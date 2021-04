STÉPHANE RICHELMI REJOINT LE PROGRAMME MISSION H24

MissionH24 engage Stéphane Richelmi pour piloter la H24 en course

Le Monégasque Stéphane Richelmi rejoint l’équipe H24Racing. Il pilotera la nouvelle H24 en Michelin Le Mans Cup lors de la saison 2021

H24Racing, l’équipe de course du programme MissionH24, s’attache les services de Stéphane Richelmi. Le pilote Monégasque, sacré Champion du monde d’endurance WEC en 2016 de la catégorie LMP2, vainqueur des 24 Heures du Mans la même année toujours en LMP2 et vctorieux aussi de l’Asian Le Mans Series 2017-2018 dans la même catégorie, pilotera cette saison le prototype H24 à propulsion électrique-hydrogène en Michelin Le Mans Cup.

En attendant le premier engagement en course de la voiture, Stéphane Richelmi participe au programme de développement de performances de la H24 en compagnie du Français Norman Nato et du Belge Stoffel Vandoorne, lors de la campagne d’essais privés menée sur plusieurs circuits français.

Jean-Michel Bouresche, le Responsable des Opérations de MissionH24 et Team Principal de H24Racing, explique :

« Je suis heureux que Stéphane intègre notre équipe de course. Pilote expérimenté, déjà victorieux en Endurance dans plusieurs catégories et aux 24 Heures du Mans, à la fois très bon pilote et passionné par le développement, il nous apporte son expérience et son exigence, qui s’ajoutent à celles de nos deux autres pilotes, Norman Nato et Stoffel Vandoorne. Pas à pas, l’écurie H24Racing contribue à l’accomplissement des objectifs du programme MissionH24 : préparer l’arrivée des prototypes à propulsion électrique-hydrogène aux 24 heures du Mans en 2024 ».

Pour sa part, Stéphane Richelmi, nouveau pilote H24Racing, confie :

« Une technologie très prometteuse, un nouveau challenge sportif, une équipe hyper-motivée, des défis permanents à relever, je débute avec MissionH24 l’aventure la plus exaltante de ma carrière sportive. J’ai pris cette semaine pour la première fois le volant de la LMPH2G et de la nouvelle H24 et découvert deux choses : en premier lieu, les particularités du pilotage d’un prototype équipé d’une pile à combustible ; en second lieu, j’ai pu évaluer les progrès réalisés entre l’ancienne voiture et la nouvelle. La marche franchie est déjà très impressionnante en matière de poids et de puissance, et le potentiel de développement est très important. Trouver toujours plus de performances, c’est ce à quoi nous allons travailler, Norman Nato, Stoffel Vandoorne et moi avant que la H24 ne débute en compétition. Je mesure le privilège que nous avons, tous les trois, d’ouvrir la voie à tous les pilotes qui, en 2024, seront au départ des 24 Heures du Mans au volant de prototypes électriques-hydrogène : nous sommes leurs éclaireurs. Nous écrivons une nouvelle page du sport automobile».

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY et TEAM

Stéphane Richelmi en bref

. Né le 17 mars 1990 à Monaco

. Débuts en sport mécanique : karting en 2002

. Palmarès en Monoplace : vice-champion d’Italie de Formule 3 en 2010 (4 victoires) ;- 2 poles-positions et 4 podiums en GP2 Series

. Palmarès en Endurance :

Victoire aux 24 Heures du Mans 2016, catégorie LMP2, associé à Nicolas Lapierre et Gustavo Menezes

Champion du monde d’Endurance WEC en 2016, catégorie LMP2

Champion Asian Le Mans Series 2017-2018, catégorie LMP2

Vice-Champion du monde d’Endurance WEC 2018-2019, catégorie LMP2, deuxième aux 24 Heures du Mans en LMP2