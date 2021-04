NICO HÜLKENBERG PILOTE DE RÉSERVE CHEZ ASTON MARTIN EN F1 EN 2021

L’équipe Aston Martin Cognizant Formula One confirme ce jeudi 8 avril 2021 qu’elle a retenu et enrôlé Nico Hülkenberg comme pilote officiel de réserve et de développement pour la saison 2021.

Le pilote Allemand a déjà une vaste expérience avec l’écurie, ayant couru pour l’équipe entre 2012 et 2016 alors qu’elle se nommait Force India. Et aussi partiellement en 2020 sous l’appellation de Racing Point

Nico ayant rappelons-le, également disputé deux Grands Prix pour cette écurie Racing Point en 2020, remplaçant d’abord le Mexicain Sergio Perez lors du GP anniversaire, à Silverstone, puis ensuite le Canadien Lance Stroll , à l’occasion du Grand Prix Eifel, au Nürburgring.

L’équipe désormais dénommée Aston Martin, bénéficiera également du très grand pedigree et de l’expérience solide en F1 de cet expérimenté troisième homme, maintenant âgé de 33 ans et qui déja participé à 176 départs en F1, avec Williams, Sauber et Renault, sans oublier ses passages chez Force India et Racing Point.

Nico Hülkenberg, qui avait fait une pige victorieuse en juin 2015 avec l’écurie Porsche, en remportant avec ses équipiers, le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Britannique Nick Tandy, les très célèbres 24 Heures du Mans, au volant de la 919 Hybrid, naturellement ravi de retrouver l’ambiance des GP, qui confie:

« Tout d’abord, c’est formidable de signer cet accord avec beaucoup de préavis car l’année dernière, je n’ai pas eu autant de temps pour me préparer avant de sauter dans la voiture! Je suis très heureux de travailler à nouveau avec cette équipe que je connais bien et avec laquelle j’ai conduit plusieurs fois au cours de ma carrière. Évidemment, j’espère que Sebastian et Lance profiteront de saisons ininterrompues cette année, mais l’équipe sait qu’elle peut compter sur moi pour intervenir et faire un excellent travail, et je suis tout à fait prêt à relever ce défi. Il sera également intéressant d’aider à développer la monoplace tout au long de la saison, et j’ai vraiment hâte de me retrouver déjà sur le simulateur

Otmar Szafnauer, qui dirige l’équipe, déclarant, lui:

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir de nouveau Nico dans l’équipe à titre officiel, en tant que pilote de réserve et de développement pour Aston Martin. En ces temps difficiles, l’exigence d’un pilote de réserve compétent et expérimenté est particulièrement importante. Nico a prouvé l’année dernière qu’il pouvait sauter dans la voiture et être performant à tout moment,par conséquent maintenant, avec des possibilités supplémentaires de préparation et d’intégration, nous savons que nous pouvons compter sur Nico pour faire un excellent travail. »

John ROWBERG

Photos : TEAM