ALESSANDRO GHIRETTI, LE PLUS RAPIDE DES 1ers ESSAIS COLLECTIFS DE LA PORSCHE CUP FRANCE

Alessandro Ghiretti signe le meilleur temps des deux journées des essais collectifs d’avant-saison de la Porsche Carrera Cup France qui se déroulaient en ce milieu de semaine sur le circuit Nivernais de Magny-Cours.

Le pilote ‘Junior Porsche Carrera Cup France’ qui a été enrôlé cette année par l’équipe Montpellieraine du Martinet by Alméras, des ses débuts dans la discipline décroche le meilleur chrono en 1’37.983, lors de la session de l’après-midi lors de la dernière séance.

Au terme de des deux jours de test, Alessandro Ghiretti précéde l’italien Enrico Fulgenzi de l’équipe EF Racing, on plus proche adversaire, second en 1’38.083 et Dorian Boccolacci, l’un de ses partenaires chez Martinet by Alméras, troisième temps en 1’38.098.

Marvin Klein du Team CLRT et Victor Weyrich, encore un membre de la structure Martinet by Alméras de Philippe Alméras, décidément bien armé cette saison, complétant le top 5.

Dans la catégorie Pro-Am, meilleur temps pour François Lansard du MRT by CLRT, avec comme chrono, 1’39.294. Il devance le vétéran, très expérimenté et grand animateur depuis des années de la Porsche Cup, le Drômois Christophe Lapierre, longtemps pilote du Seb Loeb Racing et qui a rejoint en 2021 le Martinet by Alméras, Nicolas Misslin de l’écurie Autrichienne BWT Lechner Racing, complétant le Top 3.

Enfin, dans la catégorie Am, Maxence Maurice, de l’écurie Normande IMSA Performance, pointe en tête avec un temps de 1’39.859. Il devance les deux pilotes du CLRT MRT, Tugdal Rabreau, classé deuxième avec 1’40.950 et Franck Leherpeur, troisième avec 1’40.982.

Prochaine étape pour les concurrents de cette PCCF (Porsche Carrera Cup France) 2021, du 7 au 9 mai prochains sur le circuit de Nevers Magny-Cours, lors de la manche Française du GT World Challenge Europe de SRO.

Gilles GAIGNAULT

Photos PCCF : Alexis GOURRE