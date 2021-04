MOTOGP 2021: PAS DE PUBLIC, UN ENTRETIEN AVEC CLAUDE MICHY LE PROMOTEUR

C’est une info qui m’a d’abord fait horreur !

Le Grand Prix de France Moto ne change pas de date (le 16 mai) mais alors que l’on attendait une décision mi avril pour le public, on sait aujourd’hui que ce sera sans nous!

Je sais que le terme « Huis Clos » est très à la mode, j’avoue préférer « In camera« que je trouve plus chic…

J’ai immédiatement appelé le promoteur de l’évènement, Claude Michy.

Claude Michy m’explique qu’il a bien fallu avancer cette décision parce que l’horizon sanitaire est sombre.

Cela dit, il n’est pas exclu que fin avril/début mai, on décide finalement d’accepter le public, auquel cas ce ne sera possible que dans les tribunes existantes et dans les enceintes générales (l’herbe en fait).

Alors qu’en ce moment la moto française est à la fête avec deux pilotes aux deux premières places du général mondial, c’est en effet terriblement frustrant, mais il ne faut pas forcément analyser le problème comme ça.

PERTE DE PUBLIC MAIS EXISTENCE GARANTIE

Claude reconnait que même si l’Etat donne une compensation financière d’environ 10% sur les billets vendus et remis d’un an, l’interdiction du public représente une perte financière non négligeable.

D’autant plus que sur tous les organisateurs de GP au monde, il est le seul promoteur privé, des GP comme l’Andalousie par exemple, à Jerez, sont partiellement financés par la région, le Qatar par le gouvernement, donc tous ces organisateurs ont un fonds public dont ne dispose pas Claude Michy.

Mais dit-il, l’important, vu le bonheur que nous ont donné Fabio et Johann, il serait impensable qu’un GP de France soit annulé pour une cause financière quelconque, l’important c’est que le MotoGP existe et que le GP de France existe.

Argument qui se défend, Claude ajoute que les deux pilotes stars français actuellement au pouvoir du MotoGP mondial ont été aidés par lui (et la FFM).

Il ne s’agissait pas que d’argent, même si à l’époque de leur relance et Fabio et Zarco étaient en mauvaise posture mais de les remotiver et de les aider, Claude est spécialiste de ces relations, il est ouvert à tous, pas seulement aux grands de cette discipline mais il connaît aussi le monde entier…

Fabio était au fond du trou du Moto2 quand il a enfin sorti pole et victoire, c’était le moment de mettre à feu la fusée qu’il est devenue.

Pour Zarco, on sait qu’il en était à songer à une descente en Moto2 quand Claude et Gigi dall’Igna se sont dits qu’il était impossible de laisser partir un talent pareil, il faut reconnaître que dans toutes ces situations Claude a été une sorte de magicien.

Et donc, après avoir remis le pied aux étriers de ces deux pilotes et le bonheur qu’ils nous ont donné lors des deux GP du Qatar 2021 (et l’an dernier !) il était impossible de ne pas les recevoir chez eux..

Ce qui me rappelle un peu la menace des bandits des grands chemins sur les routes de Louis XIV ou sur les pistes du Colorado « la bourse ou la vie ? »

Le GP de France a perdu une partie de sa bourse, il a gardé la vie.

Or si la vie perdue est irrattrapable, plaie d’argent n’est pas mortelle…

J’ai évidemment tenté de savoir ce que représente la perte financière d’un promoteur ou d’un organisateur en cas de perte de public, Claude me dit que son statut de promoteur privé étant unique au monde, rien n’est comparable.

Sur d’autres circuits, on a entendu parler d’une perte de l’ordre du million d’euro, le chiffre n’est jamais confirmable ni confirmé, mais encore une fois, au Bugatti ce n’est pas comparable.

Dont acte.

On espère que finalement au dernier moment il sera possible de sauter sur la moto pour aller au GP mais si ce n’est pas le cas, il restera la TV et pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas se faire racketter, vous pourrez tout savoir sur les faits importants et les analyses à tirer de ces trois courses au Bugatti.

Il y a des sites, en général les grands noms, qui lâcheront à la minute du drapeau à damiers le nom des trois pilotes sur le podium, pour le reste il faudra faire comme les dizaines de milliers de gens qui faisaient le pied de grue pour apercevoir Lindbergh au Bourget après sa traversée aérienne Ouest/Est de l’Atlantique à bord du « Spirit of Saint Louis », il faudra attendre…

Je suis d’accord avec Claude, il fallait qu’on ait un début de MotoGP 2021 on l’a eu, il faut une suite, elle arrive.

Quand à la fin, elle est encore un peu dans les limbes, sachez quand même que ce jour, les deux responsables sécurité du MotoGP, Uncini et Capirossi sont en Indonésie à Mandalika (et aussi sur l’aéroport de Bandara qui devra recevoir des Boeing 747/400 et d’autres gros porteurs et fait donc rallonger ses pistes de 2850 à 3300 mètres) le circuit et l’aéroport doivent être homologués en juillet 2021.

Mais le GP n’y est pas prévu cette année.

Comme quoi on voit loin chez Dorna…

Pour la fin de cette année, on verra bien, ces p… de vaccins vont bien finir par faire leur boulot!

Claude me précise que les billets vendus peuvent soit être remboursés ou échangés pour 2022, dans ce dernier cas ce sera automatique si vous ne demandez pas de remboursement.



Jean Louis BERNARDELLI