) Porsche, à 17″838

16 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams, à 21″140

17 – Alex Lynn (Mahindra) – Mahindra, à 37″697

18 – Robin Frijns (Virgin) à 43″103

MEILLEUR TOUR: Nyck De Vries, en 1’40″771

ABANDONS

23° tour: Sam Bird

23° tour: Nyck De Vries

22° tour : Nick Cassidy

20° tour : René Rast

8° tour : Lucas Di Grassi

DISQUALIFIÉ

Norman Nato

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE LA FORMULE E

1.Bird : 43 points – 2.Evans : 39 – 3.Frijns : 34 – 4.Vandoorne : 33 – 5.De Vries et Wehrlein : 32 – 7.Mortara : 30 – 8.Vergne : 25 – 9.Sims : 24 – 10.Felix da Costa : 21

PONTS ATTRIBU É S

1er = 25 pts – 2ème = 18 pts – 3ème = 15 pts – 4ème = 12 pts – 5ème = 10 pts – 6ème = 8 pts – 7ème = 6 pts – 8ème = 4 pts – 9ème = 2 pts – 10ème = 1 pt