LES 24 HEURES DU MANS AUTOS 2021 SUR L’ÉQUIPE TV EN CLAIR!

C’est franchement plutôt une bonne nouvelle!

A l’occasion d’une conférence de presse digitale qui s’est tenue ce jeudi matin 8 avril et qu’organisait le groupe L’Equipe, on a officiellement appris a le partenariat entre l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) et l’Equipe TV, pour la diffusion de la prochaine édition des 24 Heures du Mans, les 23 et 24 août prochains.

Laurent Prud’homme, le Président du groupe l’Equipe, confirmant cette information qui circulait ces derniers temps, indiquant que la chaîne L’Equipe TV, Canal 21, sera le diffuseur officiel des 24 Heures du Mans, en clair.

Pour respecter les accords historiques, entre l’ACO et Eurosport (chaîne payante), la chaîne L’Equipe TV ne retransmettra que 18 des 24 heures de course, avec et comme pour tous les plus grands événements sportifs, un dispositif important comprenant une cinquantaine de personnes mobilisées sur place, des envoyés spéciaux dans les stands des écuries, et tout naturellement en permanence des invités en plateau.

Pour ce qui le concerne, Jérôme Saporito, directeur du pôle TV a tenu à préciser:

« C’est le meilleur du sport auto en France, c’est patrimonial, c’est premium et c’est populaire. Passer un weekend au Mans, c’est fantastique. C’est l’esprit qu’on va vouloir donner à cette retranscription. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY