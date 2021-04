BELLE VICTOIRE DE JEAN-ÉRIC VERGNE CE SAMEDI DANS LA 1ére COURSE DE FORMULE E DU GP DE ROME

Belle victoire ce samedi 10 avril au GP de Rome lors de la 1ére des deux courses de la seconde manche du Championnat du monde – après celle en Arabie Saoudite – des monoplaces électriques de la Formule E, pour le Français Jean-Éric Vergne, ancien double Chapion de cette displine.

Au volant de sa DS-Techeetah, ‘JEV’ décroche sa première victoire de la saison 2021 dans le cœur de la ville éternelle, Rome.A l’issue d’une épreuve qui a débuté sous le régime du Safety Car, en raison de la pluie qui a détrempé la piste dans les minutes précédant le départ!

Jean-Éric Vergne offre ainsi son premier succès dès sa première sortie à la toute nouvelle monoplace électrique DS qui débute ce week-end en compétition, conçue par l’équipe DS-Techeetah.

Longtemps positionné et bien placé en embuscade en deuxième position derrière l’Audi du Brésilien Di Grassi – qui roule en Formule e depuis la création de cette série en 2014 – Jean-Éric en toute fin de course, a su bénéficié d’un ennui technique survenu à la monoplace du leader Brésilien, pour s’emparer alors du commandement et filer en tête vers l’arrivée, franchissant le drapeau à damiers devant les duettistes du Team Jaguar, le Britannique Sam Bird et le Néo-Zélandais Mitch Evans.

L’heureux vainqueur qui confiait :

« C’était une course très difficile, les conditions étaient très glissantes, j’ai frôlé le mur plus d’une fois mais j’ai réussi à survivre et à m’imposer, c’est génial ».

Quant au poleman, le Belge de l’équipe Mercedes Stoffel Vandoorne, il a été victime de la fougue de l’Allemand Andre Lotterer, parti à ses côtés en 1ére ligne mais qui s’est loupé au freinage…

Le Britannique de l’écurie Nissan, Oliver Rowland récupérait le leaderhip mais il se voyait infligé une pénalité pour avoir utilisé trop de puissance.

Au volant de l’une des Audi, Di Grassi s’emparait du commandement devant Jean-Éric Vergne. On assistait alors à une belle passe d’armes entre les deux, jusqu’à ce que l’Audi rencontre un problème technique à deux tours du but, laissant du coup le champ libre à Vergne.

Mais visiblement surpris par la monoplace du Brésilien au ralenti sur la piste, la Mercedes de Stoffel Vandoorne, bien revenu en sixième position, partait à la faute et tapait.

Cela avait pour conséquence la neutralisation de la course jusqu’au drapeau à damier.

Signalons aussi parmi les nombreux abandons, celui du Champion du monde en titre, le Portugais Antonio Félix da Costa, l’équipier de Vergne chez DS Techeetah.

Au classement provisoire du Championnat, Sam Bird s’empare de la tète totalisant 43 points devant le Néerlandais Robin Frijns second avec 34 et De Vries avec 32. Mitch Evans, avec 32 points et Vergne avec 25, complétant le Top 5

Seconde course de ce Grand Prix de Rome ce dimanche.

Gianpietro CERVONIA

Photos : FORMULE E

LE CLASSEMENT FINAL DE LA 1ére COURSE DU GRAND PRIX DE ROME DE FORMULE E CE 10 AVRIL 2021

1 – Jean-Eric Vergne (DS) DS Techeetah, les 24 tours, en 48’47″177

2 – Sam Bird (Jaguar) Jaguar à 0″461

3 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar à 0″756

4 – Robin Frijns (Audi) – Virgin à 1″034

5 – Sébastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams à 3″142

6 – René Rast (Audi) – Audi Abt à 3″534

7 – Pascal Wehrlein (Porsche) Porsche à 3″918

8 – Alex Lynn (Mahindra) Mahindra à 5″720

9 – Maximilian Gunther (BMW) BMW Andretti à 18″296

10 – Nick Cassidy (Audi) Virgin à 18″763

11 – Tom Blomqvist (NIO) NIO à 19″089

12 – Norman Nato (Mercedes) Venturi à 20″045

13 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams à 20″270

14 – Nico Muller (Penske) Dragon à 21″155

15 – Sergio Sette Camara (Penske) Dragon à 21″415

16 – Andre Lotterer (Porsche) Porsche à 22″987

MEILLEUR TOUR: Mitch Evans, en 1’42″387

ABANDONS

22° tour: Nyck de Vries

22° tour: Lucas di Grassi

22° tour: Stoffel Vandoorne

21° tour: Antonio Felix da Costa

18° tour: Jake Dennis

11° tour: Edoardo Mortara

3° tour: Alexander Sims

NON PARTANT

Oliver Turvey

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT 2021 DE LA FORMULE E

1.Bird : 43 points – 2.Frijns : 34- 3.De Vries : 32- 4.Evans : 32 – 5.Vergne : 25 – 6.Rast : 21 – 7.Mortara : 18 – 8.Wehrlein : 17 – 9.Felix da Costa et Rowland : 15