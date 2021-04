PETER GEISHECKER, LE MISTER 24 HEURES DU NÜRBURGRING EST DÉCÉDÉ

Nous apprenons le décès survenu le 30 mars dernier de Peter GEISHECKER à l’âge de 83 ans

Nouvelle triste disparition, quelques semaines seulement aprés celle de Sabine Schmitz, survenue le 17 mars dernier et qui une nouvelle fois, endeuille le Nürburgring!

Mieux connu sous le surnom de ‘’Mister 24 HEURES DU NÜRBURGRING’’ ce Polonais d’origine (notre photo avec Hans STUCK) mais habitant à Meuspath, petit village pratiquement en bord de piste de son circuit fétiche, le Nürburgring, a été impliqué dans le sport automobile Allemand, pratiquement durant un demi-siècle!

Il a été une véritable figure marquante de tous les événements sportifs qui se sont déroulés durant son long mandat comme coordinateur et Directeur de Course sur le terrible Nürburgring de par sa longueur et sa difficulté dans l’Eifel Allemand.

Sous sa direction et grâce à ses décisions novatrices en matière de réglementation, il a rendu les 24 HEURES du NÜRBURGRING, de plus en plus attrayantes pour les pilotes, les Teams et les constructeurs et via un marketing et une médiatisation de pointe, il a largement contribué au succès populaire grandissant de cette classique annuelle sur la fameuse Boucle Nord du Circuit Allemand des monts de l’Eifel, appelé jadis à raison ‘’L’Enfer Vert’’ par un certain Jackie STEWART.

L’effet domino ainsi créé a permis de faire de cet événement ce qu’il est aujourd’hui, la plus grande épreuve automobile sur circuit au monde avec parfois plus de 200 voitures au départ et quelques 300.000 spectateurs ayant pris les collines de l’Eifel d’assaut durant une semaine qui pour la plupart représentait une partie des vacances annuelles.

De ce succès provient d’ailleurs le quolibet de ‘’Mister 24 HEURES’’ dont l’avaient affublé son staff et les fans.

Outre le sport automobile qu’il considérait comme son hobby, sa vie professionnelle a été imprégnée en permanence par ce sport auquel il vouait tout.

Dans les années ’70, il fut à la base de la création de la société WIGE MEDIA SA, fondée avec un ami reporter-photographe au travers de laquelle il a pu établir des normes en matière d’équipements techniques, destinés à la retransmission télévisée, de chronométrage et de médiatisation d’évènements de sports mécaniques.

Avant les années ’70, Peter GEISHECKER avait comme pilote aussi tâté aux courses sur circuits et en rallye avant de devenir membre du Club Automobile Allemand ADAC NORDHEIN (Rhénanie du Nord) et où il allait occuper un poste d’administrateur par la suite et être à la base de l’organisation des 24 HEURES du NÜRBURGRING, qui sans son influence au sein de ce puissant Club Automobile Allemand, n’existeraient probablement plus.

De Directeur de Course à partir de 1981, il fut promu responsable d’organisation à partir de 1993 et ce jusqu’à sa retraite dont il profitait à l’endroit même où il avait façonné l’épreuve qui attire le plus de spectateurs autour du tracé du Nürburgring, ce dont il était fier comme aussi le fait de donner encore parfois des conseils avisés à la requête de ses successeurs.

Avec lui le sport automobile Allemand, vient assurément de perdre un de ses meilleurs emblèmes.

RIP

Manfred GIET

Photo : Publiracing Agency