UN NOUVEAU CIRCUIT A LANGKAWI EN MALAISIE

Un tout nouveau circuit international Open Road et des complexes intégrés seront construits prochainement à Bukit Malut, au Langkawi au sud de la MalAisie. En fait, il s’agit bien d’un circuit mais qui ne sera pas homologué F1.

Indiquons qu’à ce jour, il y a un magnifique circuit International aux environs de Kauala Lumpur qui se trouve à Sepang theatre de nombrzuses épreuve mondiales avec entre autres, le Moto GP ou l’Asian Le Mans Séries en auto!

Langkawi est un archipel Malaisien constitué de 99 îles situé dans la partie nord du détroit de Malacca, à 24 km au sud-ouest des rivages occidentaux de la Thaïlande et à 27,5 km de ceux de la Malaisie.

L’archipel relève de l’État du Kedah. La capitale de district est Kuah et est située dans l’île principale

Le futur tracé est en fait une piste de roulage et d’entrainement réalisée pour permettre aux riches Malaisiens de faire joujou avec leurs très performantes voitures de luxe.

Langkawi est une zone franche donc pas de taxes, autorisant suite à un quota rigoureux, un nombre extrêmement limité de voitures.

Bien que la piste soit certifiée FIA, elle ne sera pas homologuée pour la F1 et se concentrera plutôt sur les courses de GT. Cela aurait du sens, car cela ouvrirait plus de possibilités aux marques fabricant des bolides à hautes performances, de mettre en place des programmes de course de ce type de véhicules pour les clients les plus fortunés de Kuala Lumpur et du coup de pouvoir espérer écouler et vendre plus de voitures ici en Malaisie.

e financement de ce circuit et de ces complexes intégrés reste privé, c’est un projet du Groupe Permodalan Kedah

Selon ce qui se dit, la future piste sera conçue par des concepteurs de circuits internationaux, et donc très probablement pas, par de talentueux architectes locaux. L’équipe chargée de la construction, comme d’habitude pour toutes les nouvelles pistes à travers le monde, sera probablement composée d’étrangers.

Langkawi est une île, on le répète, exempte d’impôts. Les dépenses de consommation là-bas ne profiteront guère à l’État. Ce n’est pas comme si les gens qui visitent Langkawi vont se donner la peine de se rendre sur le continent pour dépenser de l’argent. Ceux qui en profiteront le plus, seront les plus riches parmi les familles fortunées, qui auront désormais un nouveau terrain de jeu pour leurs jouets automobiles.

Le circuit et le complexe seront gérés par Open Road Asia Sdn Bhd – une entité privée impliquée dans la vente au détail, le stockage, et le financement d’automobiles.

Nous n’avons pas vraiment pu trouver beaucoup d’informations sur cette société, mais elle a un bureau à Menara CIMB. Son fondateur est Dato ’David Goh.

Bien que l’entreprise affirme avoir de l’expérience dans ce genre de choses, il reste à voir si elle peut mettre en œuvre cette idée impressionnante. C’est une entreprise assez compliquée et leurs clients seront parmi les personnes les plus exigeantes.

Il y a actuellement 1600 véhicules de grande puissance à Langkawi en franchise d’impôt (comme mentionné par les autorités).

Sans aucun doute, des marques comme Aston Martin, McLaren, Ferrari et Lamborghini, verront naturellement leurs ventes augmenter une fois que tout ce projet démarrera, car davantage de supercars hors taxes seront vendues sur l’île.

Enfin ajoutons que l’assemblage local de la Taycan par Porsche aura peut-être plus de sens avec un programme de course entièrement électrique.

Agnés KRASSININE de SOULTRAIT

Photos : CIRCUIT